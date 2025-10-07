Hétfőn délben jelentette be az MLSZ, hogy Dibusz Dénes sérülés miatt nem csatlakozik a magyar válogatott keretéhez az Örményország (szombat, itthon) és Portugália (jövő kedd, idegenben) elleni világbajnoki selejtezőkre. Többen egyből kételkedtek, mondván, a 34 éves, 45-szörör válogatott kapus vasárnap még csúcsformában védett az FTC–Paks NB I-es rangadón, a hosszabbításban például hatalmas bravúrral védte Böde fejesét. Ergo, hogyan lenne már sérült, avagy ugyan mikor sérült volna meg?

Dibusz Dénes a Portugália elleni vb-selejtező előtt sérült meg. Siettette a visszatérést, ez okozta a gondot. Marco Rossi most nem számíthat rá a magyar válogatottban

Fotó: Csudai Sándor

Nos, aki figyelte Dibuszt, az láthatta, hogy a Paks elleni mérkőzés után húzta a lábát, tehát már akkor fájdalmai voltak. A kedélyeket az sem nyugtatta meg, hogy Dibusz Dénes a Fradi.hu-nak nyilatkozva részletesen beszámolt az állapotáról.

Dibusznak részleges izomszakadása van

Sajnos ugyanarról a sérülésről van szó, ami az ír meccsen jelentkezett, részleges szakadás van a közelítőmben, úgy tűnik, nem pihentem ki kellőképpen a múltkori esetet

– mondta Dibusz, hozzátéve, a meccsek után rendre érezte, hogy nincs rendben, a helyzet aztán a Paks ellen a második félidőben súlyosbodott. A hétfőn elkészített MRI-felvétel pedig visszaigazolta a gyanút, a részleges szakadást.

Tájékoztatta Rossit és a magyar válogatott stábját a sérülésről

A helyzetről Dibusz és a Ferencváros természetesen az MLSZ-t és Marco Rossit is rögvest tájékoztatta.

Egyeztettünk a válogatott stábbal, nem lenne sok értelme most ezt tovább feszíteni, mindenkinek az az érdeke, hogy a lehető leggyorsabban újra százszázalékos legyek. Ehhez persze idő kell, bízom benne, hogy nem túl sok, de a bő egyhetes kihagyás ezek szerint legutóbb nem volt elég

– tette hozzá az FTC és a válogatott kapusa.

Akadtak, akik ezzel sem érték be. Valahogyan kitudódott, hogy Dibusz Dénes családja nyaralni utazott el.

S ezzel már össze is állt az összeesküvés-elmélet: Dibusz azért mondta le a válogatottságot, mert Marco Rossi nem neki, hanem Tóth Balázsnak szavazott volna a bizalmat az örmények és a portugálok ellen, a Fradi kapusa ezért, ahelyett, hogy a kispadon csücsülne, a szünetet kihasználva inkább családostul elutazott nyaralni.

Még bejegyzés is született minderről bizonyos Nyisd ki a szemed Facebook-huszártól. Amit aztán később töröltek, mert talán rádöbbent a szerző, hogy ócska hazugságot terjesztett, amire persze egyből születtek irigy kommentek is. (Ha hasonlóan dörgedelmes cáfolat érkezne minderről, nos, birtokunkban áll mentés a bejegyzésről...)