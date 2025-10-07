A Ferencváros hétvégén a Paks ellen játszott egy botrányokkal tarkított 2-2-es döntetlent, a csereként beállt Mohamed Abu Fani pedig mindössze másodszor kapott lehetőséget a bajnokságban. A mindössze 164 centiméter magas játékos a Diósgyőr és most, a Paks ellen is csereként állt be, de mindkét meccsen adott egy-egy gólpasszt.

Mohammed Abu Fani a Ferencváros 36. bajnoki címét ünnepli

Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

A Ferencváros reaktiválhatja a középpályást?

Abu Fani beállása jót tett a Ferencvárosnak, az izraeli válogatott játékos gólpasszt adott, de Robbie Keane továbbra is nyeretlen Bognár György csapata ellen. A meccsen több helyzete volt a Fradinak, jóval többet birtokolták a labdát, és ha nincs a 93. percben Tóth Alexnek az a szerencsétlen mozdulata, akkor meg is nyeri a meccset az FTC.

Mohammed Abu Fani a nélkülözés ellenére is remekül szállt be: a legtöbb statisztikával foglalkozó oldalon 7-es és 8-as osztályzatokat kapott, pedig mindössze 36 perc jutott neki. Sokak szerint éppen egy ilyen játékos hiányzik a Fradiból, aki képes megszervezni a középpályát.

Abu Fani a bajnokság első öt meccsén nem kapott lehetőséget, majd a már fent említett két meccsen csereként állt be.

81 bajnoki perc alatt adott két gólpasszt, ami így meccsenként kettőnél is többre jönne ki, ami igen erős átlag. Abu Fani a Magyar Kupában Szarvaskenden kapott 45 percet, ott két gólt szerzett és adott egy gólpasszt is.

Ami a nemzetközi meccseket illeti, a BL-selejtezőkön nem volt a keretben, ahogy a Plzen és a Genk elleni Európa-liga-csoportmeccseken sem.

Abu Fani nyáron ment volna, de akkor nem tudott

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Abu Fani dicsérte Keane-t, de egyelőre nem kap lehetőséget

„Nagyon bízom Robbie Keane-ben. Kedveltem a korábbi edzőt is, de szerintem Keane jót tett a csapatnak. Ami a jövőmet illeti, még két és fél évre szerződés köt ide. Mindent meg kell tennem a csapatért, amíg a klub számít rám. Azt hiszem, mindig mindent beleadok, mindent megteszek a győzelemért. Néha jól megy a játék, néha kevésbé, de a hozzáállásomat értékelik” – mondta Abu Fani még februárban, nem sokkal az ír szakember kinevezése után.

A 27 éves focista egyébként mindössze három bajnokin nem lépett pályára az előző szezonban Keane vezetésével, de február közepe óta nem volt bajnoki, amin végig a pályán lett volna. Ez azért is érdekes, mert Pascal Jansen és Dejan Sztankovics is alapemberként játszatta a 31-szeres válogatott focistát, aki az izraeli csapatban továbbra is alapembernek számít.