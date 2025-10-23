Live
Hamarosan kezdődik a mérkőzés
2025.10.23. 18:36
A kezdőcsapatok
2025.10.23. 18:33
A Fradi újabb lépést tehet a továbbjutás felé
2025.10.23. 18:29
A rutin a Fradi oldalán áll
2025.10.23. 18:14
Robbie Keane jól ismeri az ellenfelet
2025.10.23. 18:12
A Salzburg még nyeretlen az El-ben
2025.10.23. 18:08
Dibusz Dénes üzent a szurkolóknak
2025.10.23. 18:06
Példátlan botrány a meccs előtt
2025.10.23. 16:35
Élő közvetítés
Cikkünk folyamatosan frissül
A magyar bajnok Ferencváros csütörtökön a Red Bull Salzburg vendége lesz a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának harmadik fordulós mérkőzésén. A Fradinak a továbbjutás szempontjából sokat érhet, ha pontot, esetleg pontokat tudna szerezni a hullámvölgyben lévő osztrák csapat otthonában. Percről percre közvetítésünk kövessék velünk a mérkőzés legfontosabb eseményeit.

Percről percre közvetítésünk folyamatosan frissül!

 

18:36
2025. október 23.
Hamarosan kezdődik a mérkőzés

Labdarúgó Európa-liga, Red Bull Salzburg–Ferencvárosi TC, FTC, Fradi, salzburgi Red Bull Arena, 2025. 10. 23.
A Ferencváros játékosai most fejezték be a bemelegítést
Fotó: Mirkó István

 

18:33
2025. október 23.
A kezdőcsapatok

Salzburg: Schlager - Lainer, Gadou, Rasmussen, Krätzig - Yeo, Diabate, Kjærgaard, Alajbegović - Baidoo, Ratkov.

Ferencváros: Dibusz - Gartenmann, Raemaekers, Cissé - Makreckis, Ötvös, Kanikovszki, Zachariassen, Cadu - Yusuf, Varga.

18:29
2025. október 23.
A Fradi újabb lépést tehet a továbbjutás felé

A jól rajtoló Ferencváros számára kulcsfontosságúak lehetnek az El-ben az idegenben szerzett pontok, így ezúttal is lényeges lenne, hogy a zöld-fehérek ne kapjanak ki, az előző idényben ugyanis 12 ponttal simán jutottak tovább az alapszakaszból, abban a kiírásban tíz pont és megfelelő gólkülönbség is elegendő volt a tavaszi folytatáshoz.

18:14
2025. október 23.
A rutin a Fradi oldalán áll

Varga Barnabás a sajtótájékoztatón elmondta, a mai napig követi az osztrák labdarúgást - ahol a pályafutása korábbi szakaszában játszott is - és természetesen a Salzburgot is.

Fiatal és jó csapatuk van, szerintem ez egy ki-ki meccs lesz, de felkészültünk rájuk és reméljük, hogy minden rendben lesz az összecsapáson. A rutin inkább a mi oldalunkon áll, de gyors és jó játékosaik vannak, ezért oda kell figyelnünk a védekezésre. Bízom abban, hogy a rutin lesz a döntő a mérkőzésen" 

- jelentette ki a 31. születésnapját szombaton ünneplő csatár.

Ferencvaros' Barnabas Varga celebrates after scoring during a soccer game between Belgian KRC Genk and Hungarian Ferencvarosi TC, on Thursday 02 October 2025, in Genk, in the second game (out of 8) in the league phase of the UEFA Europa League competition. BELGA PHOTO JOHAN EYCKENS (Photo by JOHAN EYCKENS / BELGA MAG / Belga via AFP)
Varga Barnabás csodagólt fejelt a Genk ellen
Fotó: Johan Eyckens/ Belga/AFP

 

18:12
2025. október 23.
Robbie Keane jól ismeri az ellenfelet

A Fradi ír edzője a találkozót megelőző szerdai sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, az osztrák rivális fiatal és energikus kerettel rendelkezik.

