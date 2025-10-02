Percről percre közvetítésünk folyamatosan frissül!
A 17. percben Jonathan Levi szerzett labdát a belga térfélen, megint előre, meg jobbról betört a tizenhatoson belülre és megpróbálta eltekerni a labdát a hosszú felsőbe, de sajnos nem találta el a kaput.
A 13. percben járunk, továbbra is a Genk futballozik fölényben, azonban a Fradi védekezése jól működik, így a belga csapat komoly helyzetet még nem tudott kialakítani.
A nyolcadik percben járunk, az utóbbi percekben a Genk átvette a játék irányítását. A Genk megszerezhette volna a vezetést, de egy jobb oldali beadás után a középen érkező Bryan Heynen szerencsére egy hajszállal lemaradt a labdáról.
A 3. percben egy gyorsan elvégzett szabadrúgás után helyzetbe került a belga csapat, Zakaria El Ouahdi kapta a labdát, aki nyolc méterről, éles szögből lőtt, de Dibusz jól zárta a szöget és védeni tudott.
A magyar bajnok nagyon lendületesen kezdte a meccset, azonnal a kapuja elé szegezte a belga csapatot.
A Fradi indította útjára a labdát.
Szól az Európa-liga himnusza, hamarosan kezdődik a meccs.
Genk: Van Crombrugge - El Ouahdi, Sadick, Smets, Kayembe - Heynen, Hrošovský, Bangoura - Ito, Oh Hyeon-gyu, Steuckers
Ferencváros: Dibusz - Gartenmann, Raemaekers, Cissé - Cadu, Tóth A., Keita, Levi, O'Dowda - Varga B., Joseph
Robbie Keane vezetőedző helyzetét valamelyest nehezíti, hogy a Plzen ellen remekül kezdő, de aztán kissé érthetetlen szabálytalanság miatt kiállított Cebrails Makreckisre nem számíthat a piros lappal automatikusan együtt járó egymeccses eltiltás miatt, ugyanakkor például a Plzentől igazolt brazil Cadu kiválóan pótolhatja a lett szélsőt.
A csütörtök esti összecsapásra mind a Ferencváros, mind a Genk idegenbeli győzelemmel készült fel: a magyar bajnoki címvédő Győrben diadalmaskodott 2-0-ra, míg belga vendéglátója a St. Truident verte hátrányból fordítva 2-1-re.
A limburgi együttes most a 16 csapatos belga élvonalban kilenc forduló után a kilencedik helyen áll, otthon pedig egyelőre nem nagyon megy neki a játék, a bajnokságban négy hazai meccséből csupán egyet nyert meg, az El selejtezőjében pedig augusztus végén 2-1-re kikapott a lengyel Lech Poznantól. Ez a vereség ugyanakkor nem nagyon viselte meg a belgákat, mivel a párharc első találkozóját 5-1-re nyerték Poznanban.
Az előző idényben bajnoki bronzérmes Genk a múlt heti első fordulóban fontos győzelmet aratott, Glasgow-ban verte ugyanis 1-0-ra a Rangerst, igaz, a skótok több mint egy félidőn keresztül emberhátrányban futballoztak.
Ami a mostani ellenfelet illeti, az 1988-ban alapított, négyszeres belga bajnok Racing Genk a Bajnokok Ligája főtábláján a 2019/20-as idényben járt legutóbb, az El-ben ezt megelőzően 2022-ben volt csoportkörös, ugyanakkor a Konferencia-liga 2023/24-es kiírásában a Ferencvárossal azonos csoportban szerepelt, s mindkétszer döntetlent játszott (0-0, 1-1) budapesti riválisával.
Robbie Keane vezetőedző tanítványai több mint hét hónapja, az El előző kiírásának egyenes kieséses szakaszában kaptak ki legutóbb vendégként: február 20-án a Viktoria Plzen 3-0-s sikere az FTC búcsúját jelentette a nyolcaddöntőbe kerülésért vívott párharc visszavágóján.
A zöld-fehér együttes a sorsolás szeszélye folytán múlt csütörtökön épp a Plzen ellen kezdte a mostani főtáblás szereplést, és a Groupama Arénában egy gyengébben sikerült első félidő után a második játékrészben - emberhátrányban - már jobban játszott, így aztán Aleksandar Pesics 94. percben szerzett fejesgóljával 1-1-es döntetlent ért el a csehek ellen. Az első alapszakaszmeccsen nem tűnt megingathatatlannak a ferencvárosi védelem, a Plzennek a második félidőben is voltak lehetőségei, kétgólos hátrányból pedig szinte lehetetlen lett volna a pontszerzés a házigazdáknak.
A Ferencváros elleni Európa-liga meccs előtt is téma a belga szurkolók viselkedése, akiket árgus szemekkel figyelnek a helyi hatóságok, de már az UEFA is.
A Genk hétvégi, Sint-Truiden elleni meccse félbeszakadt. Abelga bajnokság 9. fordulójában a Genk 2-1-re győzött a St. Truiden vendégeként egy 95. percben lőtt góllal. A találkozó 88. percben a Genk-szurkolók tűzijátékokat és füstbombákat dobáltak be a pályára, emiatt a játékvezető 15 percre megszakította a mérkőzést.
A klub gyorsan lépett, hamar bejelentették, hogy a következő Sint-Truiden elleni derbire nem mehetnek majd Genk-szurkolók.
„Ahogy korábban is mondtuk, múlt hétvégén egyesek átlépték a vörös vonalat” – állt a klub közleményében. A klub szerint jelenleg nem tudják garantálni sem a saját szurkolóik biztonságát, sem azt a családbarát hangulatot, amit képviselnek, annyira felerősödött a rivalizálás és a feszültség a két klub között, amelyek nagyjából 35 kilométerre található egymástól.
„Soha nem tudjuk meg, hogy a megszakítás befolyásolta-e a meccs alakulását. Ami biztos, hogy rengeteg beszámolót kaptunk síró gyerekekről, akiknek egy felejthetetlennek ígérkező délután félelemmé változott. Gyerekbarát, családi klubként nem tűrjük az ilyet. Ha családok és gyerekek félnek a stadionban, átlépnek egy vörös vonalat” – írta a Sint-Truiden közleménye.
„Csütörtökön, az első hazai Európa-liga meccsünkön a Ferencváros ellen ismét meg akarjuk mutatni, mit képvisel a KRC Genk: minden korosztály számára biztonságos és barátságos futballélményt” – olvasható a Genk közleményében, ami azért is érdekes, mert szerdán este a Fradi edzőjét, Robbie Keane-t éppen azért nem engedték ki a pályára, mert a szurkolók koreográfiáját készítették elő a csütörtöki meccsre.