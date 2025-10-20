2011-ben mindenki azt gondolta, hogy az orosz Anzsi Mahacskala a milliárdos Szulejman Kerimov felvásárlása után egy virágzó futballprojekt lesz. Dzsudzsák Balázs amikor 2011 nyarán 14 millió euróért a PSV-től az oroszokhoz igazolt, akkor a magyar középpályás is valami hasonló csodában hitt.

Dzsudzsák Balázs oroszországi kalandját a mai napig felemlegetik

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Újra téma volt Dzsudzsák klubjának a hatalmas bukása

A Ripost szúrta ki az angol SportBible cikkét, amelyben tüzetesen megvizsgálják az oroszok 18 igazolását, akik 2011 és 2013 között érkeztek a csapathoz. Dzsudzsák egyébként a negyedik legdrágább érkező volt a 2011/12-es szezonban a Transfermarkt szerint, a lista élén a kameruni Samuel Eto'o állt, akit az Intertől csábítottak el 27 millióért – s ekkor már ott focizott a brazil legenda, Roberto Carlos is.

2011/12-es évadban az ötödik, egy szezonnal később a bronzérmet szerezte meg a csapat az orosz bajnokságban, az Európa-ligában is bemutatkozott a gárda (2012/13-as és 2013/14-es idény), mindkétszer megélte a tavaszt is, a nyolcaddöntő jelentette a végállomást.

A történet vége mindenki számára ismert: 2013-ban Kerimov 5,5 milliárd fontot, azaz közel 2500 milliárd forintnak megfelelő összeget veszített egy befektetésen.

Ennek az lett az eredménye, hogy az Anzsi Mahacskalának el kellett adnia a nagy nevű játékosait, nem meglepő módon a klub egyből kiesett az első osztályból. Az élvonalba még 2017-ben visszamászott az Anzsi, de a 2019-es kiesésük már tényleg a vég volt. A klub 2022-ban már a harmadosztályban sem kapta meg a profi licencet, ami egyet jelentett a megszűnéssel.

Dzsudzsák mindössze nyolc meccset játszott az Anzsiban, egy évvel később országon belül váltott, a Dinamo Moszkvába igazolt. A 109-szeres magyar válogatott játékosnak sokan kritizálják az Oroszországba történő igazolását, mivel sokak szerint egy nagy, európai ajánlatra várás helyett választotta az oroszokat, ahol pénzügyileg remek szerződést kapott.