Az FCSB kétszeres címvédőként kezdte a román bajnokság 2025/26-os idényét, ám egyelőre nem teljesít túl jól. Tíz fordulót követően mindössze egyetlen győzelme volt a Gigi Becali tulajdonos vezette klubnak, bár a legutóbbi két bajnokiját már ismét meg tudta nyerni. Az 1986-ban Steaua Bukarest néven BEK-győztes együttes emellett a BL-selejtezőből is kiesett, az Európa-liga alapszakaszában pedig két kör után négy pontja van. Szombat este aztán jött az újabb pofon, és az addig nyeretlen Metaloglobus Bukarest otthonában előnyről kapott ki 2-1-re – az utolsó helyen álló újonc így története első élvonalbeli sikerét aratta.

A bukaresti FCSB-nek egyelőre az Európa-ligában is kevés oka van az örömre, hát még a román bajnokságban

Fotó: ANP/Vincent Jannink

Az FCSB történelmi veresége dühítette a bukaresti szurkolókat

Miközben a győztes gólt szerző Dragos Huiban győzelmi bónuszt kért a hazaiak vezetőségétől, a túloldalon nagy volt a bánat. A kétezer helyszíni néző közül mintegy hatszázan szurkoltak a 28-szoros román bajnok FCSB-nek, és ők a lefújás után hangos és dühös skandálás közepette „szégyen"-nek nevezték a csapatukat. Néhányan Becali leváltását követelték, mások egyes játékosokat támadtak le, hogy távozzanak a klubtól, ha ilyen lélektelenül játszanak.

Gigi Becali a román csapata játékosait szidta

A találkozó után Gigi Becali is a bónuszokról beszélt, de egészen másképpen, mint a Metaglobus játékosa.

„Nagyjából hárommilliót fizettünk ki bónuszokra azért, mert bejutottak Európába.

Márpedig Romániában olyan a foci, hogy amennyiben egy játékos kap néhány százezret, onnantól kisebb motivációja van a játékra.

Nem mozognak, nem passzolnak a pályán, és nem látok rá más okot, miért. Valószínűleg elégedettek azzal az összeggel, amit megkerestek – mondta a klubtulajdonos, aki elmondása szerint Eliasz Haralambusz edző leváltásán a történtek ellenére nem gondolkodik.

Becali három játékosát – Riszto Radunovicsot, Adrian Sutot és Darius Olarut – külön kiemelve kritizálta, utóbbi focista szerinte a csapat legértékesebb játékosaként árnyéka volt csak önmagának.

Az FCSB a román bajnokság 12. helyén áll, de a felsőházat jelentő hatodik pozíciótól továbbra is mindössze öt pont választja el a csapatot.