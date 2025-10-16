Albert Flórián együttese a párharc első felvonásán gól nélküli döntetlent ért el, azonban a budapesti találkozón a csehek a játék minden elemében felülmúlták a Ferencvárost, és megérdemelten nyertek.

A Ferencváros az idegenbeli bravúros döntetlen után itthon sima vereséget szenvedett

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

A BL-ből került át a Ferencváros

A zöld-fehér csapat azért került át az Európa Kupába, mert a Bajnokok Ligája-selejtező harmadik fordulójában kettős vereséggel búcsúzott a norvég Valerengával szemben.

Európa Kupa, selejtező, 2. forduló, visszavágó:

FTC-Telekom - Sparta Praha (cseh) 0-5 (0-2)

Továbbjutott: a Sparta Praha, 5-0-s összesítéssel.