A 28-szoros válogatott Dragóner az M1 aktuális csatornának pénteken azt mondta, olyan játékos nincs, aki pótolhatatlan, de a sárga lapok miatt eltiltott Varga Barnabás „nagyon fog hiányozni” a nemzeti együttesből.

Szoboszlai Dominik több poszton is képes klasszis teljesítményre, Dragóner Attila szerint most támadó középpályásként kaphat szerepet

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Ugyanakkor vannak alternatívák. Lehet akár három támadóval, három gyors futballistával felállni, de ha abból indulunk ki, hogy várhatóan sok időt töltünk majd az ellenfél tizenhatosán belül, akkor akár Tóth Barna személyében egy statikusabb, magasabb center mellett is dönthet Marco Rossi szövetségi kapitány

– fogalmazott Dragóner, aki szerint ezen a mérkőzésen a csapatkapitány Szoboszlai Dominik is más poszton szerepel majd, mint a legutóbbi két találkozón.

Dragóner szerint Szoboszlai előrébb kaphat szerepet

A szakember emlékeztetett: Szoboszlai az Írország és Portugália elleni meccseken mélyebben, 8-as szerepkörben futballozott, most azonban előrébb léphet a támadások szervezésében.

„Egy sorral feljebb fog játszani, hiszen az ő kulcspasszai, a távoli lövései, a kis területen zajló játék közbeni megoldásai, helyzetfelismerései döntőek lehetnek ezen a meccsen” – idézte az 50 éves Dragónert az MTI.