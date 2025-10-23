Robbie Keane vezetőedző tanítványai jól kezdték az El főtáblás küzdelmeit, a Groupama Arénéban 1-1-et játszottak a Viktoria Plzennel, ezt követően pedig a belga Genk vendégeként a válogatott Varga Barnabás fejesgóljával - 1-0-ra győztek, így négy ponttal a 11. helyen állnak a 36 együttest számláló mezőnyben.

A Fradi játékosai ünneplik a Genk elleni Európa-liga-győzelmet

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI

Velük szemben a Salzburg két vereséggel rajtolt, sőt, még gólt sem tudott szerezni az első két körben, bőven van tehát javítanivalója. Az osztrákoknak amúgy sem a mostani a klub történetének legjobb szezonja, ugyanis legutóbbi tíz tétmeccsükből mindössze négyet nyertek meg és két döntetlen mellett szintén négyszer szenvedtek vereséget.

Az osztrák bajnokságban ennek ellenére nem áll rosszul a Salzburg, egyelőre második az éllovas Sturm Graztól három ponttal lemaradva. Az Európa-liga alapszakaszának nyitókörében az FC Porto nyert 1-0-ra a Red Bull Arenában, három héttel ezelőtt pedig az Olympique Lyon otthonában szenvedett 2-0-s vereséget a német Thomas Letsch vezetőedző osztrák csapata.