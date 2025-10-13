Live
Michail Antonio, a West Ham korábbi gólvágója ismét a címlapokra került, ám ezúttal nem a pályán nyújtott teljesítményével, hanem összetört luxusautója miatt. A jamaicai válogatott csatár néhány hónappal azután, hogy túlélte a horrorbalesetet, most eladásra kínálja megsemmisült Ferrari Lusso-ját az eBayen, nem is akármennyiért.

Az eredetileg 260 ezer fontot (több mint 120 millió forintot) érő Ferrari most mindössze 50 ezer fontért (kb. 23 millió forint) került fel az oldalra „alkatrésznek vagy javításra” megjelöléssel.

Michail Antonio nemcsak a Ferrariról, hanem az össze sportautóról lemondott egy életre
Michail Antonio nemcsak a Ferrariról, hanem az össze sportautóról lemondott egy életre 
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

50 ezres árcédula egy Ferrarira? Inkább egy roncsra

Az eladó hirdetése szerint nem történt biztosítási kárigény,

 a leírás pedig így fogalmaz: „totálkáros jármű”. A mellékelt fotók tanúsága szerint a Ferrari szinte a felismerhetetlenségig összetört.

Antonio tavaly decemberben szenvedett balesetet az angliai Theydon Bois közelében, miközben hazafelé tartott edzésről. A 34 éves játékos elvesztette uralmát az autó felett, majd nagy sebességgel egy fának csapódott. A rendőrök a két első ülés közé szorulva találták meg, combcsontja pedig négy helyen eltört. A futballista 45 percig volt a roncs fogságában, mire kiszabadították.

Eladó a PL-sztár totálkáros Ferrarija
Fotó: X

„Nem sok mindenre emlékszem” – idézte fel Antonio.

 Azt mondták, beszéltem és ébren voltam, de csak arra emlékszem, hogy szeles és nedves volt az idő. Csak három hete volt nálam az autó, és már azon gondolkodtam, visszaviszem, mert hátul állandóan csúszkált. Csak annyit tudok, hogy nekimentem egy fának – nem tudom, hogyan.

@dailymailsport Michail Antonio releases the shocking first photo from after his horror Ferrari crash as he admits 'I almost died' 🚨 #news #sports #football #soccer #premierleague #westham ♬ Very Sad - Enchan


 

A csatár elmondása szerint egy életre elege lett a sportautókból. „Mindig is rajongtam az autókért, főleg a sportkocsikért és az oldtimerekért, de most már tudom: a sportautók nem a barátaim” – mondta. „Most már egy egyterűt vezetek, és távol tartom magam minden gyors géptől.”

Antonio hozzátette, hogy a baleset utáni időszakban leginkább attól félt, hogy nem lehet ott a gyermekeinek. 

A legkisebbek szerencsére nem is tudták, milyen súlyos volt a helyzet. Majdnem eltűntem az életükből, ez volt a legnehezebb. De ez tett igazán pozitív emberré.

Érdekesség, hogy nem ez volt Antonio első különös balesete: 2019 karácsonyán Lamborghini Huracánját vezette bele egy kukatárolóba, miközben egy hóember jelmezben volt úton egy csapattársa bulijára.

