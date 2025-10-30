Diego Maradona 60 éves korában hunyt el 2020. november 25-én. Halálát akut tüdőödéma okozta, ami krónikus szívelégtelensége miatt alakult ki, de gondatlanság miatt a mai napig nem tudták megnyugtatóan lezárni az ügyet. Az argentin zseni igazi ellentmondásos figura volt: a rajongói imádták, a kritikusai elítélték a kábítószer-függőség, a nőügyei, a baloldali diktátorok – Fidel Castro, Hugo Chávez – támogatása és a magánéleti botrányai miatt. Nem mindenki szerette, de mindenki elismerte a legendát, aki miatt stadionok teltek meg, és akit szurkolók milliói istenítettek – szó szerint.
Diego Maradona halhatatlan
A Harvard Egyetem írásában a legenda halála után Mariano Siskind professzor beszélt Maradona hatásáról. Siskind argentin író, költő, aki a Harvardon tanít. Szerinte „a kollektív gyász, amit Maradona halála kiváltott, Argentína történetében csak Eva Perón 1952-es halálához hasonlítható. Amikor a kormányzati palotában felravatalozták, milliók sírtak. Én is három napig sírtam – saját magamon lepődtem meg. Nemcsak őt sirattuk, hanem a saját múltunkat, ifjúságunkat is, mert Maradona jelenléte életünk legboldogabb pillanataihoz kötődött.”
Siskind szerint Maradona a társadalom számára is jelentéssel bírt: az 1986-os vb-győzelem idején, a demokrácia hajnalán a közösség érzését teremtette meg. „A pályán valami isteni történt – világi, de mégis transzcendens élmény. Amikor játszott, olyan volt, mintha Beethovent hallanánk vagy Picassót látnánk festeni. A futball az ő kezében művészetté vált” – mondta Siskind, aki szerint végtelen a vita, hogy ki volt a legnagyobb, de szerinte „Maradona 1986-ban egyedül nyerte meg a világbajnokságot. A mexikói torna minden idők legnagyobb egyéni teljesítménye volt”, míg Pelé vagy Lionel Messi sztárok között focizhatott.
Pelé és Messi futballisták. Maradona egy másik sportot játszott – a művészetet.
A legendává válás pillanata
Siskind szerint 1986-ban, az Anglia elleni vb-elődöntőben szerzett két gólja tette halhatatlanná. Az „Isten keze” Latin-Amerikában a gyarmatosítók fölötti győzelem jelképe lett – a ravaszság diadala a hatalom felett. A második, az évszázad gólja pedig maga volt a lehetetlen megvalósítása. „Mintha Isten irányította volna a labdát.”
Mindenki megdöbbenésére a tunéziai Ali Bin Nasszer játékvezető megadta a gólt, Maradona pedig kiabált csapattársainak, hogy menjenek már oda ünnepelni hozzá, és tegyenek úgy, mintha szabályos lett volna, mielőtt a bíró meggondolja magát. Aztán a sajtótájékoztatón elhangzott a híres magyarázat:
A gól egy kicsit Maradona fejével, és egy kicsit Isten kezével született.
Maradona pedig négy perccel később újabb góllal sokkolt, szó szerint. Az angol kaputól 60 méterre megkapta a labdát Héctor Enriquétől, majd megkezdte fékezhetetlen szólóját, 10 másodperc alatt eljutott Shilton kapujáig, miközben kicselezte Peter Beardsley-t, Peter Reidet, Terry Fenwicket, Terry Butchert pedig kétszer is, végül elfektette Shiltont, és 2-0-ra módosította az állást. A találatot 2002-ben megválasztották az évszázad góljának.
A két legendás gól:
Mit jelent(ett) Maradona az argentinoknak?
Siskind szerint Argentínában semmiben sincs egyetértés, kivéve Maradonát. Hiába történtek dolgok a visszavonulása után – politikai vagy magánéleti, ez sem döntötte le a bálványt. A szegények rajongtak érte, hiszen nekik a boldogságot jelentette, és ő maga is vállalta a származását, hiszen Villa Fioritóból, egy bádogtetős házból indult el világhódító útjára.
Siskind Maradonát az antik tragédiák hőséhez hasonlítja: félisten, akinek bukását saját hibái okozzák. Az argentin zseni ennek ellenére a hibáival együtt volt az, aki, és az eltelt idő is mutatja, hogy állandó hőse tudott maradni a labdarúgásnak.
