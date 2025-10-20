Live
Több mint tízezer néző előtt, parázs hangulatban zárult 1-1-es döntetlennel az idény első derbije a Szusza Ferenc Stadionban vasárnap este. A derbi gólokkal és kiállítással tarkított volt, a meccs után pedig kiderült, hogy a Fradi francia csatára, Lenny Joseph miért nem volt a kezdőcsapatban.

Több mint tízezer néző előtt, látványos élőképpel és feszült hangulatban rendezték meg az idény első derbijét a Szusza Ferenc Stadionban. A 2025/2026-os NB I-es szezon első Újpest-Ferencváros  rangadója 1–1-es döntetlennel zárult, gólokkal, kiállítással és komoly izgalmakkal.

Újpest - Ferencvárosi TC, FTC, Fradi, Ferencváros, ÚjpestFradi, derbi, NB I, 10. forduló, Szusza Ferenc Stadion, 2025.10.19.
Lenny Joseph apa lett a derbi előtt
Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs

A Ferencváros edzője elárulta miért hagyta ki a derbit Lenny Joseph

A hazai drukkerek látványos koreográfiával buzdították csapatukat, amelynek lendülete a pályán is érződött. 

A lefújás után Damir Krznar, az Újpest vezetőedzője elégedetten értékelt, kiemelve játékosai fegyelmezett hozzáállását. Riválisa, Robbie Keane viszont csalódottan nyilatkozott: szerinte a Ferencvárosnak megvolt az esélye, hogy még az egyenlítés előtt eldöntse a mérkőzést.

A zöld-fehérek trénere azt is elmondta, hogy Joseph Lenny ezúttal csak a kispadon kapott helyet, mivel gyermeke születése után több napot kihagyott az edzésekről.

A találkozó összefoglalóját és a két tréner nyilatkozatát itt tudja megnézni:

