Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli!

Elszabadultak az indulatok: Trump odaszúrt, Putyin nem maradt adós a válasszal

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Magyar Labdarúgó Szövetség október 7-i döntése értelmében az ETO FC-t rasszista bekiabálások miatt szektorbezárással és pénzbüntetéssel sújtották, ám a győri klub közlése szerint a határozat még nem jogerős. Így egyelőre nem kell lezárni az ETO stadionjában a Q-szektort.

Az MLSZ Fegyelmi Bizottsága az ETO FC Győrt szektorbezárással és pénzbírsággal sújtotta a Ferencváros elleni bajnokin történt rasszista és megbotránkoztató szurkolói megnyilvánulások miatt. A testület elrendelte a klub korábban felfüggesztett Q-szektorának bezárását is, valamint prevenciós terv kidolgozását írta elő a sportszervezetnek.

A címvédő Ferencváros puskaporos hangulatú meccsen győzte le az ETO-t Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség
A címvédő Ferencváros puskaporos hangulatú meccsen győzte le az ETO-t
Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

Közleményt adott ki az ETO

A győri klub azonban szerdán közölte a közösségi oldalán, hogy a határozat nem jogerős, ezért a szektorbezárás egyelőre nem lép életbe. A döntés így nem érinti a szombaton 20:30-kor kezdődő ETO FC-DVTK mérkőzést, amelyre már megkezdődött az online jegyértékesítés, és a pénztárak is nyitva vannak.

Az MLSZ október 7-i fegyelmi értesítőjében olvasható, hogy a mostani intézkedés a korábban kiszabott, de felfüggesztett büntetés végrehajtását jelenti. A szankció végrehajtása ugyanakkor még fellebbezés alatt áll, így az ügy jogerőre emelkedéséig az ETO-nak nem kell lezárnia a Q-szektort.

  • Még több cikk
Mi történt? Lesújtott az MLSZ, durva büntetést kapott az NB I-es focicsapat
Kubatov Gábor reagált a molinó-botrányra: a Fradi is bejelentést tett a Győr ellen – videó
„Nem hagyhatjuk szó nélkül" – reagált a Győr a Fradi-szurkolók botrányos molinójára

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!