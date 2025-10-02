Nem volt még olyan régen, amikor Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elnöke, és Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke nagy egyetértésben jelentette be, hogy mikor és hol lesz a 2026-os foci-vb csoportbeosztásának sorsolása. A nagyszerű tervek aztán szeptember 26-án egy kisebb gellert kaptak, amikor Trump a pokoli bűnözési hullámokra hivatkozva kijelentette, hogy kész egyes városokat megfosztani a rendezési jogtól.

Donald Trump, az Egyesül Államok elnöke és Gianni Infantino FIFA-elnök a Fehér Házban csevegett a 2026-os foci-vb ügyeiről

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Az elnök a rendező városok közül konkrétan San Franciscót és Seattle-t nevezte meg, mint nem biztonságos helyszíneket.

A FIFA válasza a foci-vb-t fenyegető Trumpnak

Kellett egy kis idő, mire a sokkból magához tért a FIFA, de szűk egy héten belül, október 1-jén megérkezett a válasz Miamiból. Mégpedig azért onnan, mert a válasz nem közvetlenül a világszervezettől, hanem regionális képviselőjétől, az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezés jogán leginkább érintett Észak- és Közép-Amerikai Labdarúgó Szövetségtől származik. És röviden így szól:

„Ez a FIFA tornája, és bármilyen döntést is csak a FIFA hozhat meg.”

Az amerikai szövetségi kormánynak ugyanis gyakorlatilag semmilyen szerepe nincs a rendezésben, legfeljebb annyi, hogy ad-e vízumot a tornán résztvevőknek és az USA-ba érkező szurkolóknak. A FIFA ugyanis nem az USA-val és nem a szövetségi kormánnyal, hanem a 11 amerikai rendező várossal kötött szerződést, amihez két félen kívül senkinek semmi köze nincs.

Világos, hogy ő egy elnök, így a szavainak nagyobb súlya van, de gyakorlati értelemben, semmilyen szerepe nincs a rendezésben.

Ez a FIFA tornája, és bármilyen döntést is csak a FIFA hozhat meg. A rendező városok kiválasztásánál az első naptól fogva az alapvető sztenderdek szerint jártunk el. Ha a FIFA bármilyen okból is el akarna mozdítani egy kieséses meccset, az csak és kizárólag az ő döntése lehet” – fogalmazott egyértelműen a CONCACAF kanadai elnöke, Victor Montagliani.

A 2026-os, első ízben 48 csapatos foci-vb-nek az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó ad otthont, 11, 2, illetve 3 rendező várossal. A világbajnokság nyitó mérkőzését 2026. június 11-én a mexikóvárosi Azték Stadionban rendezik majd.