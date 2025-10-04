A tabellán második helyen álló Debrecen a Konferencia-liga nyári selejtezőiben remeklő ETO FC Győrt fogadta az NB I 9. fordulójának szombati rangadóján. A győriek utoljára 2004-ben tudtak győzni Debrecenben, és most azzal a feltett szándékkal utazták át az országot, hogy véget vetnek a két évtizedes ínségnek Dzsudzsákék ellen.

Lang Ádám lett a meccs negatív hőse, elhomályosítva Dzsudzsák Balázs gólját

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Az első félidő nagy iramot és viszonylag sok helyzetet hozott. Samuel Petrásnak és Varga Ádámnak is több védenivalója volt, a 29. percben Claudiu Bumba még egy gólt is lőtt. A román támadó azonban lesről indulva kapta a labdát Daniel Stefuljtól. A Gavrics sérülése miatt a 40. percben pályára lépő Schön Szabolcs egy szép szóló után hatalmas lövéssel, Varga Ádám pedig egy nem kisebb bravúrral zárta le az első félidőt.

Dzsudzsák Balázs szenzációs gólja

A második félidőt a Győr kezdte támadólag, de egy hazai kontra végén Stefulj csak szabálytalanul tudta megállítani Kocsis Dominikot a győri tizenhatos jobb sarkán. A szabadrúgás kiváló lehetőség volt a ballábas Dzsudzsák Balázs számára, a válogatottsági rekorder pedig nem is hibázott: tökéletesen tekert az elmélázó Petrás kapujának rövid felső sarkába (1-0).

Petrás hibája után még jobban felpörgött a meccs, többet támadott a Győr, de a vendégek szlovák kapusának így is volt dolga, Kocsis lövését kellett védenie, miközben Varga Ádám Vitális Milán 24 méteres bombáját fogta.

A 66. percben aztán nagyon furcsa jelentet láthattak a szurkolók: Benbuali esett el a 11-es pont magasságában Lang szorításában, aki feltett kézzel jelezte, hogy ő nem volt szabálytalan. A labda azonban a válogatott védő kezére pattant miközben Karakó nem fújt semmit – egészen eddig. A nyilvánvaló kezezést megnézték a VAR-kamionban, majd a játékvezetőt is kirendelték a monitorhoz, aki végül megadta, amit meg kellett adnia. A büntetőt Anton nagyon precízen rúgta a jó irányba vetődő Varga mellett a bal kapufa mellé (1-1).

A mérkőzés hajrája a vendégeké volt, a Győr alaposan megnyomta a végét, Varga Ádámnak több veszélyes helyzetben is védenie kellett.