Ebben a sorozatban, ezen a szinten már minden összecsapás nagyon nehéz. Jól ismerem a Red Bull modelljét, sokat foglalkoztam vele, ezért teljes mértékben tisztában vagyok azzal, hogy mire számíthatunk csütörtök este. Ennek ellenére nekünk nem lehet más a célunk, mint hogy úgy folytassuk a főtáblán, ahogyan kezdtük az első két meccsen szerzett négy ponttal" 

- mondta Keane, aki elárulta, a kapus Dibusz Dénes egészséges és készen áll a játékra, a szintén válogatott Tóth Alex viszont megsérült és nem utazott el a csapattal Salzburgba.

18:08
2025. október 23.
A Salzburg még nyeretlen az El-ben

Robbie Keane vezetőedző tanítványai jól kezdték az El főtáblás küzdelmeit, a Groupama Arénéban 1-1-et játszottak a Viktoria Plzennel, ezt követően pedig a belga Genk vendégeként a válogatott Varga Barnabás fejesgóljával - 1-0-ra győztek, így négy ponttal a 11. helyen állnak a 36 együttest számláló mezőnyben.

A győztes Ferencváros játékosai A Fradi játékosai ünneplik a Genk elleni Európa-liga-győzelmet
A Fradi játékosai ünneplik a Genk elleni Európa-liga-győzelmet
Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI

Velük szemben a Salzburg két vereséggel rajtolt, sőt, még gólt sem tudott szerezni az első két körben, bőven van tehát javítanivalója. Az osztrákoknak amúgy sem a mostani a klub történetének legjobb szezonja, ugyanis legutóbbi tíz tétmeccsükből mindössze négyet nyertek meg és két döntetlen mellett szintén négyszer szenvedtek vereséget.

Az osztrák bajnokságban ennek ellenére nem áll rosszul a Salzburg, egyelőre második az éllovas Sturm Graztól három ponttal lemaradva. Az Európa-liga alapszakaszának nyitókörében az FC Porto nyert 1-0-ra a Red Bull Arenában, három héttel ezelőtt pedig az Olympique Lyon otthonában szenvedett 2-0-s vereséget a német Thomas Letsch vezetőedző osztrák csapata.

18:06
2025. október 23.
Dibusz Dénes üzent a szurkolóknak

Sajnálattal hallottuk azt, hogy mi történt veletek. Igazából szinte felfoghatatlan ez az egész, egyáltalán nem korrekt, tiszteletlen az egész klubra nézve, az ami történt. Nagyon sajnáljuk, hogy ezt át kellett élnetek. Azt az egész csapat nevében garantálhatom, hogy láthatjátok majd a pályán a reakciónkat, értetek is fogunk küzdeni. Addig is kitartást. Nagyon oda fogjuk tenni magunkat. Hajrá, Fradi!” 

– üzente Dibusz Dénes a Ferencváros közösségi oldalán közzétett videóban. 

16:35
2025. október 23.
Példátlan botrány a meccs előtt

A magyar bajnok Ferencváros csütörtöki Európa-liga-mérkőzését óriási botrány előzte meg. Az osztrák hatóságok nem engedték át a Fradi szurkolóit szállító különvonatot a határon, így több száz drukker nem tudott eljutni a Red Bull Salzburg elleni Európa-liga találkozó helyszínére.

A Ferencváros drukkereit szállító vonat nagyjából dél óta vesztegelt Hegyeshalomnál, az osztrák hatóságok ugyanis vállalhatatlan mértékű kockázatot láttak a szerelvény továbbengedésében. Ennek oka a vonatról származó híreink szerint az, hogy az út során Tatabányán és Győrben is pirotechnikát (füstgyertyát és fáklyát) használtak a magyar drukkerek.

A vonattal érkező Fradi-szurkolók nem jutották át a határon 
Fotó: Koncz Márton - Origo

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter még 15 órakori is bizakodó volt, osztrák kollégájával tárgyalva kereste a megoldást, és közösségi oldalán azt írta, hogy ott lesznek a vonaton utazók a salzburgi stadionban a 18.45-ös meccskezdésre.

A tárgyalások azonban nem zárultak sikerrel, így a szurkolói vonatot visszafordították Hegyeshalomnál a magyar-osztrák határról. Információink szerint a vonattal utazó szurkolók számára jókora ráfizetéssel járt így a meg nem valósult túra: csak a meccsbelépő 14 ezer forint volt, míg a vonatozásért 25 ezer forintot kellett kifizetni. 

