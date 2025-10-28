Live
A labdarúgó MOL Magyar Kupa 4. fordulójában az NB I-es Diósgyőr hazai pályán 2-0-ra legyőzte a másodosztályú Szeged együttesét. Ezzel a győzelem a Diósgyőr bejutott a sorozat nyolcaddöntőjébe.

A Diósgyőr kedvező előjelekkel várhatta a keddi összecsapást, mivel Vladimir Radenkovics együttese múlt hétvégén elvette a Paks veretlenségét az NB I-ben. A miskolci csapat ezúttal azt az NB II-es Szegedet fogadta, amely legutóbb egygólos vereséget szenvedett az NB II-ben Székesfehérváron.

A Diósgyőr legyőzte a Szegedet, nyolcaddöntős a Magyar Kupában
A Diósgyőr legyőzte a Szegedet, nyolcaddöntős a Magyar Kupában
Fotó: dvtk.eu

A Diósgyőr bejutott a nyolcaddöntőbe

A mérkőzés 36. percében Sajbán Máté szerzett vezetést a borsodiaknak. 

A 69. percben aztán Sajbán két méterről értékesített egy kipattanót, ezzel eldöntötte a továbbjutást. A nyáron a Zalaegerszegtől szerződtetett 29 éves csatár eddig nem volt eredményes a DVTK-ban.

Az élvonalbeli együttesek közül a Kisvárda, a Nyíregyháza, a Puskás Akadémia és az Újpest már az előző fordulóban kiesett.

MOL Magyar Kupa, 4. forduló:
Diósgyőri VTK - Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II) 2-0 (1-0)
gólszerző: Sajbán (36., 69)

A továbbjutás valamennyi párosításban egy mérkőzésen dől el, döntetlen esetén kétszer tizenöt perc hosszabbítás, majd - ha szükséges -, tizenegyespárbaj következik.

