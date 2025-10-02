Live
Rendkívüli

Erre várt a világ, itt van Vlagyimir Putyin bejelentése – mutatjuk

Fradi-lehetőség
2025.10.02. 21:17
Belga fölény
2025.10.02. 21:13
Támadnak a belgák
2025.10.02. 21:09
Dibusznak kellett a védenie
2025.10.02. 21:07
Támad a Fradi
2025.10.02. 21:02
Elkezdődött a meccs
2025.10.02. 21:00
A csapatok már a pályán
2025.10.02. 20:58
Belga élőkép
2025.10.02. 20:55
A kezdőcsapatok
2025.10.02. 20:46
Cadu játszik az eltiltott Makreckis helyén
2025.10.02. 20:32
A Fradi fontos győzelemmel hangolt
2025.10.02. 20:30
Otthon nem megy a Genknek
2025.10.02. 20:09
A Genk két éve nem bírt a Fradival
2025.10.02. 20:07
A Fradi remek előjelekkel készült a meccsre
2025.10.02. 17:34
Botrány a belgáknál
2025.10.02. 17:31
Élő közvetítés
Cikkünk folyamatosan frissül
Csütörtök este kilenc órától a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának második fordulójában a magyar bajnok Ferencváros a belga Genk otthonában lép pályára. A Fradi a 2023/24-es szezonban már találkozott a belga csapattal a Konferencia-liga csoportkörében, akkor mindkét találkozón döntetlen született. Bízunk benne, hogy ennél rosszabb eredményt most sem fog elérni a zöld-fehér bajnokcsapat. Percről percre közvetítésünkben kövessék velünk élőben a Racing Genk-Ferencváros Európa-liga-mérkőzést!

Percről percre közvetítésünk folyamatosan frissül!

 

21:17
2025. október 2.
Fradi-lehetőség

A 17. percben Jonathan Levi szerzett labdát a belga térfélen, megint előre, meg jobbról betört a tizenhatoson belülre és megpróbálta eltekerni a labdát a hosszú felsőbe, de sajnos nem találta el a kaput. 

21:13
2025. október 2.
Belga fölény

A 13. percben járunk, továbbra is a Genk futballozik fölényben, azonban a Fradi védekezése jól működik, így a belga csapat komoly helyzetet még nem tudott kialakítani. 

21:09
2025. október 2.
Támadnak a belgák

A nyolcadik percben járunk, az utóbbi percekben a Genk átvette a játék irányítását. A Genk megszerezhette volna a vezetést, de egy jobb oldali beadás után a középen érkező Bryan Heynen szerencsére egy hajszállal lemaradt a labdáról. 

21:07
2025. október 2.
Dibusznak kellett a védenie

A 3. percben egy gyorsan elvégzett szabadrúgás után helyzetbe került a belga csapat, Zakaria El Ouahdi kapta a labdát, aki nyolc méterről, éles szögből lőtt, de Dibusz jól zárta a szöget és védeni tudott. 

21:02
2025. október 2.
Támad a Fradi

A magyar bajnok nagyon lendületesen kezdte a meccset, azonnal a kapuja elé szegezte a belga csapatot. 

21:00
2025. október 2.
Elkezdődött a meccs

A Fradi indította útjára a labdát. 

20:58
2025. október 2.
A csapatok már a pályán

Szól az Európa-liga himnusza, hamarosan kezdődik a meccs. 

20:55
2025. október 2.
Belga élőkép

A Genk-szurkolók ezzel a Dragonball Z élőképpel üzentek a vezetőségnek
Fotó: Zámbó István - Origo

 

20:46
2025. október 2.
A kezdőcsapatok

Genk: Van Crombrugge - El Ouahdi, Sadick, Smets, Kayembe - Heynen, Hrošovský, Bangoura - Ito, Oh Hyeon-gyu, Steuckers

Ferencváros: Dibusz - Gartenmann, Raemaekers, Cissé - Cadu, Tóth A., Keita, Levi, O'Dowda - Varga B., Joseph

20:32
2025. október 2.
Cadu játszik az eltiltott Makreckis helyén

Robbie Keane vezetőedző helyzetét valamelyest nehezíti, hogy a Plzen ellen remekül kezdő, de aztán kissé érthetetlen szabálytalanság miatt kiállított Cebrails Makreckisre nem számíthat a piros lappal automatikusan együtt járó egymeccses eltiltás miatt, ugyanakkor például a Plzentől igazolt brazil Cadu kiválóan pótolhatja a lett szélsőt.

A vártnál könnyebben nyert a Fradi Győrben
A brazil Cadu bekerült a Fradi kezdőjébe
Fotó: Krizsán Csaba/MTI

 

20:30
2025. október 2.
A Fradi fontos győzelemmel hangolt

A csütörtök esti összecsapásra mind a Ferencváros, mind a Genk idegenbeli győzelemmel készült fel: a magyar bajnoki címvédő Győrben diadalmaskodott 2-0-ra, míg belga vendéglátója a St. Truident verte hátrányból fordítva 2-1-re.

A Fradi legyőzte az ETO FC Győrt, Jonathan Levi remek szabadrúgásgólja pedig sokáig emlékezetes marad
A Fradi legyőzte az ETO FC Győrt, Jonathan Levi remek szabadrúgásgólja pedig sokáig emlékezetes marad 
Fotó: Krizsán Csaba/MTI

 

20:09
2025. október 2.
Otthon nem megy a Genknek

A limburgi együttes most a 16 csapatos belga élvonalban kilenc forduló után a kilencedik helyen áll, otthon pedig egyelőre nem nagyon megy neki a játék, a bajnokságban négy hazai meccséből csupán egyet nyert meg, az El selejtezőjében pedig augusztus végén 2-1-re kikapott a lengyel Lech Poznantól. Ez a vereség ugyanakkor nem nagyon viselte meg a belgákat, mivel a párharc első találkozóját 5-1-re nyerték Poznanban.

