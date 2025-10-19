Az Újpest FC és a Ferencvárosi TC összecsapása, azaz a derbi, mindig is különleges helyet foglalt el a magyar labdarúgásban. Ez a rangadó nem csupán egy bajnoki mérkőzés, hanem tradíció, szenvedély, és a fővárosi rivalizálás egyik legemblematikusabb pillanata. Amikor a két patinás klub pályára lép egymás ellen, nemcsak három pont a tét: a szurkolók számára ez a futball ünnepe, és a presztízs pedig legalább olyan fontos, mint az aktuális tabellaállás. Az idei szezonban a két csapat helyzete és formája jól tükrözi azt a különbséget, amely az elmúlt években fokozatosan kirajzolódott köztük: a Fradi stabilan a bajnoki címért küzd, mellette a nemzetközi vizeken is egyedüli magyar zászlóshajóként helytáll, míg az Újpest inkább a középmezőny szereplője, időnként jó teljesítménnyel, de hullámzó formával. A vasárnap délutáni összecsapás előtt, lássuk, hogy várják a csapatok a kezdősípszót. Kezdjünk a hazaiakkal.
A derbin bármi megtörténhet
Az Újpest 9 forduló után 9 ponttal áll az élvonalban a tabella 8. helyén. Ezalatt kaptak 12 gólt, ami a 12 csapatos NB I-ben a negyedik legjobb mutató, és a támadószekció is 12-szer volt eredményes, ennél azonban csak két együttes szerzett kevesebbet a mezőnyben. A fordulónként szerzett egy pont első ránézésre kevésnek tűnik, így érdemes kicsit utánanézni, volt-e hasonlóan gyenge szezonkezdete az újpestieknek.
A 2015/2016-os szezon volt az első, csökkentett létszámú, 12 csapatos idény a labdarúgó NB I-ben, ekkor a negyedik kerületiek kispadján már Nebojsa Vignjevics ült, akivel akkor eggyel többet, azaz 10 pontot szereztek a lila-fehérek. Az akkor a 8. helyre volt elég a 9. forduló után, igaz, hogy az akkori keretérték a Transfermarkt adatai szerint valamivel több, mint 9 millió euró volt.
Az egyes éveket végig nézve az látható, hogy kilenc kör után:
- 2017-ben a 9. helyen voltak, de 10 ponttal,
- 2020-ban a 10. helyen álltak szintén 10 ponttal,
- míg 2021-ben Oenning irányítása alatt volt a mélypont, mindössze négy szerzett ponttal az utolsók voltak a lila-fehérek.
Ez alapján elmondható, hogy a rossz szezonkezdet nem ismeretlen a hazaiak számára, ugyanakkor a teljes igazsághoz az is hozzátartozik, hogy idén mindezt az elmúlt 11 év messze legértékesebb keretével abszolválták Újpesten, mintegy 16,4 millió eurós csapattal. Ha a megszerzett pontok/keretértéket vesszük alapul, akkor bizony nem túl rózsás a helyzet a negyedik kerületben.
A vendégek részéről más a helyzet, a Fradi eggyel kevesebb meccset, nyolc találkozót teljesítve a második a tabellán öt pont lemaradással a Paks mögött. A zöld-fehérek 18 gólt lőttek eddig az ellenfeleknek a bajnokságban, azaz meccsenként valamivel több, mint kettes gólátlagot produkálnak és ez a 18 gól a második legerősebb a mezőnyben. A védelem még ennél is jobban muzsikál az NB I-ben, mindössze nyolcszor kapituláltak a ferencvárosiak, azaz mérkőzésenként egy gólt kapnak, ami a legjobb mutató a bajnokságban. Összegezve a csapat támadójátéka szervezett és hatékony, miközben védekezésben is stabil teljesítményt nyújtanak.
Mindez annak az eredménye, hogy a Ferencváros nemcsak magyar szinten, hanem nemzetközi összehasonlításban is egyre komolyabb klubstruktúrával és játékoskerettel rendelkezik. A piaci értékük is beszédes: a teljes keret összértéke mintegy 46 millió euró, ami a magyar mezőnyben messze a legmagasabb. Ráadásul a Fradi keretében számos válogatott és nemzetközi rutinnal rendelkező labdarúgó szerepel, ami jelentősen növeli a csapat versenyképességét.
