Az ember azt hinné, hogy a kedd-szerda esti labdarúgó Bajnokok Ligája dömpinget követően csütörtökön reggel a belga olvasókat mindenhol az esti Genk-Ferencváros Európa-liga-meccs felvezetője, cikke fogadja. Mint kiderült, finoman fogalmazva sem ez a helyzet, a sportoldalak közül találtunk olyat, amelyiknek a címlapján reggel nem is volt még egy kósza említés sem a mérkőzésről.
A Fradit kisebb botrány várta már szerdán Belgiumban, ugyanis Robbie Keane-t megtréfálták a stadionban. A Genk háza táján egyébként most minden a csapat szurkolóiról szól, akik miatt hétvégén meccset kellett félbeszakítani és a családok sem érzik magukat biztonságban miattuk. Arról is írtunk már, hogy a Fradi egy holland szállodából indul majd az esti meccs helyszínére, de most lássuk, a helyieket mennyire hozta lázba a genki meccs.
A magyar bajnok egy döntetlennel, a Genk egy győzelemmel kezdte az Európa-ligát, így a hazaiak folytatnák a jó sorozatot a nemzetközi porondon. Az egyik legnagyobb helyi francia nyelvű online oldal, a DH Les Sports a Genk edzőjének szavait emeli ki a címlapján, mely szerint a belga csapat győzni szeretne a Fradi ellen is, bár tisztában vannak azzal is, hogy az FTC rendszeresen szerepel az európai fociporondon, erős csapat jó játékosokkal, de ugyanakkor megvannak a gyengeségei is, amelyeket ki akarnak használni majd a mérkőzésen.
A Nieuwsblad.be oldalon egy kicsit görgetni kell a Genk találkozójáig, mert reggel még a szerda esti BL-visszatekintés uralta a címlapot a másik belga csapat, az Union szereplése kapcsán, ugyanis ők nagy verést kaptak a Newcastle-től hazai pályán. A helyzet délutánra sem változott, a belgák legnagyobb kérdése az, hogy az Union hogy fog majd ebből talpra állni. Itt egyébként az egyik Genk-játékos interjúja került a középpontba arról, hogy mire számíthatnak tőle a hazai szurkolók a Fradi ellen.
A hln.be oldal szintén egy játékost szólaltat meg, itt azt emeli ki a cikk, hogy a genkiek erősen hisznek abban, hogy jó úton járnak és így állnak hozzá a csütörtök esti mérkőzéshez is.
Érdekes volt látni, hogy a The Brussels Times, az egyik legpatinásabb online lap hasábjain még keresővel sem akadtunk a Fradi vagy a Genk nyomára, holott azért mégiscsak fontos mérkőzés lesz ez a mai mind a két együttes számára.
Abban a legtöbb oldal közös, hogy szinte tudomást sem vesznek a Fradiról, többnyire csak a belga edző sajótájékoztatóját idézik, a magyaroktól szinte sehol sincs nyilatkozat. Érdekes adalék az is, hogy várhatóan kevesebben lesznek a meccsen, mint egy átlagos hazai bajnokin. A Nemzeti Sport szerint a Genk otthonába, a Cegeka Arénába mintegy tizennégyezer szurkolót várnak, ami alulmúlja az idénybéli bajnoki átlagnézőszámot, hiszen a bajnokságban jelenleg mindössze a kilencedik helyen álló Genk átlagnézőszáma 16 575. A nemzetközi mérkőzéseken húszezer néző fér be a stadionba, így nem lesz tét ház. Érdekesség, hogy a Fradi elleni két évvel ezelőtti belgiumi összecsapáson 10 579 néző volt a helyszínen.
A Genk–Ferencváros Európa-liga-alapszakasz meccs csütörtökön este 21.00-kor kezdődik, az Origo a helyszínről tudósít majd.