Genk players applaud their fans following the UEFA Europa League, league stage football match between Rangers and Genk at the Ibrox Stadium in Glasgow on September 25, 2025. Genk won the match 1-0. (Photo by ANDY BUCHANAN / AFP)
A Genk bravúrgyőzelemmel kezdte az Európa-liga alapszakaszt
Fotó: Andy Buchanan/AFP

Az előző idényben bajnoki bronzérmes Genk a múlt heti első fordulóban fontos győzelmet aratott, Glasgow-ban verte ugyanis 1-0-ra a Rangerst, igaz, a skótok több mint egy félidőn keresztül emberhátrányban futballoztak.
 

20:07
2025. október 2.
A Genk két éve nem bírt a Fradival

Ami a mostani ellenfelet illeti, az 1988-ban alapított, négyszeres belga bajnok Racing Genk a Bajnokok Ligája főtábláján a 2019/20-as idényben járt legutóbb, az El-ben ezt megelőzően 2022-ben volt csoportkörös, ugyanakkor a Konferencia-liga 2023/24-es kiírásában a Ferencvárossal azonos csoportban szerepelt, s mindkétszer döntetlent játszott (0-0, 1-1) budapesti riválisával.

17:34
2025. október 2.
A Fradi remek előjelekkel készült a meccsre

Robbie Keane vezetőedző tanítványai több mint hét hónapja, az El előző kiírásának egyenes kieséses szakaszában kaptak ki legutóbb vendégként: február 20-án a Viktoria Plzen 3-0-s sikere az FTC búcsúját jelentette a nyolcaddöntőbe kerülésért vívott párharc visszavágóján.

Fradi, Pesics, Ferencvárosi TC – Plzen, FradiPlzen, FTC, Ferencváros, FC Viktoria Plzen, Európa-liga, főtábla, 1. forduló, foci, labdarúgás, Groupama Aréna, Budapest, 2025.09.25.
A szerb Aleksandar Pesics 94. perces góljával egyenlített a Fradi a Viktoria Plzen ellen
Fotó: Ladóczki Balázs

A zöld-fehér együttes a sorsolás szeszélye folytán múlt csütörtökön épp a Plzen ellen kezdte a mostani főtáblás szereplést, és a Groupama Arénában egy gyengébben sikerült első félidő után a második játékrészben - emberhátrányban - már jobban játszott, így aztán Aleksandar Pesics 94. percben szerzett fejesgóljával 1-1-es döntetlent ért el a csehek ellen. Az első alapszakaszmeccsen nem tűnt megingathatatlannak a ferencvárosi védelem, a Plzennek a második félidőben is voltak lehetőségei, kétgólos hátrányból pedig szinte lehetetlen lett volna a pontszerzés a házigazdáknak.

17:31
2025. október 2.
Botrány a belgáknál

A Ferencváros elleni Európa-liga meccs előtt is téma a belga szurkolók viselkedése, akiket árgus szemekkel figyelnek a helyi hatóságok, de már az UEFA is.

A Genk hétvégi, Sint-Truiden elleni meccse félbeszakadt. Abelga bajnokság 9. fordulójában a Genk 2-1-re győzött a St. Truiden vendégeként egy 95. percben lőtt góllal. A találkozó 88. percben a Genk-szurkolók tűzijátékokat és füstbombákat dobáltak be a pályára, emiatt a játékvezető 15 percre megszakította a mérkőzést.

A klub gyorsan lépett, hamar bejelentették, hogy a következő Sint-Truiden elleni derbire nem mehetnek majd Genk-szurkolók.

„Ahogy korábban is mondtuk, múlt hétvégén egyesek átlépték a vörös vonalat” – állt a klub közleményében. A klub szerint jelenleg nem tudják garantálni sem a saját szurkolóik biztonságát, sem azt a családbarát hangulatot, amit képviselnek, annyira felerősödött a rivalizálás és a feszültség a két klub között, amelyek nagyjából 35 kilométerre található egymástól.

Genk's supporters light flares as they cheer their team on from the stands ahead of the Belgian "Pro League" First Division football match between Standard de Liege and KRC Genk at the Maurice Dufrasne Stadium in Liege, on August 10, 2025. (Photo by JILL DELSAUX / Belga / AFP) / Belgium OUT
A Genk-szurkolók óriási balhét csináltak a múlt hétvégén 
Fotó: Jill Delsaux/Belga Mag/Belga via AFP

„Soha nem tudjuk meg, hogy a megszakítás befolyásolta-e a meccs alakulását. Ami biztos, hogy rengeteg beszámolót kaptunk síró gyerekekről, akiknek egy felejthetetlennek ígérkező délután félelemmé változott. Gyerekbarát, családi klubként nem tűrjük az ilyet. Ha családok és gyerekek félnek a stadionban, átlépnek egy vörös vonalat” – írta a Sint-Truiden közleménye.

„Csütörtökön, az első hazai Európa-liga meccsünkön a Ferencváros ellen ismét meg akarjuk mutatni, mit képvisel a KRC Genk: minden korosztály számára biztonságos és barátságos futballélményt” – olvasható a Genk közleményében, ami azért is érdekes, mert szerdán este a Fradi edzőjét, Robbie Keane-t éppen azért nem engedték ki a pályára, mert a szurkolók koreográfiáját készítették elő a csütörtöki meccsre.