Maradona öröksége
Maradona ellen rekordot jelentő 53 alkalommal szabálytalankodtak az 1986-os világbajnokságon, és 23-szor egyetlen mérkőzésen (Olaszország ellen, 1982-ben). Ez annak fényében még hihetetlenebb, hogy a játékvezetők ma sokkal szigorúbbak. Összesen 152 szabadrúgást harcolt ki a vb-meccsein. Lionel Messi 75-tel a második a listán. Graeme Souness, a korszak egyik legkeményebb védője szerint szabálytalankodni is alig lehetett Maradona ellen.
„Az első nehézség az volt, hogy közel kellett kerülni hozzá. Nagyon gyors volt, és úgy váltott irányt, mint senki más. Ha sikerült szabálytalankodni ellene, földre vinni akkor is nehéz volt. Olyan volt, mint egy rögbijátékos. Sokkal magasabb voltam, mint ő, sokkal nehezebb, de nagyon erős volt. Teljes erővel neki lehetett menni, de akkor sem esett el. Nagyon magabiztosan kerülte el az ütközéseket” – mondta Souness.
- Maradona az egyetlen ember a futball történetében, aki a saját átigazolási világrekordját döntötte meg. 1982-ben a Barcelona 3 millió fontot fizetett a Boca Juniorsnak. 1984-ben a Napoli 5 millió fontot a katalánoknak. Ez a rekord három évig élt utána.
- 1983-ban Maradona volt az első Barcelona-játékos, akit állva tapsolt meg a Real Madrid közönsége a Santiago Bernabéuban.
- Amikor 1984-ben megérkezett Nápolyba, a klub addig csak egyetlen trófeát nyert történetében. Maradona hét éve alatt a Napoli két bajnoki címet, egy Olasz Kupát, egy Szuperkupát és egy UEFA-kupát nyert.
- Maradona és Messi az a két játékos, akiknek sikerült megnyernie az Aranylabdát az U-20-as vb-n és a felnőtt világbajnokságon is.
- Maradona két öccse, Hugo és Raúl is profi futballista volt. Hugo 2021-ben halt meg.
- Maradona az egyetlen játékos, aki egy világbajnokságon belül 5 gólt és 5 gólpasszt jegyzett. 1986-ban Argentína góljainak 71 százalékában vállalt részt, ezt 2010-ben döntötte meg David Villa 75 százalékkal.
Róla mondták:
Michel Platini: „Amit Zidane meg tudott csinálni a labdával, azt Maradona egy naranccsal is megtette.”
Zico: „Láttam Maradonát olyat tenni, amit még Isten is lehetetlennek tartott volna.”
Gary Lineker: „Amikor Diego berúgta azt a második gólt ellenünk, legszívesebben megtapsoltam volna. Ilyen gyönyörű gólt lehetetlen rúgni. Ő minden idők legnagyobb játékosa – messze, magasan.”
Jorge Valdano: „A labda évszázadok óta létezik. Akkor volt a legboldogabb, amikor Diego bal lábán pihent.”
Maradona az Argentinos Juniors, a Boca Juniors, a Barcelona, a Napoli, a Sevilla és a Newell’s Old Boys játékosa is volt, edzőként vezette a Racing Club, az al-Vaszl, a Fudzsejra, a Dorados és a Gimnasia de La Plata csapatait, de volt argentin szövetségi kapitány is, a 2010-es világbajnokságon vezette Messiéket.
Halála után Argentína elnöke, Alberto Fernández háromnapos nemzeti gyászt rendelt el. A FIFA kezdeményezésére a világ minden pontján egyperces gyászszünetet tartottak a meccsek előtt. Lionel Messi gólöröm gyanánt levette Barcelona-mezét, és alatta a Newell’s Old Boys mezét viselte – ezzel is Maradonára emlékezett. A Napoli stadionját hivatalosan is átnevezték: ma már Stadio Diego Armando Maradona a neve, és szobrot is állítottak a hősnek a stadionban. Ezen kívül megannyi falfestmény őrzi a halhatatlan legenda emlékét, de filmek, zeneszámok és egyéb művészeti alkotások ihletőjeként és szereplőjeként is rendre felbukkan az isteni Diego.