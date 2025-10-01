A Ferencváros csapata némi késéssel érkezett meg Maastrichtba, ahonnan busszal ment a csapat Genkbe, ahol csütörtök este majd Európa-liga-meccs vár a zöld-fehérekre. A Ferencváros második meccsére készül az Európa-liga alapszakaszában, ahol egy Plzen elleni döntetlennel kezdett Robbie Keane csapata.

Robbie Keane, a Ferencváros edzője a Plzen elleni második félidős játékkal lenne elégedett

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

Második meccsére készül a Ferencváros

Robbie Keane, a Ferencváros edzője jókedvűen érkezett a sajtóeseményre, viccelődött a csapat belga játékosával, Toon Raemaekersszel, aki szerinte azt hitte, hogy a Gent ellen játszanak, nem a Genk ellen.

„Minden meccs más és más az Európa-ligában, itt nincs könnyű meccs. A Plzen ellen az első félidőben nem úgy játszottunk, ahogy kellett volna, nem tartottuk jól a labdát, nem voltunk türelmesek. Nem volt szerencsénk, mert jött a piros lap is, de megmutattuk a karakterünket, tíz emberrel sokkal jobb csapat lettünk, harcoltunk, küzdöttünk, tartottuk a labdát. Remélhetőleg holnap a Genk ellen jobban dominálunk majd, és az elejétől ezt kell csinálni, dominálni, ami nem lesz könnyű, de ez lesz a feladatunk” – mondta Robbie Keane, aki kiemelt egy ellenfelet a Genk csapatából, mégpedig a csapat koreai csatárát, Oh Hyeon-gyut.

„Ő különösen veszélyes a Genkből, a Rangers ellen is szép gólt szerzett, korábban pedig a Celtic játékosa is volt. A belga foci ismert a jól átmeneteiről, a Genk egy fiatalos, energikus csapat, de ha tudjuk hozni a Plzen elleni második félidős formát, vagy amit a hétvégén mutattuk, akkor egy nagyon jó meccset tudunk velük majd játszani. A Rangers jelenleg nincsen túl jól formában, viszont ezen a szinten bármi megtörténhet, nincsenek akkora meglepetések ilyen téren, de nem volt meglepő a Genk győzelme a tízemberes skót csapat ellen így sem” – utalt Keane arra, hogy a Genk az első körben legyőzte a skót Rangerst.

„Néhány éve kaptam egy állásajánlatot egy itteni csapattól, de nem árulom el, melyiktől, ezért tanulmányoztam az itteni bajnokságot, így ismerem az erősségeit az itteni futballnak, ami egyfajta előny is lehet csütörtökön a számunkra” – mondta Keane,

aki szerint a legnehezebb feladat a játékosok fittségét biztosítani az ötmagyaros szabály betartása mellett. Keane szerint van olyan focista, akit játszatna, de emiatt nem lehet annyit. „Egyelőre bírjuk a tempót, az Európa-ligában viszont van lehetőség bárkit játszatni, bárkit rotálni” – tette hozzá.