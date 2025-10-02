Mi is beszámoltunk arról, hogy a Genk hétvégi, Sint-Truiden elleni meccse félbeszakadt. A Ferencváros csütörtöki ellenfele, a Genk a belga bajnokság 9. fordulójában 2-1 győzött a St. Truiden vendégeként, de a meccs nem a végeredmény miatt marad emlékezetes. A Genk a hosszabbításban, a 95. percben – a hét közben a Rangers elleni Európa Liga-találkozón is győztes gólt szerző – dél-koreai Oh Hyeon-Gyu találatával szerezte meg a győzelmet. A 88. percben a Genk-szurkolók tűzijátékokat és füstbombákat dobáltak be a pályára, emiatt a játékvezető 15 percre megszakította a mérkőzést.
A klub gyorsan lépett, hamar bejelentették, hogy a következő, Sint-Truiden elleni derbire nem mehetnek majd Genk-szurkolók.
„Ahogy korábban is mondtuk, múlt hétvégén egyesek átlépték a vörös vonalat” – állt a klub közleményében. A klub szerint jelenleg nem tudják garantálni sem a saját szurkolóik biztonságát, sem azt a családbarát hangulatot, amit képviselnek, annyira felerősödött a rivalizálás és a feszültség a két klub között, amelyek nagyjából 35 kilométerre található egymástól.
„Soha nem tudjuk meg, hogy a megszakítás befolyásolta-e a meccs alakulását. Ami biztos, hogy rengeteg beszámolót kaptunk síró gyerekekről, akiknek egy felejthetetlennek ígérkező délután félelemmé változott. Gyerekbarát, családi klubként nem tűrjük az ilyet. Ha családok és gyerekek félnek a stadionban, átlépnek egy vörös vonalat” – írta a Sint-Truiden közleménye.
„A KRC Genk egy olyan klub, amely mindenki számára – a keménymag szurkolóitól a gyerekes családokig – biztonságos és igazi futballélményt akar nyújtani. Vasárnap ezt az élményt egyének viselkedése tette tönkre. Amikor családok és gyerekek félelemmel ülnek a stadionban, egy vörös vonalat lépnek át” – írták a genkiek, akik a Fradi ellen bizonyítanának.
A klub szerint a jövőben kiemelt figyelmet fordítanak a biztonságra. „Csütörtökön, az első hazai Európa-liga meccsünkön a Ferencváros ellen ismét meg akarjuk mutatni, mit képvisel a KRC Genk: minden korosztály számára biztonságos és barátságos futballélményt.”
A fenti kijelentés azért is érdekes, mert a Fradi edzőjét, Robbie Keane-t éppen azért nem engedték ki a pályára, mert a szurkolók koreográfiáját készítették elő a csütörtöki meccsre.
A Magyar Nemzet szerint már az UEFA is figyel, ami nem véletlen. Majdnem két éve volt, amikor a Fradi a Konferencia-ligában 0-0-t játszott a belgákkal a csoportkörben, ahol szintén petárdáztak a hazaiak, amiért pénzbüntetést kapott a Genk. Újabb rendbontás esetén az UEFA korábbi büntetése életbe léphet, így fennáll a veszélye, hogy a déli tribün egy részét be kell zárni a következő európai hazai meccsen.
„Ha csütörtökön a Fradi ellen ismét gond lesz, a Genknek október 23-án, a Real Betis elleni mérkőzésen részben le kell zárnia a lelátót. Ez különösen fájó lenne, hiszen a klub éppen idén vehet részt egy UEFA-tesztprojektben, amelynek keretében a lelátó állóhelyeit nem kell átalakítani ülővé. Most viszont komoly az esély arra, hogy a klub elveszíti ezt a kedvezményt” – írják a cikkben.
A Genk az El-alapszakasz első fordulójában 1-0-ra győzött a skót Rangers otthonában, az FTC pedig hazai pályán 1-1-es döntetlent ért el a cseh Viktoria Plzen ellen. A két csapat csütörtök este 21.00 órakor kezd majd egymás ellen, az Origo élőben tudósít a helyszínről.
Meddig jut a Fradi?
A második számú európai labdarúgó-kupasorozatban ismét izgalmas csaták várják a szurkolókat: ki jut el a kieséses szakaszig és kik küzdhetnek majd az isztambuli döntőben a trófeáért? A csoportkörben már most parázs mérkőzések, fordulatok és meglepetések borzolják a kedélyeket, és minden játéknap újabb sztorikat hoz. Vajon a nagy múltú klubok dominálnak, vagy érkezik egy igazi fekete ló, amely végigrobog a sorozaton? A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá az Európa-liga estéket.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!