A FIFA indoklása szerint a malajziai szövetségnél hamis anyakönyvi kivonatokkal próbálták igazolni a szóban forgó hét futballista – Gabriel Felipe Arrocha, Jon Irazábal, Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Héctor Hevel – maláj származását, és mivel az ilyesmire kiemelten figyel a nemzetközi szövetség, kíméletlenül lecsapott: a maláj szövetségre kirótt egy 350 ezer svájci frankos büntetést, míg a hét játékost egy évre eltiltotta.

Ha a FIFA-n múlik, alaposan megfogyatkozik a maláj válogatott

Fotó: Mohd Rasfan / AFP

A FIFA kitart az álláspontja mellett

Az ázsiai nemzet persze tagadja a vádakat, a védekezés szerint véletlenül rossz adatokat szolgáltattak a FIFA-nak, amely válaszul közzétette a teljes dokumentációt, hozzátéve, még a malajziai anyakönyvi hivatal vezérigazgatója is elismerte, nem tudták beszerezni az eredeti, kézzel írt anyakönyveket az illetékes levéltárakból.

A malajziai szövetség mindenesetre kitart az álláspontja mellett, és benyújtják a fellebbezést, amelyet elmondásuk szerint hiteles dokumentumokkal támogatnak meg, s így bíznak benne, hogy a hét játékos már az októberi, Laosz elleni Ázsia-kupa-selejtezőkön is ott lehet a pályán.