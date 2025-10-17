A botrányhős sztár, Diego Costa brutálisan rátámadt a Chelsea korábbi női focistájára, Gemma Davisonra.

Úgy néz ki, Diego Costa soha nem fog megváltozni

Diego Costa nem változik

Hihetetlen jelenet kavarta fel a közösségi médiát, miután kiszivárgott egy videó a Chelsea és Liverpool legendák jótékonysági meccsét megelőző tréningről. Az ominózus felvételen

a 37 éves Diego Costa – aki többek között a Chelsea-ben és az Atlético Madridban is megfordult, jelenleg pedig nincs csapata – szó szerint elgázolta Gemma Davisont, a Chelsea női csapatának korábbi legendás támadóját, miközben mindketten a labdáért küzdenek.

Az edzésen jelenlévő John Terry rögtön sárga lapot követelt Costának, mondván:

Ez maga Diego dióhéjban – egyszerűen nem érdekli semmi.

A 44 éves Terry, aki frissen indította el TikTok-oldalát (amely máris több mint 17 ezer követőt gyűjtött), az edzés után nem csak Costát, de Davison reakcióját is méltatta:

„Gem egy igazi legenda. Az ebédnél leültem mellé, és csak annyit mondott: ’Én imádom az ilyeneket!’”

A nem mindennapi pillanat végén természetesen mindenki nevetett – Costa és Davison végül baráti öleléssel zárták a jelenetet, és egyikük sem sértődött meg a kemény belépő miatt.

A közösségi oldalakon is beindultak a poénok. „Diego Costa nem is igazi” – írta az egyik szurkoló, míg egy másik hozzátette: „Meg vagyok győződve róla, hogy laborban keverték ki – egyenlő arányban káosszal és gólérzékenységgel.” A nosztalgikus kommentek sem maradtak el: „Vannak dolgok, amik nem változnak – Diego Costa például ilyen.”

Mind Costa, mind Davison elképesztő pályafutást tudhatnak maguk mögött a Chelsea mezében: mindketten két bajnoki címet ünnepelhettek Londonban, előbbi José Mourinho és Antonio Conte, utóbbi Emma Hayes irányítása alatt.

A mérkőzésen Costa egyébként régi ellenségével, Martin Skrtellel is összefutott – persze ott sem maradt el a jól megszokott szenvedély.