A sereghajtó Zalaegerszeg nem a legjobb előjelekkel készült a Ferencváros elleni bajnokira, ugyanis 2002 márciusa óta csupán egyszer győzött idegenben és háromszor ért el döntetlent a mostani mérkőzés előtt. Csonka András öt sárga lapos eltiltása miatt nem léphetett pályára a Groupama Arénában, ahol a ZTE a legutóbbi négy bajnokiját elveszítette. A Ferencvárosnál is volt egy hiányzó: Gróf Dávidot az MLSZ fegyelmi bizottsága négy mérkőzésre tiltotta el, mivel múlt héten vasárnap az Újpest elleni rangadó hosszabbításában fellökött egy labdaszedő fiút a játéktéren kívül. Hiánya viszont azért nem okoz gondot, mert a 36 éves Dibusz Dénes sérülése után visszatért a kapuba a Salzburg vendégeként 3-2-re megnyert Európa-liga-mérkőzésen.
Varga Barnabás gól nélküli villámrajtja
A Fradi nem sokáig kérette magát, Varga Barnabás már az első percben lecsapott egy rossz hazaadásra, de aztán túlbonyolította a cselezést, így nem tudott sem passzolni, sem kapura lőni. A másik oldalon hamar érkezett a válasz, Skribek 14 méteres, balról érkező tekerését Dibusz szép vetődéssel védte.
Az 5. percben, miután Yusuf hátáról elé került a labda, ismét Varga került gólhelyzetbe, de 12 méterről fölé lőtt.
A ZTE a meccs ezen szakaszában nem játszott alárendelt szerepet, ezt Joao Victor bizonyította a 9. percben, amikor 16 méterről, ballal alig tekert a jobb felső fölé-mellé.
A 16. percben Yusuf került nagy helyzetbe, de túl szépen akart csinálni: látványosa tette át a jobb lábáról a balra a labdát, amelyet végül megszerzett előle Gundel-Takács.
A 21. percben Kiss Bence 22 méterről nem sokkal lőtt Dibusz kapuja mellé. Négy percre rá, a másik oldalon Fradi-szöglet következett, amely után Cissé 4 méterről, közelről Gundel-Takácsba lőtt.
Ezek a távoli ZTE-kísérletek nem extrémen veszélyesek, de azért figyelmeztető jel a Fradi számára, hogy egy gyors kontra után, a 28. percben Joao Victor is kapura lőhetett 15 méterről.
A Ferencváros után a ZTE is betalált
A 34. percben Ötvös beadása után Yusuf felpörgette magának a labdát, majd félfordulatból lőtt volna, de nem járt sikerrel, a vendégjátékosról lepattanó labda azonban egyenesen Varga elé került. A válogatott játékos pedig 7 méterről kíméletlenül belőtte a hálóba a labdát (1-0).
Az egész félidőben bátor futballt bemutatót ZTE aztán a 42. percben egyenlített. A jobbösszekötő helyén, egy egészen parádés, rövidpasszos összjáték után Skribek tört be a 16-oson belülre, és 14 méterről, jobb külsővel, laposan eltekerte a labdát Dibusz mellett (1-1).
A 44. percben máris érkezhetett volna a Fradi válasza, de Gruber 8 méteres, kissé jobbról leadott tekerését hárítani tudta.
A Zalaegerszeg még jobban rákapcsolt a szünet után
Az 53. percben egy villámgyors ZTE-támadás végén Skribek kapott parádés labdát a 16-os bal oldalánál, és 13 méterről tüzelt, Dibusz kézzel, elképesztő reflexszel tudott csak hárítani.
A Zalaegerszeg pedig nem viccelt, és egy varázslatos góllal vezetést szerzett. Calderón a 16-os előterében kapott labdát, két Fradi-játékost, Cadut és Szalait is könnyedén kicselezte, majd Dibuszt is mattolta (1-2). Parádés egyéni teljesítmény.
A ZTE-gól után Robbie Keane cserékkel próbálkozott, érkezett Nagy Barnabás és Pesics is (Levi, Arzani és Kanikovszki még korábban), de a támadásokat a folytatásban is sokkal inkább a ZTE vezette. A vendégek közül Skribek olyannyira lendületbe jött, hogy a balszélről, a 73. percben rabonás mozdulattal ívelt középre.
A Fradi természetesen próbálta nagyon megtolni az utolsó negyedórát. Levi 17 méterről tekert a kapu mellé a 79. percben, majd Pesics lőtt 8 méterről a kapus kezébe.
A folytatásban a ZTE taktikus játékkal tartani tudta az eredményt, így elmozdult az utolsó helyről, úgy, hogy a címvédőt idegenben legyőzte. A zalaiak 1972 óta csupán az ötödik győzelmüket ünnepelhették a fővárosban a zöld-fehérek ellen.
Kieső helyre került az Újpest
A ZTE sereghajtóként kezdte a mérkőzést, de győzelmével a tizedik helyre lépett előre, s így az Újpest a kiesést jelentő 11. pozícióba esett vissza. A Ferencváros másodszor kapott ki a bajnokságban, mindkét vereségét a Groupama Arénában szenvedte el.
Fizz Liga, 11. forduló:
Ferencvárosi TC-Zalaegerszegi TE FC 1-2 (1-1)
Groupama Aréna, 8697 néző, v.: Antal
Ferencvárosi TC: Dibusz - Ötvös, Cissé, Szalai G. - Cadu, Abu Fani (Kanikovszki, a szünetben), N. Keita (Levi, a szünetben), Gruber (Pesic, 67.), O'Dowda (Nagy B., 63.) - Varga B., Yusuf (Arzani, a szünetben)
Zalaegerszegi TE FC: Gundel-Takács - Bodnár (Nyíri, 93.), Várkonyi, Borges (Peraza, 93.), Calderón - Kiss B., Skribek (López, 80.), Szendrei, Amato - Maxsuell Alegria (Bakti, 93.), Joao Victor (Lima, 83.)
gól: Varga B. (34.), illetve Skribek (42.), Calderón (55.)
sárga lap: Keita (45+2.), Ötvös (83.), illetve Szendrei (60.), Bodnár (69.), Gundel-Takács (95.)
A tabella:
1. Paksi FC 11 5 5 1 26-17 20 pont
2. Kisvárda Master Good 10 6 1 3 12-15 19
3. Debreceni VSC 11 5 4 2 18-14 19
4. MTK Budapest 11 5 2 4 24-18 17
5. Ferencvárosi TC 10 4 4 2 20-11 16
6. ETO FC 10 4 4 2 21-14 16
7. Puskás Akadémia FC 11 4 3 4 14-16 15
8. Diósgyőri VTK 11 2 5 4 15-21 11
9. Kolorcity Kazincbarcika SC 10 3 1 6 10-19 10
10. Zalaegerszegi TE FC 11 2 4 5 18-20 10
11. Újpest FC 11 2 4 5 15-18 10
12. Nyíregyháza Spartacus FC 11 2 3 6 14-24 9
A 12. forduló programja:
október 31., péntek:
Kisvárda Master Good-Nyíregyháza Spartacus FC 20.00
november 1., szombat:
Kolorcity Kazincbarcika SC-Puskás Akadémia FC 13.15
ETO FC Győr-Paksi FC 15.30
Ferencvárosi TC-MTK Budapest 20.00
november 2., vasárnap:
Diósgyőri VTK-Újpest FC 15.30
Debreceni VSC-Zalaegerszegi TE FC 18.00
