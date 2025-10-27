Live
Rendkívüli!

Nagy a baj: fényesen izzó objektum repült át Moszkva felett – senki sem tudja, mi volt az

A labdarúgó NB II 11. fordulójának vasárnapi játéknapján a Budapest Honvéd 5-2-re nyert hazai pályán a Mezőkövesd ellen. A találkozó után a két vezetőedző – a kispestieket irányító Feczkó Tamás és az egykori csapata ellen megvívó Csertői Aurél – értékelt.

Hazai pályán továbbra is veretlen a Budapest Honvéd, amely a forduló előtt második helyen álló Mezőkövesd 5-2-es legyőzésével megelőzte vasárnapi riválisát, és egy pontra zárkózott az éllovas Vasas mögé az NB II tabelláján. A kispesti együttes egykori edzője, Csertői Aurél ezúttal a borsodiak trénereként kénytelen volt gratulálni az ellenfélnek, míg a túloldalon Feczkó Tamás elégedett lehetett a lefújást követően.

Nagy volt az öröm a Budapest Honvéd csapatánál, miután Feczkó Tamás együttese legyőzte Csertői Aurél Mezőkövesdjét az NB II rangadóján
Fotó: facebook.com/honvedfc

Feczkó Tamás megemlékezett a Mezőkövesd ügyvezető igazgatójáról

A Mezőkövesd szombaton jelentette be a hivatalos oldalán, hogy 76 éves korában elhunyt a klub ügyvezető igazgatója, Hagyacki József, így Feczkó is kitért a tragédiára a mérkőzést követő sajtótájékoztatón.

„Először is a klubunk minden alkalmazottja nevében 

szeretném kifejezni őszinte részvétünket Hagyacki József miatt a kövesdieknek"

nyilatkozta a Honvéd edzője, aki hozzátette, tudja, mit jelentett az elhunyt sportember a borsodi együttesnek. A mérkőzéssel kapcsolatban Feczkó Tamás az örömét fejezte ki, hogy csapata egy erős ellenfél ellen ilyen jól tudott felállni az egy héttel korábbi pofonból.

Csertői Aurél gratulált a Honvéd NB II-es csapatának

A kispestieket tavaly nyárig irányító Csertői Aurél a találkozó után elismerte, hogy megérdemelten nyertek a fővárosiak.

„A Honvéd sokkal jobban játszott, ez gólokban is megmutatkozott. A védekezésünk nem volt stabil, sok hibával futballoztunk. Az első félidőben volt lehetőségünk egyenlíteni, de kimaradt, a másodikban pedig kinyíltunk, és többször lekontráztak minket. 

Ma ennyivel jobb volt a Honvéd”

– mondta a Mezőkövesd edzője.

A Honvéd a következő fordulóban a Soroksár vendége lesz, míg a negyedik helyre visszacsúszó kövesdiek szintén vasárnap Ajkára látogatnak a hétközi Magyar Kupa-forduló után.

