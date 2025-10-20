Több mint tízezer néző előtt, látványos élőképpel és feszült hangulatban rendezték meg az idény első derbijét a Szusza Ferenc Stadionban. A 2025/2026-os NB I-es szezon első Újpest-Ferencváros rangadója 1–1-es döntetlennel zárult, gólokkal, kiállítással és komoly izgalmakkal.

Lenny Joseph apa lett a derbi előtt

A Ferencváros edzője elárulta miért hagyta ki a derbit Lenny Joseph

A hazai drukkerek látványos koreográfiával buzdították csapatukat, amelynek lendülete a pályán is érződött.

A lefújás után Damir Krznar, az Újpest vezetőedzője elégedetten értékelt, kiemelve játékosai fegyelmezett hozzáállását. Riválisa, Robbie Keane viszont csalódottan nyilatkozott: szerinte a Ferencvárosnak megvolt az esélye, hogy még az egyenlítés előtt eldöntse a mérkőzést.

A zöld-fehérek trénere azt is elmondta, hogy Joseph Lenny ezúttal csak a kispadon kapott helyet, mivel gyermeke születése után több napot kihagyott az edzésekről.

A találkozó összefoglalóját és a két tréner nyilatkozatát itt tudja megnézni: