Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Friss felmérés!

Stabilan vezet a Fidesz–KDNP, a Tisza maga alatt vágja a fát

Készültség!

Újabb merényletre készültek Donald Trump ellen?

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Manchester United és az uruguayi válogatott legendás futballistája horrorsérülést szenvedett. Diego Forlán egy öregfiúk meccsen lépett pályára, ám azonnal kórházba kellett vinni, miután három bordája is eltört egy ütközés következtében.

A 2019-ben visszavonult Diego Forlán a hazájában lépett pályára a 40 év felettiek számára rendezett öregfiúk bajnokságban. A 2010-es foci-vb hősének csapata, az Old Boys 4-1-re legyőzte az Old Christians együttesét, ám a 46 éves sztár számára fájdalmasan ért véget a meccs.

Diego Forlán súlyos sérülést szenvedett
Diego Forlán súlyos sérülést szenvedett
Fotó: ROBSON MAFRA / AGIF

Diego Forlán súlyos sérülése

A 112-szeres uruguayi válogatott legenda egy brutális ütközés következtében a földre zuhant, majd hamar nyilvánvalóvá vált, hogy nagy a baj és azonnal kórházba kell szállítani az egykori csatárt. 

A sürgősségi osztályon drámai hírt közöltek: Forlánnál három bordatörést és részleges tüdőösszeomlást diagnosztizáltak. 

Uruguayi sajtóhírek szerint a futballista tüdejét végül le kellett csapolni, miután folyadékkal telt meg, de állítólag kedden már elhagyhatja a kórházat.

Forlán a hozzátartozóinak elárulta, hogy nem haragszik az ellenfelére, 

mert annak nem állt szándékában, hogy sérülést okozzon neki.

A korábbi klasszis támadó a pályafutása során megfordult többek között a Manchester Unitedben, a Villarrealban, az Atlético Madridban és az Internazionale együttesében is, később Japánban és Indiában is légióskodott. Forlán a válogatottban 112 meccsen 36 gólt lőtt, a 2010-es világbajnokságon élete formájában futballozott, meg is választották a dél-afrikai torna legjobb játékosának.

Kapcsolódó cikkek

Egy éve még bálvány volt, ma már mellőzött a Real Madrid legnagyobb sztárja?
Szoboszlai Dominik eddig a szezon embere, Kerkez viszont bűnbak lett
Drámai utolsó perceket hozott a Liverpool meccse a Manchester United ellen

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!