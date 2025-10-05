Live
Hihetetlen áttörés: ez lehet a legelső jel, hogy rák támadta meg a testet

Rangadót rendeztek a labdarúgó NB I 9. fordulójában vasárnap délután. A címvédő Ferencváros az éllovas Paksot fogadta a Groupama Arénában, a mérkőzés előtti bevonulás pedig igazán különlegesre és emlékezetesre sikeredett.

A címvédő és az Európa-liga alapszkaszában is érdekelt Ferencváros a 9. fordulóban azt a Paksot fogadta, amely a közelmúltban többször megtréfálta. Bognár György együttese az utóbbi két Magyar Kupa-döntőt is megnyerte a Fradi ellen, ráadásul a rangadóra éllovasként utazhatott a Groupama Arénába.

Budapest, 2025. május 14. Tóth Alex (b3), a Ferencváros és Windecker József, (b2) a Paks játékosa a labdarúgó MOL Magyar Kupa döntőjében játszott FTC - Paksi FC mérkőzésen a Puskás Arénában 2025. május 14-én. MTI/Illyés Tibor
A Paks a Ferencváros otthonában játszott rangadót a 9. fordulóban
Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Gazdára vágyó kutyákkal vonultak be a Ferencváros és a Paks focistái

Szombaton az Állatok Világnapját tartották, ennek apropóján pedig a két csapat játékosai közül mindnyájan, sőt, még a játékveztetők is gazdára váró, ciki kutyusokkal vonultak be a pályára.

A Ferencvárosnál ez már évek óta hagyomány, így ezúttal is az aktuális ellenfelükkel karöltve az Állatokért Egyesület közreműködésével, az agár fajtamentés, valamint a Szent Ferenc Állatotthon által biztosított kutyákkal vonultak be a pályára.

