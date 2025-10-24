A horvát Rijeka és a cseh Sparta Praha csütörtök este csapott volna össze a Konferencialiga alapszakaszának második fordulójában. A hatalmas felhőszakadás miatt azonban nem tudták lejátszani a kétszer is félbeszakadt találkozót.

A horvát bajnok a 9. percben kis híján megszerezte a vezetést, de Toni Fruk gólját les miatt érvénytelenítette Robert Jones játékvezető, aki négy perccel később félbeszakította a meccset és a pályáról mindenkit az öltözőbe küldött.

A 18:45-ös kezdésű mérkőzést este 21 órakor folytatódott, s ugyan az első félidőt sikerült lejátszani, de az újabb nagy esőzés úgy eláztatta a Rujevica stadion gyepét, hogy az angol játékvezető a második játékrész kezdete előtt ismét a sípjába fújt és véget vetett a találkozónak.

Amennyiben az időjárás engedi, pénteken újra játsszák a meccset, 16:30-kor kezdéssel.

A Baráth Pétert soraiban tudó Raków Czestochowa 1-1-es döntetlent játszott csütörtökön a cseh Sigma Olomouc vendégeként.

Konferencialiga, alapszakasz, 2. forduló:

Sigma Olomouc (cseh)-Raków Czestochowa (lengyel) 1-1 (0-0)

Crystal Palace (angol)-AEK Larnaca (ciprusi) 0-1 (0-0)

Shamrock Rovers (ír)-Celje (szlovén) 0-2 (0-2)

FSV Mainz (német)-Zrinjski Mostar (bosnyák) 1-0 (1-0)

Lincoln Red Imps (gibraltári)-Lech Poznan (lengyel) 2-1 (1-0)

Samsunspor (török)-Dinamo Kijev (ukrán) 3-0 (2-0)

Universitatea Craiova (román)-Noah (örmény) 1-1 (1-0)

Hamrun Spartans (máltai)-Lausanne (svájci) 0-1 (0-1)

HNK Rijeka (horvát)-Sparta Praha (cseh) – A találkozót a rossz időjárás miatt elhalasztották.

