A 2019-ben visszavonult Diego Forlán a hazájában lépett pályára a 40 év felettiek számára rendezett öregfiúk bajnokságban. A 2010-es foci-vb hősének csapata, az Old Boys 4-1-re legyőzte az Old Christians együttesét, ám a 46 éves sztár számára fájdalmasan ért véget a meccs.

Fotó: ROBSON MAFRA / AGIF

Diego Forlán súlyos sérülése

A 112-szeres uruguayi válogatott legenda egy brutális ütközés következtében a földre zuhant, majd hamar nyilvánvalóvá vált, hogy nagy a baj és azonnal kórházba kell szállítani az egykori csatárt.

A sürgősségi osztályon drámai hírt közöltek: Forlánnál három bordatörést és részleges tüdőösszeomlást diagnosztizáltak.

Uruguayi sajtóhírek szerint a futballista tüdejét végül le kellett csapolni, miután folyadékkal telt meg, de állítólag kedden már elhagyhatja a kórházat.

⚽️ 2 goles, 3 costillas rotas!!!



Salió caro el clásico para @DiegoForlan7.

Jugando en la + 40 entre Old Boys y Old Christians salió lesionado.



Se fracturó tres costillas y tuvo un golpe fuerte en el pulmón. Ganaron 4-1, pero se fue lesionado el ex delantero de la Selección. pic.twitter.com/zMJFOAsEqe — BUYSAN (@Buysan) October 18, 2025

Forlán a hozzátartozóinak elárulta, hogy nem haragszik az ellenfelére,

mert annak nem állt szándékában, hogy sérülést okozzon neki.

A korábbi klasszis támadó a pályafutása során megfordult többek között a Manchester Unitedben, a Villarrealban, az Atlético Madridban és az Internazionale együttesében is, később Japánban és Indiában is légióskodott. Forlán a válogatottban 112 meccsen 36 gólt lőtt, a 2010-es világbajnokságon élete formájában futballozott, meg is választották a dél-afrikai torna legjobb játékosának.