Ha a két csapat erősségeit vizsgáljuk, a Ferencváros esetében rögtön szembeötlő a minőségbéli fölény. A zöld-fehérek magabiztos, gyors támadójátékot játszanak, amelyre a hatékony pressing és a fegyelmezett védekezés is jellemző. Képesek magas intenzitással kezdeni a mérkőzéseket, gyakran már az első félidőben eldönteni a három pont sorsát. Emellett a keret mélysége is komoly előnyt jelent: sérülések, eltiltások esetén is több posztra van minőségi alternatíva, így a taktikai variációk száma is nagyobb. A nemzetközi kupaszereplések miatt a játékosok megszokták a sorozatterhelést, ami a bajnokságban is előnyt adhat.
Az Újpest esetében a legnagyobb erősséget a hazai pálya, a szurkolók és a motiváció jelentheti. A Szusza Ferenc Stadionban a közönség támogatása különösen fontos egy Fradi elleni derbin, ami a játékosoknak extra energiát adhat. A keretben több olyan futballista van a hazaiaknál, aki képes váratlan egyéni megoldásokra, ami egy rangadón döntő lehet. A gyengeségek oldalán viszont szembetűnő az Újpest stabilitásának hiánya. A csapat formája rendkívül ingadozó, egy jó meccset gyakran gyengébb követ, és különösen a védekezésben fordulnak elő egyéni hibák. A keret mélysége is limitált: ha sérülés vagy eltiltás miatt hiányzik néhány kulcsjátékos, az érezhető teljesítmény-visszaesést eredményez. A helyzetkihasználás szintén nem mindig megfelelő, ami egy erős ellenfél ellen végzetes lehet.
A mérkőzés kimenetelét nagyban befolyásolhatja az első 20-25 perc játéka. Ha a Ferencváros gyorsan vezetést szerez, a meccs könnyen az ő kontrolljuk alá kerülhet, hiszen ebben a helyzetben kiválóan tudják irányítani a játék tempóját. Ha viszont az Újpest képes tartani a döntetlent, vagy akár megszerezni a vezetést, akkor a találkozó sokkal kiegyenlítettebbé válhat. A taktikai csata kulcsa várhatóan a középpályán dől el: ha az Újpest sikeresen tudja lassítani a Fradi játéképítését, akkor megnőhet az esélye a meglepetésre. Ugyanakkor, ha a zöld-fehérek meg tudják bontani az újpesti védekezést, akkor a minőségbéli fölényük valószínűleg érvényesülni fog.
Összességében papíron a Ferencvárosi TC számít a mérkőzés esélyesének. A keretérték, a nemzetközi tapasztalat és a stabil forma mind-mind mellettük szól. Ugyanakkor egy Újpest–Fradi rangadó sosem pusztán az erőviszonyokról szól: ez a találkozó tele van szenvedéllyel, kiszámíthatatlansággal, és történelmi súlya miatt gyakran születnek meglepetések. Ha az Újpest jól szervezi meg a védekezését, fegyelmezetten játszik, és képes kihasználni a gyors átmeneteket, akár bravúrt is elérhet. Ha azonban a Ferencváros hozza az utóbbi években megszokott dominanciáját, akkor a három pont jó eséllyel a zöld-fehéreké lesz. Ráadásul a hazaiak utoljára 2015 decemberében, azaz majdnem tíz évvel ezelőtt nyertek a Fradi ellen (akkor 1-0-ra a Groupama Arénában), azóta nem termett sok babér nekik a bajnokikon.
Egy biztos: ez a mérkőzés nem csupán a tabella alakulása miatt lesz fontos. A rangadó hangulata, az érzelmek, a tradíciók és a két klub múltja olyan pluszt ad, amit kevés más magyar bajnoki tud nyújtani. A kérdés csak az, hogy ezúttal a Fradi fölénye érvényesül-e, vagy az Újpest meg tudja-e lepni nagy riválisát.
A két hónapja nyeretlen Újpest különleges mezben lép majd pályára a rangadón, ami a 245. UTE-FTC derbi lesz. Damir Krznar vezetőedző együttesének mostani szereplése csalódás a szurkolóknak, mivel két hónapja nem nyert a bajnokságban, a nyolcadik helyen áll a tabellán úgy, hogy csak két ponttal szerzett többet a sereghajtó Zalaegerszegnél, de egy Fradi elleni siker után mindent megbocsátanának a hazai drukkerek.