A címvédő és az Európa-liga alapszkaszában is érdekelt Ferencváros a 9. fordulóban azt a Paksot fogadta, amely a közelmúltban többször borsot tudott törni az orra alá. Bognár György együttese az utóbbi két Magyar Kupa-döntőt is megnyerte a Fradi ellen, ráadásul a rangadóra listavezetőként utazhatott a Groupama Arénába.

Az El-ben is érdekelt Ferencváros ezúttal a Paksot fogadta a Groupama Arénában

Fotó: Ladóczki Balázs

Drámai végjáték a Ferencváros-Paks rangadón

Hazai fölénnyel indult a találkozó, mégis Bognár György együttese szerzett vezetést a 21. percben. Haraszti jobb oldali beadását Joseph középre fejelte ki, Makreckis pedig Petőhöz rúgta a labdát, aki mellre vette azt, majd 12 méterről a jobb alsóba lőtt. Dibusz ugyan beleért, de hárítani nem tudott, a labda még a kapufát is érintette.

Sokat nem kellett várni a Fradi egyenlítésére, Nagy Barnabás bal oldali beadására középen érkezett a 100. FTC-meccsén pályára lépő Varga Barnabás, és megszerezte már-már szokásosnak mondható fejesgólját.

A folytatásban újabb gól nem esett, a szünetben maradt az 1-1.

A második félidőben rengeteg helyzetet alakított ki a Fradi, a hajrában egyre nagyobb nyomás alá helyezte Robbie Keane együttese az éllovast, ám a második gól nem akart összejönni.

A 86. percben a Fradi védelme kis híján összehozott egy gólt, de a paksi helyzet kimaradt, majd a túloldalon a csereként beállt Pesics betalált.

A szerb támadó gólja előtt a VAR azt vizsgálta, vajon nem járna-e 11-es a Paksnak, de a videózás után nem láttak szabálytalanságot, így a hazaiak vezető találata érvényes volt.

A videóbíró nem sokkal később egy újabb lehetséges büntetőt vizsgált Tóth Alex megmozdulása után, mivel a Fradi középpályása a kezével arcon találta ellenfelét.

A játékvezető megnézte az esetet, majd meg is adta a büntetőt a Paksnak.

A labda mögé Windecker állt, és higgadtan lőtt a kapuba.

A hat perces hosszabbítás még tovább tartott, mivel sokat állt a játék. Még az utolsó pillanatokban is akadtak nagy helyzetek, de már nem esett újabb gól, a feszült hangulatú meccs 2-2-es döntetlennel ért véget.

Kapcsolódó cikkek