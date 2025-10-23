Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor egy mondattal földbe döngölte Magyar Péter háborús menetét

Fontos

Itt a leleplezés! Ennyien voltak valójában Magyar Péter háborús menetén

Link másolása
Vágólapra másolva!
Szégyenteljes eljárás. Így jellemezte közleményében a Ferencváros azt, hogy az osztrák hatóságok indoklás nélkül visszafordították a Ferencváros drukkereit szállító különvonatot.

A nemzetközi labdarúgásban szinte elképzelhetetlen módon, a Ferencváros vonattal Salzburgba igyekvő drukkereit nem engedték be Ausztriába az osztrák hatóságok, és a szerelvényt visszafordították Magyarországra. A lépés ellen tiltakoztak a játékosok, Robbie Keane vezetőedző, Kubatov Gábor klubelnök, a csapat pedig a kezdő sípszó előtt a pályán is kiállt a szurkolók mellett.

Slovan - Fradi BL meccs, 2022. 07. 27., mérkőzés, bl, meccs, slovan, fradi, Pozsony, vonat érkezés, szurkolók, Ferencváros
A Ferencváros több száz szurkolója nem jutott el Salzburgba
Fotó: Fotó: Csudai Sándor - Origo 

A Ferencváros is tiltakozott

Természetesen maga a klub, az FTC sem maradt szótlan. A zöld-fehérek hivatalos oldalán két nyelven, magyarul és németül jelent meg egy közlemény, melyben azt írják, hogy a „ szégyenletes eljárás a legrosszabb osztrák elnyomás éveit idézi”.

„A Ferencvárosi Torna Club megdöbbenve értesült arról a hírről, mely szerint az osztrák belügyminisztérium döntése alapján a csütörtöki RB Salzburg-FTC labdarúgó UEFA Európa Liga főtábla mérkőzésre igyekvő, ferencvárosi szurkolókat szállító különvonatot – indoklás nélkül - visszafordították a magyar-osztrák határról. A szégyenletes eljárás a legrosszabb osztrák elnyomás éveit idézi, érthetetlen, elfogadhatatlan és rendkívül sportszerűtlen. Mi sosem voltunk ilyen házigazdák… A szükséges jogi lépéseket a klub meg fogja tenni” – írja az egyesület.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!