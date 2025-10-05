A címvédő és az Európa-liga alapszkaszában is érdekelt Ferencváros a 9. fordulóban azt a Paksot fogadta, amely a közelmúltban többször borsot tudott törni az orra alá. Bognár György együttese az utóbbi két Magyar Kupa-döntőt is megnyerte a Fradi ellen, ráadásul a rangadóra listavezetőként utazhatott a Groupama Arénába.
Hazai fölénnyel indult a találkozó, mégis Bognár György együttese szerzett vezetést a 21. percben. Haraszti jobb oldali beadását Joseph középre fejelte ki, Makreckis pedig Petőhöz rúgta a labdát, aki mellre vette azt, majd 12 méterről a jobb alsóba lőtt. Dibusz ugyan beleért, de hárítani nem tudott, a labda még a kapufát is érintette.
Sokat nem kellett várni a Fradi egyenlítésére, Nagy Barnabás bal oldali beadására középen érkezett a 100. FTC-meccsén pályára lépő Varga Barnabás, és megszerezte már-már szokásosnak mondható fejesgólját.
A folytatásban újabb gól nem esett, a szünetben maradt az 1-1.
A második félidőben rengeteg helyzetet alakított ki a Fradi, a hajrában egyre nagyobb nyomás alá helyezte Robbie Keane együttese az éllovast, ám a második gól nem akart összejönni.
A 86. percben a Fradi védelme kis híján összehozott egy gólt, de a paksi helyzet kimaradt, majd a túloldalon a csereként beállt Pesics betalált.
A szerb támadó gólja előtt a VAR azt vizsgálta, vajon nem járna-e 11-es a Paksnak, de a videózás után nem láttak szabálytalanságot, így a hazaiak vezető találata érvényes volt.
A videóbíró nem sokkal később egy újabb lehetséges büntetőt vizsgált Tóth Alex megmozdulása után, mivel a Fradi középpályása a kezével arcon találta ellenfelét.
A játékvezető megnézte az esetet, majd meg is adta a büntetőt a Paksnak.
A labda mögé Windecker állt, és higgadtan lőtt a kapuba.
A hat perces hosszabbítás még tovább tartott, mivel sokat állt a játék. Még az utolsó pillanatokban is akadtak nagy helyzetek, de már nem esett újabb gól, a feszült hangulatú meccs 2-2-es döntetlennel ért véget.
Javában zajlik a Fizz Liga!
A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság új idénye – immár Fizz Liga néven – már javában tart. A névváltás új korszakot hozott, de a kérdések a régiek: ki lesz a bajnok, ki harcolja ki a nemzetközi kupaindulást, és kik búcsúznak az élvonaltól? Vajon megőrzi fölényét a címvédő Ferencváros, vagy idén felborul a papírforma, és más csapat ünnepelhet majd? A fordulók izgalma garantált, a szurkolók pedig minden hétvégén újabb drámára és parázs meccsekre számíthatnak. A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá a bajnoki hajrát.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!