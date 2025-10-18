Live
Rendkívüli!

Huh! Kiderült, mit mondott Trump Zelenszkijnek, amikor senki nem hallotta

Nézze meg!

Ilyen nincs! Szobahőmérsékleten fagyott meg a víz

Nem kérnek az utazásból a spanyol focisták. Tizenöt másodpercig mozdulatlanul álltak a játékosok az Oviedo-Espanyol bajnoki elején, így tiltakozva a La Liga döntése ellen, hogy egy decemberi mérkőzést Miamiban rendezzenek meg.

A péntek esti mérkőzésen mindkét csapat játékosai a kezdő sípszó után nem mozdultak, ezzel fejezve ki tiltakozásukat a spanyol labdarúgó-bajnokság vezetésével szemben. A demonstráció után az Espanyol 2-0-ra nyerte meg az összecsapást – írja a BBC Sport.

Az Espanyol 2-0-ra legyőzte az Oviedót Fotó: RUBEN DE LA ROSA / NurPhoto
Az Espanyol 2-0-ra legyőzte az Oviedót
Fotó: RUBEN DE LA ROSA / NurPhoto

Hiányzó egyeztetés és átláthatóság

A tiltakozás annak nyomán szerveződött, hogy az augusztusban a Spanyol Labdarúgó-szövetség (RFEF) jóváhagyta a Villarreal-Barcelona bajnoki mérkőzés áthelyezését az Egyesült Államokba, a miami Hard Rock Stadionba. A találkozót december 20-án rendezik meg.

A Spanyol Labdarúgók Szakszervezete (AFE) közleményben tudatta, hogy a La Liga minden csapatkapitányával egyeztetve „szimbolikus tiltakozást” hirdetett a liga „átláthatatlansága, párbeszédhiánya és következetlensége” miatt.

A La Liga a héten visszautasította a vádakat, és azt közölte, hogy „kész tárgyalni az AFE-val a projekt részleteiről”.

Oviedo-Espanyol: a tiltakozás nem került képernyőre

A közvetítés során a kamerák nem mutatták a demonstrációt: a tévéközvetítés a stadion külső felvételeire váltott, amíg a játékosok mozdulatlanul álltak a pályán. 

Az AFE közölte, hogy a hétvége többi La Liga-meccsén is hasonló rövid tiltakozások várhatók.

„Felborítja a verseny tisztaságát”

A Real Madrid vezetőedzője, Xabi Alonso, akinek a csapata vasárnap a Getafe ellen lép pályára, kijelentette:

Ellenzünk egy ilyen mérkőzést. Úgy gondoljuk, hogy ez felborítja a verseny tisztaságát. Nem volt egyetértés vagy konzultáció arról, hogy semleges helyszínen játsszanak. A tiltakozások pozitívak, mert ez a közös érzület helyes.

Az AFE ugyanakkor nem kérte meg a Barcelona és a Villarreal játékosait, hogy vegyenek részt a tiltakozásban, nehogy az a két klub elleni lépésként legyen értelmezhető.

A szakszervezet így fogalmazott: „A La Liga folyamatos elutasításai és irreális javaslatai miatt az AFE határozottan elutasít minden olyan projektet, amely nem rendelkezik a játékosok beleegyezésével. Közös tárgyalóasztalt követelünk, ahol a projekt minden részletét megosztják, a futballisták érdekeit figyelembe veszik, és biztosítják a munkajogi szabályok betartását.”

Nemzetközi trend: Olaszország is kísérletezik

A BBC cikke emlékeztet, az olasz szövetség (FIGC) nemrég engedélyezte, hogy az AC Milan és a Como februárban Perthben, Ausztráliában játsszon bajnokit.

A Barcelona edzője, Hansi Flick szerint sem örülnek a döntésnek: 

A játékosaim nem boldogok, én sem vagyok az. De a La Liga így döntött.

A Real Madrid már korábban is ellenezte a Miami-meccset, a klub képviselői szerint annak „súlyos következményei” lehetnek, míg az UEFA vonakodva ugyan, de jóváhagyta az eseményt.

A Spanyol Szövetség elnöke, Rafael Louzan viszont úgy véli, a döntés jót tesz a futballnak, míg a Barcelona első embere, Joan Laporta szerint „a mérkőzés hatalmas show lesz”.

Hogy a tiltakozásoknak lesz-e bármilyen kézzelfogható hatásuk, az egyelőre kérdéses. A játékosok azonban egyértelmű üzenetet küldtek: a futball jövőjéről nem lehet dönteni nélkülük.

FRISSÍTÉS:
Szombaton a Barcelona-Girona bajnoki is 15 perc „mozdulatlansággal” kezdődött.

Barca and Girona players stayed still for the first 15 seconds after kickoff in protest of Barca vs. Villarreal taking place in Miami.
byu/oklolzzzzs insoccer
