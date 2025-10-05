Az afrikai ország 18 csapatos bajnokságában a 30. fordulót rendezik a hétvégén. A dobogóért harcoló Ngezi Platinum Stars a kiesés Dynamo ottonába látogatott és 1-1-es döntetlent játszott csak a jóval szerényebb lehetőségű ellenfél otthonában. A Platinum Stars dolgát saját edzője is nehezítette, aki konkrétan dührohamot kapott a pálya szélén.

Takesure Chiragwi nem büszke rá, hogy dührohamot kapott a pálya mellett

Fotó: X.com/zimlive

Dührohamot kapott az edző

Takesure Chiragwi nem bírta idegekkel, hogy csapata a korai vezetés után egy öngóllal ajándékozta meg a sokkal gyengébb riválist, majd Leslie Kashitigu kiállítása miatt még emberhátrányba is került. Chiragwi mesternél akkor szakadt el végleg a cérna, amikor ő is piros lapot kapott. Hiába próbálta saját játékosa lecsillapítani, neki is behúzott egy hatalmasat.

WATCH | Drama unfolded as an emotional Ngezi Platinum Stars coach, Takesure Chiragwi, was shown a red card. In a heated moment, Chiragwi even slapped his player, McDonald Makuwe, who was trying to calm him down while he protested the referee’s decision. pic.twitter.com/STgX3PEqJq — 𝐂𝐫𝐢𝐦𝐞 𝐖𝐚𝐭𝐜𝐡 𝐙𝐖 (@CrimeWatchZW) October 4, 2025

A jól megtermett focista szépen kihordta lábon a bal horgot. Az edzővel egyébként nem most fordult elő első alkalommal, hogy ledobta az ékszíjat.

„A foci ilyen játék, teli van érzelmekkel. Káosz volt, mindenki ott tolongott, nem is emlékszem, hogy mi történt valójában. A világ legjobb edzőivel is előfordulhat, hogy valami ilyet tesznek az adott pillanatban. Persze ez nem mentség. Játszani akartunk, elérni azt, amit szerettünk volna, emiatt mindenki roppant frusztrált volt, még a cserejátékosok is” – védekezett Chiragwi edző.