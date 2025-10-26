A Premier League góllövőlistáját 11 találattal vezető Erling Haaland legutóbb augusztus 23-án nem talált be a kapuba, akkor csapata 2-0-ra elveszítette a Tottenham elleni bajnoki találkozót. Időközben tizenkétszer lépett pályára – a bajnokság mellett a Bajnokok Ligáját és a norvég válogatott meccseit is beleszámítva –, és valamennyin eredményes volt, összesen 22 gólt szerzett.

Erling Haaland kellemetlen sérülést szenvedett a meccs végén

Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Erling Haaland bizarr sérülést szenvedett

Az Aston Villa otthonában azonban csak egy lesgólra futotta a norvég csatártól, aki ráadásul eközben még kellemetlen sérülést is szenvedett.

Haalandot Marmus ugratta ki, a City sztárja előrevetődve juttatta a labdát a kapuba, de közben a férfiasságát erőteljesen beütötte a kapufába.

A klasszis támadót emiatt percekig ápolni kellett, ráadásul Marmus volt lesen a támadás során, így a City találatát elvették, Pep Guardiola együttese végül 1-0-s vereséget szenvedett.

A listavezető Arsenal Eberechi Eze 39. percben lőtt góljával nyert az FA-kupa- és angol Szuperkupa-győztes Crystal Palace ellen. A csatár az idény első fordulójában még a vendégeket erősítette, augusztus vége óta viszont a londoniaknál játszik – adta hírül az MTI.

Mikel Arteta csapata továbbra is vezeti a bajnokságot, ráadásul a Liverpool és a Manchester City veresége miatt lépéselőnybe került a bajnoki címért folyó harcban.

Premier League, 9. forduló:

Arsenal-Crystal Palace 1-0 (1-0)

Aston Villa-Manchester City 1-0 (1-0)

Bournemouth-Nottingham Forest 2-0 (2-0)

Wolverhampton Wanderers-Burnley 2-3 (2-2)

