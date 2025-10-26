A Real Madrid és a Barcelona újabb háborúja kapcsán érdekes módon Miami lett a csatatér. Talán sokan hallottak róla, hogy a Barcelona Villarreal elleni bajnokiját Miamiba akarták volna vinni, de ez a terv végül összeomlott, ami újabb feszültséget generált a két ősi rivális között az el Clásico előtt.
Az el Clásico így még szenvedélyesebb lehet
A vitatott ötlet szerint Javier Tebas, a La Liga elnöke szerette volna, ha spanyol bajnoki mérkőzést játsszanak az Egyesült Államokban. A cél egyértelmű: a spanyol futball ismertségének és ezáltal a bevételeinek a növelése.
Joan Laporta, a Barcelona elnöke határozottan támogatta a Miami-tervet. Figyelmen kívül hagyta a hagyományra és a verseny tisztaságára vonatkozó aggályokat, noha a keret több tagja sem örült az ötletnek. Florentino Pérez, a Real Madrid elnöke viszont – természetesen – teljes mértékben ellenezte a javaslatot. A klub álláspontja szerint a hagyományos „oda-vissza” rendszer megbontása torzítja a bajnokságot, és pénzügyi előnyt jelenthetne az érintett csapatoknak. A Real Madrid hivatalos panaszt nyújtott be az ügy kapcsán, mondván, hogy a La Ligának nincs jogköre ilyen meccset külföldön megrendezni. Több forrás szerint éppen ez a nyomásgyakorlás vezetett végül a miami mérkőzés lefújásához.
„Nem vagyunk túl lelkesek, de mindenben részt kell vennünk. A szuperkupa Szaúd-Arábiában pénzt hoz, Miami is ezt jelenti. A Villarreal és a Barcelona lesz a haszonélvezője” – mondta korábban Laporta. A Villarreal edzője sem úgy tűnt, hogy nagyon ellenezne, ő korábban annyit mondott, hogy felkészülnek a meccsre és azt ott játsszák majd le, ahol mondják. A spanyol közvélemény a bajnokság tisztaságát féltette, ugyanis egy csapatnak mindenképp sérülne a versenyhelyzete a hazai pálya elvesztése kapcsán.
„Ha nem tartod be a szabályokat, eltorzítod a versenyt. Ha ezt megteszed, a bajnokság hitelessége sérülni fog” – osztotta meg a gondolatait a tervekről Dani Carvajal, a Real Madrid csapatkapitánya. „Az NFL-ben a tulajdonosok megszavazták a tengerentúli meccseket, itt viszont az ellenkezője történik. Ez megsérti a játékosokkal kötött kollektív szerződést is. Mindenkinek ugyanúgy kell játszania: otthon és idegenben” – tette hozzá a madridiak kapusa, Thibaut Courtois.
„A Real Madrid azt mond, amit akar. Mi el fogunk menni Miamiba december 20-án”
– mondta még kedden is Laporta, de néhány órával később kiderült: a Barcelona mégis a Villarreal stadionjában, az Estadio de la Cerámicában lép majd pályára ugyanazon a napon.
A spanyol bajnokság előző körében egyébként több meccsen is a kezdő sípszó után 15 másodpercig mozdulatlanul álltak a játékosok, így tiltakozva a tervek ellen. A Real Madrid focistái mellett így tettek a Barcelona játékosai is. Egyesek szerint a közös fellépésnek fontos szerepe volt abban, hogy az ötlet végül elbukjon.
Barcelonában a játékosok megkönnyebbültek: a plusz utazás, a hosszú repülés és az időeltolódás szerintük felesleges teher lett volna. Eközben Madridban győzelemként élték meg a döntést.
A Real Madrid és a Barcelona közötti ellenségeskedés mély kulturális és történelmi gyökerekkel bír, de az utóbbi években az üzleti érdekek összekötötték a két klubot.
Mindketten részt vettek a Szuperliga-projektben, amelyet Pérez évek óta szorgalmaz, és amelyet Laporta a Barca anyagi gondjainak lehetséges megoldásaként látott. A klubok között most nem annyira látványos az összhang. Míg Laporta közeledik Javier Tebashoz a pénzügyi előnyök miatt, addig Pérez továbbra is mindent elutasít, amit a La Liga elnöke kezdeményez. A Barcelona vezetője a közelmúltban a UEFA-val is kibékülni látszik, szeptemberben baráti ebéden vett részt Nasszer al-Khelaifivel, a PSG elnökével, aki Pérez egyik legnagyobb ellenfele.
