A sereghajtó Zalaegerszeg nem a legjobb előjelekkel készült a Ferencváros elleni bajnokira, ugyanis 2002 márciusa óta csupán egyszer győzött idegenben és háromszor ért el döntetlent a mostani mérkőzés előtt. Csonka András öt sárga lapos eltiltása miatt nem léphetett pályára a Groupama Arénában, ahol a ZTE a legutóbbi négy bajnokiját elveszítette. A Ferencvárosnál is volt egy hiányzó: Gróf Dávidot az MLSZ fegyelmi bizottsága négy mérkőzésre tiltotta el, mivel múlt héten vasárnap az Újpest elleni rangadó hosszabbításában fellökött egy labdaszedő fiút a játéktéren kívül. Hiánya viszont azért nem okoz gondot, mert a 36 éves Dibusz Dénes sérülése után visszatért a kapuba a Salzburg vendégeként 3-2-re megnyert Európa-liga-mérkőzésen.

Skribek (j) góljával egyenlített a ZTE a Ferencváros ellen

Fotó: facebook.com/ztefc.hu

Varga Barnabás gól nélküli villámrajtja

A Fradi nem sokáig kérette magát, Varga Barnabás már az első percben lecsapott egy rossz hazaadásra, de aztán túlbonyolította a cselezést, így nem tudott sem passzolni, sem kapura lőni. A másik oldalon hamar érkezett a válasz, Skribek 14 méteres, balról érkező tekerését Dibusz szép vetődéssel védte.

Az 5. percben, miután Yusuf hátáról elé került a labda, ismét Varga került gólhelyzetbe, de 12 méterről fölé lőtt.

A ZTE a meccs ezen szakaszában nem játszott alárendelt szerepet, ezt Joao Victor bizonyította a 9. percben, amikor 16 méterről, ballal alig tekert a jobb felső fölé-mellé.

A 16. percben Yusuf került nagy helyzetbe, de túl szépen akart csinálni: látványosa tette át a jobb lábáról a balra a labdát, amelyet végül megszerzett előle Gundel-Takács.

A 21. percben Kiss Bence 22 méterről nem sokkal lőtt Dibusz kapuja mellé. Négy percre rá, a másik oldalon Fradi-szöglet következett, amely után Cissé 4 méterről, közelről Gundel-Takácsba lőtt.

Ezek a távoli ZTE-kísérletek nem extrémen veszélyesek, de azért figyelmeztető jel a Fradi számára, hogy egy gyors kontra után, a 28. percben Joao Victor is kapura lőhetett 15 méterről.

A Ferencváros után a ZTE is betalált

A 34. percben Ötvös beadása után Yusuf felpörgette magának a labdát, majd félfordulatból lőtt volna, de nem járt sikerrel, a vendégjátékosról lepattanó labda azonban egyenesen Varga elé került. A válogatott játékos pedig 7 méterről kíméletlenül belőtte a hálóba a labdát (1-0).