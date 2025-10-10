A 28-szoros válogatott Dragóner az M1 aktuális csatornának pénteken azt mondta, olyan játékos nincs, aki pótolhatatlan, de a sárga lapok miatt eltiltott Varga Barnabás „nagyon fog hiányozni” a nemzeti együttesből.
Ugyanakkor vannak alternatívák. Lehet akár három támadóval, három gyors futballistával felállni, de ha abból indulunk ki, hogy várhatóan sok időt töltünk majd az ellenfél tizenhatosán belül, akkor akár Tóth Barna személyében egy statikusabb, magasabb center mellett is dönthet Marco Rossi szövetségi kapitány
– fogalmazott Dragóner, aki szerint ezen a mérkőzésen a csapatkapitány Szoboszlai Dominik is más poszton szerepel majd, mint a legutóbbi két találkozón.
Dragóner szerint Szoboszlai előrébb kaphat szerepet
A szakember emlékeztetett: Szoboszlai az Írország és Portugália elleni meccseken mélyebben, 8-as szerepkörben futballozott, most azonban előrébb léphet a támadások szervezésében.
„Egy sorral feljebb fog játszani, hiszen az ő kulcspasszai, a távoli lövései, a kis területen zajló játék közbeni megoldásai, helyzetfelismerései döntőek lehetnek ezen a meccsen” – idézte az 50 éves Dragónert az MTI.
A volt Ferencváros-játékos úgy véli, Marco Rossi egy gyors futballra képes összeállításban fogja pályára küldeni a válogatottat, klasszikus centerként Tóth Barna az összecsapás későbbi szakaszában juthat lehetőséghez.
Az első 15-30 perc meghatározó lesz. Nyilván fontos, hogy ne kapjunk gólt, de ezzel együtt az is lényeges, hogy agresszív, bátor játékot tudjunk nyújtani
– nyilatkozta.
A magyar-örmény mérkőzés, amelyet az M4 Sport élőben közvetít, szombaton 18 órakor kezdődik a telt házas Puskás Arénában. A stadion jövőre a Bajnokok Ligája döntőjének is otthont ad. A meccs játékvezetője az angol Chris Kavanagh lesz.
