Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Mezey György életének és pályafutásának pillanatai – galéria

Link másolása
Vágólapra másolva!
Még szeptemberben jelentette be a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség, hogy megbünteti a malajziai szövetséget, valamint hét válogatott játékost eltilt egy évre a labdarúgástól anyakönyvi kivonatok hamisítása miatt. A FIFA büntetését természetesen nem hagyják szó nélkül Malajziában, fellebbeznek az ítélet ellen.

A FIFA indoklása szerint a malajziai szövetségnél hamis anyakönyvi kivonatokkal próbálták igazolni a szóban forgó hét futballista – Gabriel Felipe Arrocha, Jon Irazábal, Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Héctor Hevel – maláj származását, és mivel az ilyesmire kiemelten figyel a nemzetközi szövetség, kíméletlenül lecsapott: a maláj szövetségre kirótt egy 350 ezer svájci frankos büntetést, míg a hét játékost egy évre eltiltotta.

Ha a FIFA-n múlik, alaposan megfogyatkozik a maláj válogatott
Ha a FIFA-n múlik, alaposan megfogyatkozik a maláj válogatott
Fotó: Mohd Rasfan / AFP

A FIFA kitart az álláspontja mellett

Az ázsiai nemzet persze tagadja a vádakat, a védekezés szerint véletlenül rossz adatokat szolgáltattak a FIFA-nak, amely válaszul közzétette a teljes dokumentációt, hozzátéve, még a malajziai anyakönyvi hivatal vezérigazgatója is elismerte, nem tudták beszerezni az eredeti, kézzel írt anyakönyveket az illetékes levéltárakból.

A malajziai szövetség mindenesetre kitart az álláspontja mellett, és benyújtják a fellebbezést, amelyet elmondásuk szerint hiteles dokumentumokkal támogatnak meg, s így bíznak benne, hogy a hét játékos már az októberi, Laosz elleni Ázsia-kupa-selejtezőkön is ott lehet a pályán.

Bemutatták a 2026-os foci-vb hivatalos labdáját – képek
A FIFA nem ijed meg, Donald Trumpnak is odacsaptak
Szurkolói miatt sújtott le kegyetlenül a szerbekre a FIFA

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!