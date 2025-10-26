A Real Madrid és a Barcelona újabb háborúja kapcsán érdekes módon Miami lett a csatatér. Talán sokan hallottak róla, hogy a Barcelona Villarreal elleni bajnokiját Miamiba akarták volna vinni, de ez a terv végül összeomlott, ami újabb feszültséget generált a két ősi rivális között az el Clásico előtt.

Kylian Mbappé vagy Lamine Yamal lehet az el Clásico hőse?

Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Az el Clásico így még szenvedélyesebb lehet

A vitatott ötlet szerint Javier Tebas, a La Liga elnöke szerette volna, ha spanyol bajnoki mérkőzést játsszanak az Egyesült Államokban. A cél egyértelmű: a spanyol futball ismertségének és ezáltal a bevételeinek a növelése.

Joan Laporta, a Barcelona elnöke határozottan támogatta a Miami-tervet. Figyelmen kívül hagyta a hagyományra és a verseny tisztaságára vonatkozó aggályokat, noha a keret több tagja sem örült az ötletnek. Florentino Pérez, a Real Madrid elnöke viszont – természetesen – teljes mértékben ellenezte a javaslatot. A klub álláspontja szerint a hagyományos „oda-vissza” rendszer megbontása torzítja a bajnokságot, és pénzügyi előnyt jelenthetne az érintett csapatoknak. A Real Madrid hivatalos panaszt nyújtott be az ügy kapcsán, mondván, hogy a La Ligának nincs jogköre ilyen meccset külföldön megrendezni. Több forrás szerint éppen ez a nyomásgyakorlás vezetett végül a miami mérkőzés lefújásához.

A Real Madrid edzője, Xabi Alonso első meccsére készül a Barcelona ellen

Fotó: ALBERTO GARDIN / NurPhoto

„Nem vagyunk túl lelkesek, de mindenben részt kell vennünk. A szuperkupa Szaúd-Arábiában pénzt hoz, Miami is ezt jelenti. A Villarreal és a Barcelona lesz a haszonélvezője” – mondta korábban Laporta. A Villarreal edzője sem úgy tűnt, hogy nagyon ellenezne, ő korábban annyit mondott, hogy felkészülnek a meccsre és azt ott játsszák majd le, ahol mondják. A spanyol közvélemény a bajnokság tisztaságát féltette, ugyanis egy csapatnak mindenképp sérülne a versenyhelyzete a hazai pálya elvesztése kapcsán.

„Ha nem tartod be a szabályokat, eltorzítod a versenyt. Ha ezt megteszed, a bajnokság hitelessége sérülni fog” – osztotta meg a gondolatait a tervekről Dani Carvajal, a Real Madrid csapatkapitánya. „Az NFL-ben a tulajdonosok megszavazták a tengerentúli meccseket, itt viszont az ellenkezője történik. Ez megsérti a játékosokkal kötött kollektív szerződést is. Mindenkinek ugyanúgy kell játszania: otthon és idegenben” – tette hozzá a madridiak kapusa, Thibaut Courtois.

„A Real Madrid azt mond, amit akar. Mi el fogunk menni Miamiba december 20-án”

– mondta még kedden is Laporta, de néhány órával később kiderült: a Barcelona mégis a Villarreal stadionjában, az Estadio de la Cerámicában lép majd pályára ugyanazon a napon.