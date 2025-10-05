A címvédő és az Európa-liga alapszkaszában is érdekelt Ferencváros a 9. fordulóban azt a Paksot fogadta, amely a közelmúltban többször megtréfálta. Bognár György együttese az utóbbi két Magyar Kupa-döntőt is megnyerte a Fradi ellen, ráadásul a rangadóra éllovasként utazhatott a Groupama Arénába.
Szombaton az Állatok Világnapját tartották, ennek apropóján pedig a két csapat játékosai közül mindnyájan, sőt, még a játékveztetők is gazdára váró, ciki kutyusokkal vonultak be a pályára.
A Ferencvárosnál ez már évek óta hagyomány, így ezúttal is az aktuális ellenfelükkel karöltve az Állatokért Egyesület közreműködésével, az agár fajtamentés, valamint a Szent Ferenc Állatotthon által biztosított kutyákkal vonultak be a pályára.
