Luís Figo neve huszonöt év után is indulatokat vált ki Barcelonában. A portugál klasszis 1995 és 2000 között a katalán klub húzóembere volt, a futballtörténelem egyik legnagyobb vihart kavaró klubváltásával a Real Madridhoz igazolt.

„Ha ma újra megtörténne, talán eltenném emlékbe” – mondta később egy interjúban Luís Figo a hírhedtté vált malacfej bedobásáról

Forrás: Marca

A transzfer sokkolta a Barca-tábort, és új korszakot nyitott az El Clásico rivalizálásában. A történet legismertebb pillanata 2002-ben jött el, amikor Figo visszatért a Camp Nouba, és a feldühödött szurkolók tárgyak tucatjait hajigálták a pályára, köztük egy levágott disznófejet is. Ez azóta a katalán futballkultúra egyik szimbóluma lett: az árulás és a gyűlölet kézzelfogható jelképe.

Figo a VIP-páholyban

A spanyol Mundo Deportivo beszámolója szerint Figo most ismét feltűnik a katalán fővárosban: ott lesz a Paris Saint-Germain és az FC Barcelona közelgő Bajnokok Ligája-mérkőzésén, mégpedig a Camp Nou VIP-szektorában – szúrta ki a Magyar Nemzet. A portugál legendát az UEFA nagyköveteként hívták meg a PSG vezetői a VIP-páholyba.

A hír gyorsan végigsöpört a katalán közösségi médián, ahol rengeteg szurkoló egyszerűen provokációnak tartaná, ha Figo valóban megjelenne egy ilyen kiemelt tétű meccsen. A kommentekben újra előkerült a „cochinillo”, vagy a malacfej, amely a mai napig szimbóluma annak a – Barca-szurkolók szerinti – árulásnak, amelyet a katalán tábor a játékos távozásában látott.

Ironizál a disznófejen

A spanyol lap megemlíti: Figo a közelmúltban ironikus hangnemben idézte fel a hírhedt esetet. Egy televíziós interjúban tréfásan azt mondta, ha ma történne meg újra, talán már eltenné emlékbe a pályára dobott malacfejet. A portugál legendát nemrég egy Madridban rendezett eseményen kérdezték a történtekről, és már csak mosolygott rajta, ami természetesen még jobban felbőszítette a katalán drukkereket.

Luís Figo adta át a legjobb női csatárnak járó Gerd Müller-trófeát a lengyel Ewa Pajornak a 2025-ös Aranylabda-gálán, Párizsban. És hogy hol játszik Pajor? Természetesen az FC Barcelonában

Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Soha nem feledik az árulást

A Mundo Deportivo szerint a Barca-szurkolók egy része ma is úgy érzi, Figo árulása volt az első dominó, amely elindította a modern futball átigazolási őrületét, amikortól érezhető volt, hogy a klubikonok már nem érinthetetlenek. A 2000-es átigazolás és a 2002-es „malacfej-meccs” a klub történelmének része lett, és minden alkalommal újra felidézik, amikor Figo a Barcelona közelébe kerül.