Véget ért az idei kupakaland. A Ferencváros vendéglátóként 5-0-s vereséget szenvedett a cseh Sparta Praha együttesétől a női labdarúgó Európa Kupa-selejtező második fordulójának csütörtöki visszavágóján, így búcsúzott a sorozattól.
Albert Flórián együttese a párharc első felvonásán gól nélküli döntetlent ért el, azonban a budapesti találkozón a csehek a játék minden elemében felülmúlták a Ferencvárost, és megérdemelten nyertek.
A BL-ből került át a Ferencváros
A zöld-fehér csapat azért került át az Európa Kupába, mert a Bajnokok Ligája-selejtező harmadik fordulójában kettős vereséggel búcsúzott a norvég Valerengával szemben.
Európa Kupa, selejtező, 2. forduló, visszavágó:
FTC-Telekom - Sparta Praha (cseh) 0-5 (0-2)
Továbbjutott: a Sparta Praha, 5-0-s összesítéssel.
- Még több cikk
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!