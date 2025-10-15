Az MLSZ Fegyelmi Bizottsága az ETO FC Győrt szektorbezárással és pénzbírsággal sújtotta a Ferencváros elleni bajnokin történt rasszista és megbotránkoztató szurkolói megnyilvánulások miatt. A testület elrendelte a klub korábban felfüggesztett Q-szektorának bezárását is, valamint prevenciós terv kidolgozását írta elő a sportszervezetnek.

A címvédő Ferencváros puskaporos hangulatú meccsen győzte le az ETO-t

Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

Közleményt adott ki az ETO

A győri klub azonban szerdán közölte a közösségi oldalán, hogy a határozat nem jogerős, ezért a szektorbezárás egyelőre nem lép életbe. A döntés így nem érinti a szombaton 20:30-kor kezdődő ETO FC-DVTK mérkőzést, amelyre már megkezdődött az online jegyértékesítés, és a pénztárak is nyitva vannak.

Az MLSZ október 7-i fegyelmi értesítőjében olvasható, hogy a mostani intézkedés a korábban kiszabott, de felfüggesztett büntetés végrehajtását jelenti. A szankció végrehajtása ugyanakkor még fellebbezés alatt áll, így az ügy jogerőre emelkedéséig az ETO-nak nem kell lezárnia a Q-szektort.