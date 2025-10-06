A vasárnapi rangadó elképesztő indulatokat szült, különösen ferencvárosi részről. A találkozó 89. percében, 2-1-es Fradi-vezetésnél a Paks támadt az egyenlítésért, Sillye Erik bal oldali beadását Tóth Alex fejelte ki, azonban a magyar válogatott középpályás felugrás közben arcon csapta Windecker Józsefet, a mérkőzést vezető Csonka Bence pedig videózás után büntetőt ítélet a Paksnak.

A Ferencváros az utolsó pillanatban bukta el a győzelmet a listavezető Paks ellen

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

A ferencvárosiak szerint szabálytalan volt a 11-es

A Windecker ellen megítélt szabálytalanságot Robbie Keane, a Fradi edzője is vitatta, mellette pedig Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke is reagált a találkozó végjátékára.

Hétfőn este aztán a zöld-fehér klub „Fradi Zóna” című műsorában Hegedűs Henrik, az FTC vezető adatelemzője beszélt a Windecker József által értékesített 11-esről, ami véleménye szerint szabálytalan volt.

A labdát a 11-es pontra kellene tenni, úgy hogy a labda a 11-es pont közepét érintse, de leginkább oda kellene tenni a közepére. Itt azonban a labda épphogy érinti a 11-es pontot. Nyilván nem ettől lesz gól, vagy nem gól, de ha már a szabályokról beszélünk, akkor legyünk szabályosak”

– mondta Hegedűs Henrik, a Fradi vezető adatelemzője, aki ezt követően felhívta a figyelmet a játékvezető hibájára is.

A ferencvárosiak szerint Windecker szabálytalanul helyezte le a labdát a 11-es pontra

Fotó: M4 Sport

Az egészben az a bosszantó, hogy Abu Fani remekül ismeri a szabálykönyvet, és jelzi a játékvezetőnek, hogy ez bizony szabálytalan. A játékvezető azonban nem a labda letételét igazítja meg, hanem a játékos reklamálását szankcionálja, hiszen nem is ő a csapatkapitány. Abu Fani ezért sárga lapot kapott, miközben egy teljesen jogos és szabályszerű észrevétele van”

– tette hozzá a Fradi adatelemzője.

Ezzel a 2-2-es döntetlennel a Paks továbbra is veretlen az NB I-ben, és négy ponttal előzi meg a címvédő Ferencvárost, amely egy mérkőzéssel kevesebbet játszott.