A Ferencváros csapata némi késéssel érkezett meg Maastrichtba, ahonnan busszal ment a csapat Genkbe, ahol csütörtök este majd Európa-liga-meccs vár a zöld-fehérekre. A Ferencváros második meccsére készül az Európa-liga alapszakaszában, ahol egy Plzen elleni döntetlennel kezdett Robbie Keane csapata.
Robbie Keane, a Ferencváros edzője jókedvűen érkezett a sajtóeseményre, viccelődött a csapat belga játékosával, Toon Raemaekersszel, aki szerinte azt hitte, hogy a Gent ellen játszanak, nem a Genk ellen.
„Minden meccs más és más az Európa-ligában, itt nincs könnyű meccs. A Plzen ellen az első félidőben nem úgy játszottunk, ahogy kellett volna, nem tartottuk jól a labdát, nem voltunk türelmesek. Nem volt szerencsénk, mert jött a piros lap is, de megmutattuk a karakterünket, tíz emberrel sokkal jobb csapat lettünk, harcoltunk, küzdöttünk, tartottuk a labdát. Remélhetőleg holnap a Genk ellen jobban dominálunk majd, és az elejétől ezt kell csinálni, dominálni, ami nem lesz könnyű, de ez lesz a feladatunk” – mondta Robbie Keane, aki kiemelt egy ellenfelet a Genk csapatából, mégpedig a csapat koreai csatárát, Oh Hyeon-gyut.
„Ő különösen veszélyes a Genkből, a Rangers ellen is szép gólt szerzett, korábban pedig a Celtic játékosa is volt. A belga foci ismert a jól átmeneteiről, a Genk egy fiatalos, energikus csapat, de ha tudjuk hozni a Plzen elleni második félidős formát, vagy amit a hétvégén mutattuk, akkor egy nagyon jó meccset tudunk velük majd játszani. A Rangers jelenleg nincsen túl jól formában, viszont ezen a szinten bármi megtörténhet, nincsenek akkora meglepetések ilyen téren, de nem volt meglepő a Genk győzelme a tízemberes skót csapat ellen így sem” – utalt Keane arra, hogy a Genk az első körben legyőzte a skót Rangerst.
„Néhány éve kaptam egy állásajánlatot egy itteni csapattól, de nem árulom el, melyiktől, ezért tanulmányoztam az itteni bajnokságot, így ismerem az erősségeit az itteni futballnak, ami egyfajta előny is lehet csütörtökön a számunkra” – mondta Keane,
aki szerint a legnehezebb feladat a játékosok fittségét biztosítani az ötmagyaros szabály betartása mellett. Keane szerint van olyan focista, akit játszatna, de emiatt nem lehet annyit. „Egyelőre bírjuk a tempót, az Európa-ligában viszont van lehetőség bárkit játszatni, bárkit rotálni” – tette hozzá.
A ír mester elmondta, Naby Keita ott van velük, az előző meccsen volt egy kis probléma a lábával, és nem akartak kockáztatni vele kapcsolatban. Lisztes Krisztiánról elmondta, az erőnléti edzőkkel dolgozik.
„Sérülten jött ide vissza hozzánk, pár edzés után ráadásul ismét megsérült, de szerintem talán pár hét, amíg visszajöhet velünk együtt edzeni, de aztán, hogy utána mennyi idő kell neki, hogy pályára is lépjen, az az ő érdekében akkor lesz, amikor teljesen készen áll arra, hogy újra focizzon” – mondta Keane.
„Sok felvétel van a Genk csapatáról, megvannak a videók, amelyekből a csapat fog dolgozni ez ügyben. Jó újra itt lenni belga földön, vártam már ezt a meccset, mert a családom is itt lesz és nem kellett sokat utazni nekik, hogy lássanak” – tette hozzá a Fradi belga játékosa, Toon Raemaekers.
A Genk–Ferencváros meccs csütörtök este 21.00 órakor kezdődik majd, az Origo a helyszínről tudósít majd.