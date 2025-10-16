Live
Véget ért az idei kupakaland. A Ferencváros vendéglátóként 5-0-s vereséget szenvedett a cseh Sparta Praha együttesétől a női labdarúgó Európa Kupa-selejtező második fordulójának csütörtöki visszavágóján, így búcsúzott a sorozattól.

Albert Flórián együttese a párharc első felvonásán gól nélküli döntetlent ért el, azonban a budapesti találkozón a csehek a játék minden elemében felülmúlták a Ferencvárost, és megérdemelten nyertek.

Budapest, 2025. október 16. Németh Adél, a Ferencváros (b) és Michaela Khyrová, a Sparta Praha játékosa a női labdarúgó Európa Kupa selejtezőjének második fordulójában játszott FTC-Telekom - Sparta Praha visszavágó mérkőzésen a III. kerületi TVE Sporttelepen 2025. október 16-án. MTI/Bodnár Boglárka
A Ferencváros az idegenbeli bravúros döntetlen után itthon sima vereséget szenvedett
Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

A BL-ből került át a Ferencváros

A zöld-fehér csapat azért került át az Európa Kupába, mert a Bajnokok Ligája-selejtező harmadik fordulójában kettős vereséggel búcsúzott a norvég Valerengával szemben.

Európa Kupa, selejtező, 2. forduló, visszavágó:
FTC-Telekom - Sparta Praha (cseh) 0-5 (0-2)
Továbbjutott: a Sparta Praha, 5-0-s összesítéssel.

