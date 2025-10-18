A péntek esti mérkőzésen mindkét csapat játékosai a kezdő sípszó után nem mozdultak, ezzel fejezve ki tiltakozásukat a spanyol labdarúgó-bajnokság vezetésével szemben. A demonstráció után az Espanyol 2-0-ra nyerte meg az összecsapást – írja a BBC Sport.
Hiányzó egyeztetés és átláthatóság
A tiltakozás annak nyomán szerveződött, hogy az augusztusban a Spanyol Labdarúgó-szövetség (RFEF) jóváhagyta a Villarreal-Barcelona bajnoki mérkőzés áthelyezését az Egyesült Államokba, a miami Hard Rock Stadionba. A találkozót december 20-án rendezik meg.
A Spanyol Labdarúgók Szakszervezete (AFE) közleményben tudatta, hogy a La Liga minden csapatkapitányával egyeztetve „szimbolikus tiltakozást” hirdetett a liga „átláthatatlansága, párbeszédhiánya és következetlensége” miatt.
A La Liga a héten visszautasította a vádakat, és azt közölte, hogy „kész tárgyalni az AFE-val a projekt részleteiről”.
Oviedo-Espanyol: a tiltakozás nem került képernyőre
A közvetítés során a kamerák nem mutatták a demonstrációt: a tévéközvetítés a stadion külső felvételeire váltott, amíg a játékosok mozdulatlanul álltak a pályán.
Az AFE közölte, hogy a hétvége többi La Liga-meccsén is hasonló rövid tiltakozások várhatók.
„Felborítja a verseny tisztaságát”
A Real Madrid vezetőedzője, Xabi Alonso, akinek a csapata vasárnap a Getafe ellen lép pályára, kijelentette:
Ellenzünk egy ilyen mérkőzést. Úgy gondoljuk, hogy ez felborítja a verseny tisztaságát. Nem volt egyetértés vagy konzultáció arról, hogy semleges helyszínen játsszanak. A tiltakozások pozitívak, mert ez a közös érzület helyes.
Az AFE ugyanakkor nem kérte meg a Barcelona és a Villarreal játékosait, hogy vegyenek részt a tiltakozásban, nehogy az a két klub elleni lépésként legyen értelmezhető.
A szakszervezet így fogalmazott: „A La Liga folyamatos elutasításai és irreális javaslatai miatt az AFE határozottan elutasít minden olyan projektet, amely nem rendelkezik a játékosok beleegyezésével. Közös tárgyalóasztalt követelünk, ahol a projekt minden részletét megosztják, a futballisták érdekeit figyelembe veszik, és biztosítják a munkajogi szabályok betartását.”
Nemzetközi trend: Olaszország is kísérletezik
A BBC cikke emlékeztet, az olasz szövetség (FIGC) nemrég engedélyezte, hogy az AC Milan és a Como februárban Perthben, Ausztráliában játsszon bajnokit.
A Barcelona edzője, Hansi Flick szerint sem örülnek a döntésnek:
A játékosaim nem boldogok, én sem vagyok az. De a La Liga így döntött.
A Real Madrid már korábban is ellenezte a Miami-meccset, a klub képviselői szerint annak „súlyos következményei” lehetnek, míg az UEFA vonakodva ugyan, de jóváhagyta az eseményt.
A Spanyol Szövetség elnöke, Rafael Louzan viszont úgy véli, a döntés jót tesz a futballnak, míg a Barcelona első embere, Joan Laporta szerint „a mérkőzés hatalmas show lesz”.
Hogy a tiltakozásoknak lesz-e bármilyen kézzelfogható hatásuk, az egyelőre kérdéses. A játékosok azonban egyértelmű üzenetet küldtek: a futball jövőjéről nem lehet dönteni nélkülük.
FRISSÍTÉS:
Szombaton a Barcelona-Girona bajnoki is 15 perc „mozdulatlansággal” kezdődött.
