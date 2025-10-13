Az eredetileg 260 ezer fontot (több mint 120 millió forintot) érő Ferrari most mindössze 50 ezer fontért (kb. 23 millió forint) került fel az oldalra „alkatrésznek vagy javításra” megjelöléssel.

Michail Antonio nemcsak a Ferrariról, hanem az össze sportautóról lemondott egy életre

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

50 ezres árcédula egy Ferrarira? Inkább egy roncsra

Az eladó hirdetése szerint nem történt biztosítási kárigény,

a leírás pedig így fogalmaz: „totálkáros jármű”. A mellékelt fotók tanúsága szerint a Ferrari szinte a felismerhetetlenségig összetört.

Someone bought Michail Antonio's crashed Ferrari for $50k on Ebay 😱 pic.twitter.com/HD4ErfhrkU — BIG FAT FOOL (@TaygharDcrypto1) October 12, 2025

Antonio tavaly decemberben szenvedett balesetet az angliai Theydon Bois közelében, miközben hazafelé tartott edzésről. A 34 éves játékos elvesztette uralmát az autó felett, majd nagy sebességgel egy fának csapódott. A rendőrök a két első ülés közé szorulva találták meg, combcsontja pedig négy helyen eltört. A futballista 45 percig volt a roncs fogságában, mire kiszabadították.

Eladó a PL-sztár totálkáros Ferrarija

Fotó: X

„Nem sok mindenre emlékszem” – idézte fel Antonio.

Azt mondták, beszéltem és ébren voltam, de csak arra emlékszem, hogy szeles és nedves volt az idő. Csak három hete volt nálam az autó, és már azon gondolkodtam, visszaviszem, mert hátul állandóan csúszkált. Csak annyit tudok, hogy nekimentem egy fának – nem tudom, hogyan.





A csatár elmondása szerint egy életre elege lett a sportautókból. „Mindig is rajongtam az autókért, főleg a sportkocsikért és az oldtimerekért, de most már tudom: a sportautók nem a barátaim” – mondta. „Most már egy egyterűt vezetek, és távol tartom magam minden gyors géptől.”

Antonio hozzátette, hogy a baleset utáni időszakban leginkább attól félt, hogy nem lehet ott a gyermekeinek.

A legkisebbek szerencsére nem is tudták, milyen súlyos volt a helyzet. Majdnem eltűntem az életükből, ez volt a legnehezebb. De ez tett igazán pozitív emberré.

Érdekesség, hogy nem ez volt Antonio első különös balesete: 2019 karácsonyán Lamborghini Huracánját vezette bele egy kukatárolóba, miközben egy hóember jelmezben volt úton egy csapattársa bulijára.