Az angoloknak is fontos a meccs
Az angol sajtóban minden a Real Madrid játékosáról, Jude Bellinghamről szól. A 22 éves angol középpályásnak a Barcelona elleni vasárnapi Clásicón ismét bizonyítania kell — nemcsak a madridi közönség, hanem Thomas Tuchel, az angol szövetségi kapitány előtt is. Bellingham nehéz szezonkezdeten van túl: vállműtét, formahanyatlás és válogatottból való kimaradás mind beárnyékolta az utóbbi hónapjait.
A BBC azt is kiemeli, hogy ez lesz az első el Clásico, amelyen két angol játékos néz egymással farkasszemet: Bellingham a Realban, Marcus Rashford pedig a Barcelonában szerepel. A harmadik angol, Trent Alexander-Arnold sérülése után térhet majd vissza.
Bellingham 2023-ban érkezett Madridba a Borussia Dortmundtól, és már első idényében megnyerte a Bajnokok Ligáját és a La Ligát, 19 bajnoki góljával azonnal közönségkedvenc lett. A mostani szezon viszont sérüléssel indult: vállműtéte után 63 napot hagyott ki, de a Juventus elleni BL-meccsen győztes gólt szerzett Xabi Alonso csapatában.
Bellingham eddig négy Clásicón játszott, három gólt szerzett, és az első két La Liga-meccsén elért találataival olyan legendákhoz csatlakozott, mint Ruud van Nistelrooy.
Hiányzók itt is, ott is
Xabi Alonso első Barcelona elleni meccsére készül edzőkánt, miközben ellenfele, Hansi Flick söpör tavaly, négy meccset nyert egy szezonban a Real ellen. A madridiak Kylian Mbappéban bízhatnak, aki 10 gólnál jár a szezonban csak a bajnokságban, de Vinícius Júnior is egyre jobb formában van, Arda Güler pedig már öt gólpasszt adott Mbappénak.
A Barcelona is kezd formába lendülni, de a sérülések nem kerülték a csapatot: Raphinha, Yamal, Fermín López, Gavi, Joan García, Dani Olmo és Robert Lewandowski is kidőlt már hosszabb-rövidebb időre, ennek ellenére a katalánok hátránya csak két pont a Madrid mögött. A katalánok Lamine Yamal jó formájában és talán Rashfordban bízhatnak, valamint az Olimpiakosz ellen triplázó Fermín játékában.
Madridban a védelem jobb szélén vannak gondok, középen Dean Huijsen lehet Éder Militao párja, miután Antonio Rüdiger sérült, David Alabát pedig le kellett cserélni a Getafe ellen. A túloldalon Joan García, Marc-André ter Stegen, Gavi, Olmo és Lewandowski is sérült, de Raphinha sem játszhat majd.
Érvényben maradt Hansi Flick egy mérkőzésre szóló eltiltása, az FC Barcelona labdarúgócsapatának vezetőedzője így nem ülhet le a kispadra a Real Madrid ellen. A katalán futballklub arról számolt be pénteken, hogy a sportbíróság is elutasította a fellebbezését. A csapatot így a német vezetőedző helyettese és honfitársa, Marcus Sorg irányítja a madridi összecsapáson.
Korábban már a liga fellebbviteli testülete is elutasította a Barcelona beadványát, ezt erősítette meg a sportbíróság. Flick az előző fordulóban, a Girona elleni mérkőzés utolsó perceiben kapott két sárga lapot, ami kiállítást ért és egymeccses eltiltást vont maga után.
A két csapat múlta alapján szoros meccs várható: a Real 105, a Barca 104 sikernél tart eddig 52 döntetlen mellett. 440, illetve 435 gólnál tart a két csapat.
A két klub viszonya tehát ismét fagyos, a hagyományos közös ebédet ezúttal lemondták, hivatalosan azzal az indokkal, hogy a meccs korai kezdése miatt nem fér bele az időbe. A meccs egyébként 16.15-kor kezdődik majd, így a valódi ok inkább az ehet, hogy nemcsak a pályán feszül egymásnak a két óriás az el Clásicón.
