A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) a hivatalos közösségi oldalán számolt be róla, hogy a Ferencváros kapusa, Dibusz Dénes sérülés miatt az örmények és a portugálok elleni vb-selejtezőről is lemarad.

Fotó: OZAN KOSE / AFP

Dibusz Dénes megsérült

A válogatott kapus a Paks elleni bajnokin végig a pályán volt, ám ezen a találkozón megsérült, így nem léphet pályára a nemzeti együttes kulcsfontosságú mérkőzésein – a helyére az MTK játékosa, Demjén Patrik került be a keretbe.

Dibusz az utóbbi időben kifejezetten balszerencsés, ugyanis a portugálok elleni hazai vb-selejtezőn sem játszhatott a Puskás Arénában.

Marco Rossi így ismét a Blackburn Rovers kapusának, a 28 éves Tóth Balázsnak szavazhat bizalmat, aki egyébként remek teljesítményt nyújtott Cristiano Ronaldóék ellen.

A magyar válogatott október 11-én hazai pályán fogadja az örményeket, 14-én pedig Portugáliában lép pályára a Nemzetek Ligája címvédője ellen.

Szoboszlai Dominikék a portugálok és az örmények mögött, az íreket megelőzve két fordulót követően a harmadik helyen állnak az F csoportban. A négyesből az első jut ki egyenes ágon a 2026-os világbajnokságra, a második pótselejtezőn harcolhatja ki a szereplést.

