A nemzetközi labdarúgásban szinte elképzelhetetlen módon, a Ferencváros vonattal Salzburgba igyekvő drukkereit nem engedték be Ausztriába az osztrák hatóságok, és a szerelvényt visszafordították Magyarországra. A lépés ellen tiltakoztak a játékosok, Robbie Keane vezetőedző, Kubatov Gábor klubelnök, a csapat pedig a kezdő sípszó előtt a pályán is kiállt a szurkolók mellett.

A Ferencváros több száz szurkolója nem jutott el Salzburgba

A Ferencváros is tiltakozott

Természetesen maga a klub, az FTC sem maradt szótlan. A zöld-fehérek hivatalos oldalán két nyelven, magyarul és németül jelent meg egy közlemény, melyben azt írják, hogy a „ szégyenletes eljárás a legrosszabb osztrák elnyomás éveit idézi”.

„A Ferencvárosi Torna Club megdöbbenve értesült arról a hírről, mely szerint az osztrák belügyminisztérium döntése alapján a csütörtöki RB Salzburg-FTC labdarúgó UEFA Európa Liga főtábla mérkőzésre igyekvő, ferencvárosi szurkolókat szállító különvonatot – indoklás nélkül - visszafordították a magyar-osztrák határról. A szégyenletes eljárás a legrosszabb osztrák elnyomás éveit idézi, érthetetlen, elfogadhatatlan és rendkívül sportszerűtlen. Mi sosem voltunk ilyen házigazdák… A szükséges jogi lépéseket a klub meg fogja tenni” – írja az egyesület.