A rendőrség közlése szerint kedden reggel 9:40 körül az Internazionale 27 éves spanyol kapusa a Comói-tó közelében elgázolt egy elektromos kerekesszékkel közlekedő 81 éves férfit.

Josep Martinez (balra) elgázolt egy 81 éves kerekesszékes férfit

Fotó: AFP/Piero Cruciatti

Az idős férfi meghalt a balesetben, annak ellenére, hogy a mentősök és a légi mentők gyorsan a helyszínre érkeztek.

A tragédia Fenegro községben, az Inter edzőközpontjához közel történt, az első vizsgálatok szerint az áldozat az úton haladva hirtelen irányt változtathatott. A Gazzetta értesülése szerint az idős férfi hirtelen rosszul lett, és áttért abba a sávra, ahol Martinez vezetett, aki már nem tudta elkerülni az ütközést.

Ezt követően az Inter kapusa azonnal megállt, elsősegélyt nyújtott a férfinak, akinek az életét már nem lehetett megmenteni. A klub közlése szerint a kapus a kedden délelőtt történtek után sokkos állapotban van.

A tragikus hír miatt az Inter úgy döntött, hogy lemondta Cristian Chivu vezetőedző sajtótájékoztatóját, amelyet kedden tartottak volna a szerdai esti Fiorentina elleni rangadó előtt.