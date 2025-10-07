A Ferencváros hétvégén a Paks ellen játszott egy botrányokkal tarkított 2-2-es döntetlent, a csereként beállt Mohamed Abu Fani pedig mindössze másodszor kapott lehetőséget a bajnokságban. A mindössze 164 centiméter magas játékos a Diósgyőr és most, a Paks ellen is csereként állt be, de mindkét meccsen adott egy-egy gólpasszt.
Abu Fani beállása jót tett a Ferencvárosnak, az izraeli válogatott játékos gólpasszt adott, de Robbie Keane továbbra is nyeretlen Bognár György csapata ellen. A meccsen több helyzete volt a Fradinak, jóval többet birtokolták a labdát, és ha nincs a 93. percben Tóth Alexnek az a szerencsétlen mozdulata, akkor meg is nyeri a meccset az FTC.
Mohammed Abu Fani a nélkülözés ellenére is remekül szállt be: a legtöbb statisztikával foglalkozó oldalon 7-es és 8-as osztályzatokat kapott, pedig mindössze 36 perc jutott neki. Sokak szerint éppen egy ilyen játékos hiányzik a Fradiból, aki képes megszervezni a középpályát.
Abu Fani a bajnokság első öt meccsén nem kapott lehetőséget, majd a már fent említett két meccsen csereként állt be.
81 bajnoki perc alatt adott két gólpasszt, ami így meccsenként kettőnél is többre jönne ki, ami igen erős átlag. Abu Fani a Magyar Kupában Szarvaskenden kapott 45 percet, ott két gólt szerzett és adott egy gólpasszt is.
Ami a nemzetközi meccseket illeti, a BL-selejtezőkön nem volt a keretben, ahogy a Plzen és a Genk elleni Európa-liga-csoportmeccseken sem.
„Nagyon bízom Robbie Keane-ben. Kedveltem a korábbi edzőt is, de szerintem Keane jót tett a csapatnak. Ami a jövőmet illeti, még két és fél évre szerződés köt ide. Mindent meg kell tennem a csapatért, amíg a klub számít rám. Azt hiszem, mindig mindent beleadok, mindent megteszek a győzelemért. Néha jól megy a játék, néha kevésbé, de a hozzáállásomat értékelik” – mondta Abu Fani még februárban, nem sokkal az ír szakember kinevezése után.
A 27 éves focista egyébként mindössze három bajnokin nem lépett pályára az előző szezonban Keane vezetésével, de február közepe óta nem volt bajnoki, amin végig a pályán lett volna. Ez azért is érdekes, mert Pascal Jansen és Dejan Sztankovics is alapemberként játszatta a 31-szeres válogatott focistát, aki az izraeli csapatban továbbra is alapembernek számít.
Abu Fani helyzete igen érdekes, hiszen a Transfermarkt szerint a Fradi legértékesebb játékosa a maga 4,5 millió eurójával. Igaz, korábban 6,5 millió euró is volt az értéke, ami majdnem háromszorosa azzal, mint amivel érkezett. Ehhez képest ugye nincs benne az El-keretben és a bajnokságban csak elvétve kap lehetőséget. Sokak szerint a Fradi szerette volna eladni a középpályást nyáron, nem véletlenül érkezett Robbie Keane korábbi kedvence, Gabi Kanichowsky. A középpályán előtte van a sorban Ötvös Bence, Jonathan Levi, Tóth Alex és Naby Keïta is és persze nem az ő kezére játszik a bajnokságban a magyarszabály sem, ugyanakkor árulkodó, hogy a nemzetközi keretbe se került be egyelőre.
Abu Fani közelít a 100. ferencvárosi meccséhez, ezeken eddig 12 gólt és 29 gólpasszt tett be a közösbe. Az izraeli válogatott focista szerződése 2027 nyarán jár le, de kérdés, mi lesz a sorsa. Ha Keane a meggyőzőbb teljesítménye után sem reaktiválja, akkor kérdés, ki akar majd piaci árat fizetni egy olyan játékosért, akire szemmel láthatóan nem számít az aktuális klubja és nincs is játékban.
Szeptemberben Kubatov Gábor, a Fradi elnöke elmondta, a középpályás nyáron távozni akart, a klub nyitott lett volna az eladására, „de egyetlen ajánlat sem érkezett. Semmilyen”, ami szerinte „elgondolkodtató”.
Abu Faninak Norvégia és Olaszország ellen lesz lehetősége tovább bizonyítani a klubedzőjének a válogatott szünetben, hogy továbbra is helye van a zöld-fehérek csapatában.