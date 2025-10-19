Az Újpest FC és a Ferencvárosi TC összecsapása, azaz a derbi, mindig is különleges helyet foglalt el a magyar labdarúgásban. Ez a rangadó nem csupán egy bajnoki mérkőzés, hanem tradíció, szenvedély, és a fővárosi rivalizálás egyik legemblematikusabb pillanata. Amikor a két patinás klub pályára lép egymás ellen, nemcsak három pont a tét: a szurkolók számára ez a futball ünnepe, és a presztízs pedig legalább olyan fontos, mint az aktuális tabellaállás. Az idei szezonban a két csapat helyzete és formája jól tükrözi azt a különbséget, amely az elmúlt években fokozatosan kirajzolódott köztük: a Fradi stabilan a bajnoki címért küzd, mellette a nemzetközi vizeken is egyedüli magyar zászlóshajóként helytáll, míg az Újpest inkább a középmezőny szereplője, időnként jó teljesítménnyel, de hullámzó formával. A vasárnap délutáni összecsapás előtt, lássuk, hogy várják a csapatok a kezdősípszót. Kezdjünk a hazaiakkal.

A derbin mindig óriási a hangulat

Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs

A derbin bármi megtörténhet

Az Újpest 9 forduló után 9 ponttal áll az élvonalban a tabella 8. helyén. Ezalatt kaptak 12 gólt, ami a 12 csapatos NB I-ben a negyedik legjobb mutató, és a támadószekció is 12-szer volt eredményes, ennél azonban csak két együttes szerzett kevesebbet a mezőnyben. A fordulónként szerzett egy pont első ránézésre kevésnek tűnik, így érdemes kicsit utánanézni, volt-e hasonlóan gyenge szezonkezdete az újpestieknek.

A 2015/2016-os szezon volt az első, csökkentett létszámú, 12 csapatos idény a labdarúgó NB I-ben, ekkor a negyedik kerületiek kispadján már Nebojsa Vignjevics ült, akivel akkor eggyel többet, azaz 10 pontot szereztek a lila-fehérek. Az akkor a 8. helyre volt elég a 9. forduló után, igaz, hogy az akkori keretérték a Transfermarkt adatai szerint valamivel több, mint 9 millió euró volt.

Az egyes éveket végig nézve az látható, hogy kilenc kör után:

2017-ben a 9. helyen voltak, de 10 ponttal,

2020-ban a 10. helyen álltak szintén 10 ponttal,

míg 2021-ben Oenning irányítása alatt volt a mélypont, mindössze négy szerzett ponttal az utolsók voltak a lila-fehérek.

Ez alapján elmondható, hogy a rossz szezonkezdet nem ismeretlen a hazaiak számára, ugyanakkor a teljes igazsághoz az is hozzátartozik, hogy idén mindezt az elmúlt 11 év messze legértékesebb keretével abszolválták Újpesten, mintegy 16,4 millió eurós csapattal. Ha a megszerzett pontok/keretértéket vesszük alapul, akkor bizony nem túl rózsás a helyzet a negyedik kerületben.