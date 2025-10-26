Gianluigi Donnarumma korábban összesen 105 mérkőzésen játszott együtt Kylian Mbappéval a Paris Saint-Germainben, amellyel az előző idényben összejött a történelmi triplázás az Európa-bajnok olasz kapusnak. Ennek azonban Mbappé már nem volt a részese, hiszen egy évvel korábban a Real Madridhoz igazolt. Donnarumma pedig a nyáron hagyta el a párizsi sztárcsapatot, miután 26 millió fontért a Manchester Cityhez szerződött.

Gianluigi Donnarumma és Erling Haaland jó barátok lettek Manchesterben

Fotó: LISE ASERUD / NTB

Cristiano Ronaldo és Lionel Messi elmúlt évtizedben látott csatározását Erling Haaland és Kylian Mbappé versenyfutás váltatja fel. A norvég és a francia támadó is szenzációsan kezdte az idei szezont, hiszen Haaland eddig 11 meccsen 15 gólt szerzett, sőt sorozatban kilenc meccsen talált be a Manchester Cityben, míg Mbappé minden sorozatot figyelembe véve 15 meccsen már 16 gólnál jár az idényben.

Donnarumma azon szerencsések egyike, aki mindkét játékos mellett játszott már, így most véleményt formált azzal kapcsolatban, hogy kit tart a jobb játékosnak. Az olasz kapus nehezen, de Haaland mellett döntött, mert szerinte neki az adottságai miatt nehezebb érvényesülni a pályán.

Szerintem Erlingnek nehezebb dolga van. Bal lábas, szóval más, mint Kylian, de mindkettőjük ellen pokolian nehéz védekezni. Szóval nem könnyű választani, de ha már muszáj, akkor inkább Erlinggel szeretnék egy csapatban játszani, mintsem ellene”

– mondta Donnarumma a Daily Mailnek adott új interjújában.

Donarumma szerint Haaland jobb, mint Mbappé

Fotó: OLI SCARFF / AFP

Donnarumma és Haaland hamarosan ellenfélként találkozik

Donnarumma és Haaland nagyon jóban lettek, mióta az olasz a Cityhez igazolt, és nem csak a pályán, hanem azon kívül is. Novemberben azonban kénytelenek lesznek félretenni a barátságot, amikor is az olasz válogatott sorsdöntő világbajnoki selejtezőn fogadja majd Norvégiát.

„Azt mondanám, hogy azonnal megtaláltuk a közös hangot. Mindig is tiszteltük egymást, már azelőtt is, hogy csapattársak lettünk. Sokat ugratjuk egymást azzal, hogy a válogatottban ellenfelekként harcolunk. Norvégia most jobb helyzetben van, mint mi, sokkal nyugodtabbak lehetnek, de még hátra van két meccs. Nehéz lesz az egymás elleni selejtező, ahogy Erlinget is nehéz lesz megállítani. Tudom, milyen erős, és hogy mire képes. Sem játékosként, sem barátként nem lesz könnyű ellene” – mondta Donnarumma.