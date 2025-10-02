Mi is beszámoltunk arról, hogy a Genk hétvégi, Sint-Truiden elleni meccse félbeszakadt. A Ferencváros csütörtöki ellenfele, a Genk a belga bajnokság 9. fordulójában 2-1 győzött a St. Truiden vendégeként, de a meccs nem a végeredmény miatt marad emlékezetes. A Genk a hosszabbításban, a 95. percben – a hét közben a Rangers elleni Európa Liga-találkozón is győztes gólt szerző – dél-koreai Oh Hyeon-Gyu találatával szerezte meg a győzelmet. A 88. percben a Genk-szurkolók tűzijátékokat és füstbombákat dobáltak be a pályára, emiatt a játékvezető 15 percre megszakította a mérkőzést.

Sokba kerülhet ha a Ferencváros ellen is botrányt okoznak a belga drukkerek

Fotó: JILL DELSAUX / Belga

Botrányok a Ferencváros ellenfelénél

A klub gyorsan lépett, hamar bejelentették, hogy a következő, Sint-Truiden elleni derbire nem mehetnek majd Genk-szurkolók.

„Ahogy korábban is mondtuk, múlt hétvégén egyesek átlépték a vörös vonalat” – állt a klub közleményében. A klub szerint jelenleg nem tudják garantálni sem a saját szurkolóik biztonságát, sem azt a családbarát hangulatot, amit képviselnek, annyira felerősödött a rivalizálás és a feszültség a két klub között, amelyek nagyjából 35 kilométerre található egymástól.

„Soha nem tudjuk meg, hogy a megszakítás befolyásolta-e a meccs alakulását. Ami biztos, hogy rengeteg beszámolót kaptunk síró gyerekekről, akiknek egy felejthetetlennek ígérkező délután félelemmé változott. Gyerekbarát, családi klubként nem tűrjük az ilyet. Ha családok és gyerekek félnek a stadionban, átlépnek egy vörös vonalat” – írta a Sint-Truiden közleménye.

A derbin nem bírtak magukkal a genki drukkerek

Fotó: BRUNO FAHY / BELGA MAG

„Ha családok és gyerekek félnek, az vörös vonal” – ítélte el a Genk is a saját szurkolóinak egy részét

„A KRC Genk egy olyan klub, amely mindenki számára – a keménymag szurkolóitól a gyerekes családokig – biztonságos és igazi futballélményt akar nyújtani. Vasárnap ezt az élményt egyének viselkedése tette tönkre. Amikor családok és gyerekek félelemmel ülnek a stadionban, egy vörös vonalat lépnek át” – írták a genkiek, akik a Fradi ellen bizonyítanának.

A klub szerint a jövőben kiemelt figyelmet fordítanak a biztonságra. „Csütörtökön, az első hazai Európa-liga meccsünkön a Ferencváros ellen ismét meg akarjuk mutatni, mit képvisel a KRC Genk: minden korosztály számára biztonságos és barátságos futballélményt.”