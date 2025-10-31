A Haon.hu beszámolója szerint a meccs után pattanásig feszült volt a légkör a kispadoknál. A debreceniek láthatóan csalódottak voltak a vereség miatt, miután a bajnokságban remekül kezdtek, a kupában viszont már a legjobb 16 közé sem jutottak be. A portál úgy tudja, egy budapesti stábtag a lefújás után odaszólt valamit a hazai kispad irányába, amit a játékosok sértésként éltek meg. A szituáció pillanatok alatt elmérgesedett, de szerencsére mindenkinek helyén volt az esze, így nem alakult ki komolyabb incidens. A pályán Dzsudzsák Balázs és Zuigéber Ákos szólalkoztak össze.

Dzsudzsák Balázs és a Debrecen kiesett a Magyar Kupából

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Dzsudzsák Balázsék megmozdulása is szította a tüzet

A Magyar Nemzet részletesen is beszámolt az események hátteréről. A lap szerint a feszültség már a hosszabbításban elkezdett gyűlni. A Honvéd 22 éves játékosa, Zuigéber Ákos a 117. percben megszerezte a győztes gólt, ezzel a kispestiek bejutottak a következő körbe. A DVSC ezután kitámadott, és a hajrában Dzsudzsák Balázs még egy kontrát is megakadályozott, ami után Zuigéber szabálytalankodott a válogatottsági rekorder ellen.

Dzsudzsák és Zuigéber összeszólalkozott: a fiatal játékos odaszólt Dzsudzsáknak: „Mit pofázol?”.

A fiatal kispesti játékos tiszteletlenül viselkedett a magyar futball egyik ikonikus alakjával szemben. Bár közvetlen következménye nem lett az összeszólalkozásnak, a Honvéd stábjának egyik tagja később állítólag újra provokáló megjegyzést tett a debreceni pad felé – ez váltotta ki az utólagos feszültséget. A hazaiak ikonja, Szűcs Tamás állítólag hangosan szóvá is tette az ellenfél „nem szép gesztusát”, de az incidens végül nem fajult el.

Ami a pályán történt: Dzsudzsák gólt szerzett ugyan, ám ez sem volt elég, hogy a Debrecen továbbjusson – ezzel ismét elúszott a csapatkapitány egyik legnagyobb álma, hogy a DVSC-vel Magyar Kupát nyerjen.

A MOL Magyar Kupaáért játszott meccs összefoglalója: