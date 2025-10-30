Diego Maradona 60 éves korában hunyt el 2020. november 25-én. Halálát akut tüdőödéma okozta, ami krónikus szívelégtelensége miatt alakult ki, de gondatlanság miatt a mai napig nem tudták megnyugtatóan lezárni az ügyet. Az argentin zseni igazi ellentmondásos figura volt: a rajongói imádták, a kritikusai elítélték a kábítószer-függőség, a nőügyei, a baloldali diktátorok – Fidel Castro, Hugo Chávez – támogatása és a magánéleti botrányai miatt. Nem mindenki szerette, de mindenki elismerte a legendát, aki miatt stadionok teltek meg, és akit szurkolók milliói istenítettek – szó szerint.

Diego Maradona milliók hőse volt és még ma is az

Fotó: WEREK NATASCHA HAUPT / R3690_Werek_Natascha_Haupt

Diego Maradona halhatatlan

A Harvard Egyetem írásában a legenda halála után Mariano Siskind professzor beszélt Maradona hatásáról. Siskind argentin író, költő, aki a Harvardon tanít. Szerinte „a kollektív gyász, amit Maradona halála kiváltott, Argentína történetében csak Eva Perón 1952-es halálához hasonlítható. Amikor a kormányzati palotában felravatalozták, milliók sírtak. Én is három napig sírtam – saját magamon lepődtem meg. Nemcsak őt sirattuk, hanem a saját múltunkat, ifjúságunkat is, mert Maradona jelenléte életünk legboldogabb pillanataihoz kötődött.”

1986-ban a csúcson, a vb-trófeával

Fotó: STAFF / AFP

Siskind szerint Maradona a társadalom számára is jelentéssel bírt: az 1986-os vb-győzelem idején, a demokrácia hajnalán a közösség érzését teremtette meg. „A pályán valami isteni történt – világi, de mégis transzcendens élmény. Amikor játszott, olyan volt, mintha Beethovent hallanánk vagy Picassót látnánk festeni. A futball az ő kezében művészetté vált” – mondta Siskind, aki szerint végtelen a vita, hogy ki volt a legnagyobb, de szerinte „Maradona 1986-ban egyedül nyerte meg a világbajnokságot. A mexikói torna minden idők legnagyobb egyéni teljesítménye volt”, míg Pelé vagy Lionel Messi sztárok között focizhatott.

Pelé és Messi futballisták. Maradona egy másik sportot játszott – a művészetet.

A legendává válás pillanata

Siskind szerint 1986-ban, az Anglia elleni vb-elődöntőben szerzett két gólja tette halhatatlanná. Az „Isten keze” Latin-Amerikában a gyarmatosítók fölötti győzelem jelképe lett – a ravaszság diadala a hatalom felett. A második, az évszázad gólja pedig maga volt a lehetetlen megvalósítása. „Mintha Isten irányította volna a labdát.”