Az Origón is beszámoltunk arról az elképesztő pletykáról, amely a közösségi médiában terjedt el Dibusz Dénes kapcsán. Eszerint a kapus azért mondta le a válogatottságot, mert Marco Rossi nem neki, hanem Tóth Balázsnak szavazott volna a bizalmat az örmények és a portugálok ellen, a Fradi hálóőre ezért, ahelyett, hogy a kispadon ülne, a szünetet kihasználva inkább családostul elutazott nyaralni. Természetesen ebből egy szó nem volt igaz, a rutinos játékos jelenleg is mindent megtesz azért, hogy részleges izomszakadásából a lehető leghamarabb felépüljön, sőt, még ő maga is megszólalt a Fradi hivatalos Instagram-oldalán, hogy tiszta vizet öntsön a pohárba.

Dibusz Dénes, a Fradi csapatkapitánya kapcsán hallatlan pletyka kapott szárnyra

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Dibusz Dénes is hosszabban megszólalt a pletykák után

„Mint látjátok, itt vagyok a Népligetben, most, kedd délben, október 7-én. Én is olvastam, meg küldték, nem tudom, hogy ezt honnan vették, mert nem hiszem, hogy rólam bármilyen nyaralásról is megjelent volna kép. Igazából már tegnap délelőtt óta, ugye, hogy megvolt a diagnózis, elkezdtük a munkát annak érdekében, hogy minél korábban rendbe tudjon jönni ez a sérülés. Úgyhogy tegnap is és ma is dolgoztunk ezen, mind kezelések formájában, mind a konditeremben erősítésekkel, úgyhogy remélhetőleg minél előbb rendbe jövök, de most szeretném tényleg megadni ennek az időt és nem elkapkodni, mert nem szeretném tovább görgetni ezt a problémát magam előtt.” – mondta a válogatott játékos, akinek a mondandójához még annyit fűzött a Fradi hivatalos kommunikációs csapata, hogy: „Mindenki szégyellje magát, aki egy pillanatig is kételkedett Dini sérülésében!”