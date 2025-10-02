A limburgi együttes most a 16 csapatos belga élvonalban kilenc forduló után a kilencedik helyen áll, otthon pedig egyelőre nem nagyon megy neki a játék, a bajnokságban négy hazai meccséből csupán egyet nyert meg, az El selejtezőjében pedig augusztus végén 2-1-re kikapott a lengyel Lech Poznantól. Ez a vereség ugyanakkor nem nagyon viselte meg a belgákat, mivel a párharc első találkozóját 5-1-re nyerték Poznanban.

A Genk bravúrgyőzelemmel kezdte az Európa-liga alapszakaszt

Fotó: Andy Buchanan/AFP

Az előző idényben bajnoki bronzérmes Genk a múlt heti első fordulóban fontos győzelmet aratott, Glasgow-ban verte ugyanis 1-0-ra a Rangerst, igaz, a skótok több mint egy félidőn keresztül emberhátrányban futballoztak.

