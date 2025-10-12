Live
Három nappal története legnagyobb győzelmét követően Feröer-szigetek futballválogatottja 2-1-re legyőzte Csehországot a jövő évi labdarúgó-világbajnokság európai selejtezősorozatában. A meccsnek magyar vonatkozása is volt, ugyanis Turi Géza Dávid is ott volt a feröeri válogatott kezdőjében. A skót és a holland válogatott is megőrizte veretlenségét.

A feröeri válogatott csütörtökön története legnagyobb sikerét érte el, amikor i a nála magasabban jegyzett Montenegrót 4-0-ra ütötte ki. Az északi futballcsoda vasárnap Csehország ellen folytatódott.

A feröeri válogatott ismét meglepetést okozott a vb-selejtezőben
A feröeri válogatott ismét meglepetést okozott a vb-selejtezőben
Fotó: Twitter

Tovább tart a feröeri futballmese

A gól nélküli első félidőt követően a 67. percben Hanus Sörensen szerezte meg a vezetést a skandináv ország nemzeti együttesének egy gyönyörűen kijátszott akció végén. Ugyan bő tíz perccel később Adam Karabec révén egyenlítettek a vendégek, de a hajrában egy fatális védelmi hiba után Martin Agnarsson az üres kapuba passzolt, ezzel beállítva a 2-1-es végeredményt. A nagyjából 50 ezer fős lakosságú Feröer-szigetek sorozatban másodszor tudott nyerni, hasonlóra 2020 óta nem volt példa. Mindennek a sikernek részben magyar vonatkozása is volt, ugyanis a feröeri csapatban Turi Géza Dávid, az egykori NB I-es kapus, Turi Géza fia kezdőként 85 percet játszott.

Nem mellesleg a feröeriek ezzel életben tartották továbbjutási esélyeiket, ugyanis csupán egy ponttal vannak lemaradva a második helyen álló csehektől. Az már tényleg a csoda kategória lenne, ha az önálló államként nem létező, de saját futballszövetséggel bíró Feröer-szigetek megcsípné a pontselejtezőt érő második helyet, ám erre kevés az esély, ugyanis a novemberi utolsó fordulóban Horvátországban vendégeskednek, míg a csehek a pont nélkül álló Gibraltárt fogadják. 

Skócia Fehéroroszországot győzte le 2-1-re, ezzel átvette a vezetést a C csoportban Dániától, igaz a skandináv válogatott vasárnap késő este még pályára lép. 

Netherlands' forward #11 Cody Gakpo (2L) celebrates with teammates after scoring his team's fourth goal during the FIFA World Cup 2026 Group G qualification football match between Netherlands and Finland, at the Johan Cruyff Arena in Amsterdam, on October 12, 2025. (Photo by JOHN THYS / AFP)
Hollandia továbbra is veretlen
Fotó: JOHN THYS / AFP

Hollandia Amszterdamban verte 4-0-ra a finneket. A meccs legjobbja a brazil Corinthiansban légióskodó Memphis Depay volt, aki két gólpasszal és egy tizenegyesből szerzett találattal járult hozzá a holland válogatott fölényes győzelméhez. A meccsen Szoboszlai Dominik két liverpooli csapattársa, Virgil van Dijk és Cody Gakpo is betalált. Ezzel eldőlt, hogy Hollandia legalább pótselejtezős helyen végez a G csoportban.

