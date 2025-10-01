Live
A Barcelona-szurkolók legrosszabb emlékei térhetnek vissza: a Real Madridhoz igazolásával hírhedtté vált egykori kedvenc, Luís Figo a spanyol sajtó szerint újra megjelenik a katalánok hazai Bajnokok Ligája-meccsén, amelyet a Camp Nou felújítása miatt a Montjuic Stadionban rendeznek a PSG ellen. A hír máris felkavarta a katalán közvéleményt. Nem véletlenül, hiszen Figo az, akit egykor disznófejjel „fogadtak” a barcelonai fanatikusok a klubváltása után.

Luís Figo neve huszonöt év után is indulatokat vált ki Barcelonában. A portugál klasszis 1995 és 2000 között a katalán klub húzóembere volt, a futballtörténelem egyik legnagyobb vihart kavaró klubváltásával a Real Madridhoz igazolt.

„Ha ma újra megtörténne, talán eltenném emlékbe" – mondta később egy interjúban Luís Figo a hírhedtté vált malacfej bedobásáról
„Ha ma újra megtörténne, talán eltenném emlékbe” – mondta később egy interjúban Luís Figo a hírhedtté vált malacfej bedobásáról
Forrás: Marca

A transzfer sokkolta a Barca-tábort, és új korszakot nyitott az El Clásico rivalizálásában. A történet legismertebb pillanata 2002-ben jött el, amikor Figo visszatért a Camp Nouba, és a feldühödött szurkolók tárgyak tucatjait hajigálták a pályára, köztük egy levágott disznófejet is. Ez azóta a katalán futballkultúra egyik szimbóluma lett: az árulás és a gyűlölet kézzelfogható jelképe.

Figo a VIP-páholyban

A spanyol Mundo Deportivo beszámolója szerint Figo most ismét feltűnik a katalán fővárosban: ott lesz a Paris Saint-Germain és az FC Barcelona közelgő Bajnokok Ligája-mérkőzésén, mégpedig a Camp Nou VIP-szektorában – szúrta ki a Magyar Nemzet. A portugál legendát az UEFA nagyköveteként hívták meg a PSG vezetői a VIP-páholyba.

A hír gyorsan végigsöpört a katalán közösségi médián, ahol rengeteg szurkoló egyszerűen provokációnak tartaná, ha Figo valóban megjelenne egy ilyen kiemelt tétű meccsen. A kommentekben újra előkerült a „cochinillo”, vagy a malacfej, amely a mai napig szimbóluma annak a – Barca-szurkolók szerinti – árulásnak, amelyet a katalán tábor a játékos távozásában látott.

Ironizál a disznófejen

A spanyol lap megemlíti: Figo a közelmúltban ironikus hangnemben idézte fel a hírhedt esetet. Egy televíziós interjúban tréfásan azt mondta, ha ma történne meg újra, talán már eltenné emlékbe a pályára dobott malacfejet. A portugál legendát nemrég egy Madridban rendezett eseményen kérdezték a történtekről, és már csak mosolygott rajta, ami természetesen még jobban felbőszítette a katalán drukkereket.

Poland's striker Ewa Pajor receives the Gerd Muller Trophy for the Best female Striker from Former Portuguese football player Luis Figo during the 2025 Ballon d'Or France Football award ceremony at the Theatre du Chatelet in Paris on September 22, 2025. (Photo by Franck FIFE / AFP)
Luís Figo adta át a legjobb női csatárnak járó Gerd Müller-trófeát a lengyel Ewa Pajornak a 2025-ös Aranylabda-gálán, Párizsban. És hogy hol játszik Pajor? Természetesen az FC Barcelonában
Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Soha nem feledik az árulást

A Mundo Deportivo szerint a Barca-szurkolók egy része ma is úgy érzi, Figo árulása volt az első dominó, amely elindította a modern futball átigazolási őrületét, amikortól érezhető volt, hogy a klubikonok már nem érinthetetlenek. A 2000-es átigazolás és a 2002-es „malacfej-meccs” a klub történelmének része lett, és minden alkalommal újra felidézik, amikor Figo a Barcelona közelébe kerül.

Most sem várható szívélyes fogadtatás: a közösségi médiában sokan előre figyelmeztetik a PSG-t és a játékost is, hogy Figo jelenléte tovább szítja az indulatokat egy amúgy is forró hangulatú mérkőzésen.

