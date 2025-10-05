A válogatottsági rekorder, Dzsudzsák Balázs kiemelte, korábban többször is szerzett hasonló gólt, de a magyar bajnokságban ritkán végezhetett el szabadrúgást ilyen szögből.

Dzsudzsák Balázs büszke lehet a teljesítményére

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Dzsudzsák Balázs 38 évesen is bizonyítani akar

„Egész héten éreztem valamit. Tizenegyesre készültem – legalábbis az volt a megérzésem –, de

többször is hangoztattam, hogy a szabadrúgás a gyenge pontom, úgyhogy nagyon örülök, hogy ebben a bajnokságban is sikerült betalálnom, meg annak is, hogy nem kaptunk ki” –

mondta a 38 éves középpályás az M4Sport kamerája előtt.



A 109-szeres magyar válogatott játékos elmondta, az első félidőben nem érezték, hogyan tudnának az ETO védelme mögé kerülni, „kicsit félve játszottak”, a második játékrészben viszont egy teljesen más taktikával léptek pályára, aminek meg is lett az eredménye.

„Mi még továbbra is egy alakulóban lévő csapat vagyunk, a Győr már tavaly óta ezt az arcát mutatja, úgyhogy örülök, hogy a csapat megmutatta ezt az arcát. Ha nem tudunk nyerni, akkor sem kapunk ki – ez volt a legfontosabb mondanivalója a félidei beszédnek. Egy elkerülhető tizenegyest kaptunk, de sajnos ilyen a futball” – vélekedett.

A Fizz Liga-idényt 4 góllal és 2 gólpasszal kezdő Dzsudzsák végezetül szezonrajtjáról is beszélt.

„Érzem a bizalmat mind a vezetőség, mind az új edző érkezésével. Sergio (Navarro – a szerk) szárnyakat adott nekem, nekem is kellett, hogy egy teljesen más mentalitással induljak neki a bajnokságnak. Nagyon sok mindent változtattam az életemben, úgyhogy mindent megteszek annak érdekében, hogy igenis, fegyelemmel, alázattal és ezzel a szeretettel, amit a futball iránt érzek,

húzó példája legyek akár a Debrecennek, akár a fiataloknak, akár a magyar labdarúgásnak. Örülök, hogy ilyen momentumokkal meg tudom mutatni, hogy hiba volt, amikor azt mondták, már abba kellene hagynom

– mondta.

A győriek ezzel a döntetlennel megőrizték idegenbeli veretlenségüket az NB I-ben, a Debrecen viszont sorozatban a harmadik hazai találkozóján maradt nyeretlen.