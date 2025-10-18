Tavaly decemberben gólokban gazdag mérkőzést vívott egymással az ETO FC és a Diósgyőr. A miskolciak négy góllal is vezettek idegenben, végül azonban „csak” 4-3-ra nyertek. Tavasszal a győriek 4-2-es sikerrel vágtak vissza Diósgyőrben, de szombaton este ismét az ETO Parkban csapott össze a két együttes, márpedig — a szombati meccset megelőzően — a zöld-fehérek legutóbb több mint 12 éve győzték le riválisukat pályaválasztóként. A DVTK két hónapja nem nyert bajnokit, a győri a meccs előtti két találkozóján még gólt sem szerzett. Most valakinek mindenképp javítania kellett.

A Diósgyőr szerzett vezetést, de az ETO-nak sikerült fordítania

Forrás: facebook.com/etofcgyor

Az ETO Gera gólja után magára talált

Korán vezetést szerezhetett volna a DVTK, Acolatse és Jurek párosa azonban nem tudta „lejátszani” a kettő az egy elleni ziccert. Bő egy perccel később viszont újra kihagyott a hazai védelem, ezt a négyszeres válogatott Gera már megbüntette. A győriek visszavették a kezdeményezést, és jóval többet birtokolták a labdát, a 29. percben pedig jött az egyenlítés, a szeptember hónap legjobb ETO-játékosának választott Benbuali talált be. A diósgyőriek fejben már a szünetre készültek, amikor érkezett Bumba, aki egy pontrúgás utáni finom sarkazással juttatta kapuba a labdát.

A szünetben kettőt cserélt a vendégek vezetőedzője, Vladimir Radenkovic,

visszatért a pályára Szatmári Csaba, aki még februárban szenvedett súlyos lábtörést.

A kezdeti DVTK-nyomás után újra a Győr vette át az irányítást, a 69. percben Benbuali közeli lövését bravúrral mentette Demeter.

Néhány perccel később ismét eldönthette volna a három pont sorsát, de Bánáti ziccerét Sentic hárította. Az ezt követő szöglet után azonban már a kapusnak sem volt esélye, a sérüléséből visszatérő Szatmári lábáról a saját kapujába pattant a labda. A hajrában a DVTK nem túl nagy meggyőződéssel próbálkozott a támadásokkal, így az eredmény nem változott.

Fizz Liga, 10. forduló:

ETO FC - Diósgyőri VTK 3-1 (2-1)

Győr, 3210 néző, v.: Erdős

ETO FC: Petrás - Tóth R., Boldor, Csinger, Stefulj - Vitális, Anton - Schön (Vingler, 68.), Bumba (Njie, 89.), Bánáti (Huszár, 82.) - Benbuali (Piscsur, 89.)

Diósgyőri VTK: Sentic - Gera (Szatmári, a szünetben), Kecskés, Tamás, Demeter - Mucsányi (Bényei, 58.), Vallejo, A. Keita, Jurek (Croizet-Kollár, a szünetben) - Acolatse (Bokros, 79.), Sajbán (Saponjic, 58.)

gól: Benbuali (29.), Bumba (43.), Szatmári (74., öngól), illetve Gera (13.)

sárga lap: Tóth R. (59.), illetve Acolatse (64.), Vallejo (66.)