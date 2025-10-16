A tájékoztatás alapján a legnagyobb kereslet a várakozásoknak megfelelően a foci-vb három rendező országából, azaz az Egyesült Államokból, Mexikóból és Kanadából mutatkozott, de összesen 212 különböző országból vásároltak belépőket úgy, hogy a 48 résztvevőből még csak 28 biztos.

A jegyeladások tekintetében még Anglia, Németország, Brazília, Spanyolország, Kolumbia, Argentína és Franciaország szerepel a legjobb tíz között ebben a sorrendben. A FIFA azt nem hozta nyilvánosságra, hogy pontosan hány darab jegyet adtak el eddig, csak hogy több mint egymilliót, de sem túl sem mérkőzésekre, sem helyszínekre lebontva nem adott részletesebb tájékoztatást.

„Izgatott vagyok, hogy ennyi futballrajongó szeretne részese lenni ennek a vízválasztó észak-amerikai eseménynek. Ez egy hihetetlen visszajelzés, és csodálatos jele annak, hogy a történelem legnagyobb és legbefogadóbb világbajnoksága mindenhol megragadja a szurkolók fantáziáját” – mondta Gianni Infantino, a FIFA elnöke.

Az első jegyvásárlási szakaszban 4,5 millió igénylés érkezett. A második, úgynevezett korai jegysorsolási szakasz október 27. és 31. között lesz, a vásárlási időszak pedig november közepétől december elejéig tart. A harmadik, véletlenszerű kiválasztási szakasz december 5. után kezdődik, ekkor tartja a FIFA a foci-vb sorsolását, így ismertté válnak a résztvevő válogatottak mérkőzésidőpontjai.

A FIFA most először dinamikus árazást vezetett be. Jelenleg még a csoportmérkőzésekre hatvan dollártól lehet belépőt vásárolni, míg a döntőért 9538 és 57 500 dollár közötti összeget kell fizetni.

Az értékesítés személyenként és mérkőzésenként legfeljebb négy jegyre korlátozódik, és a torna teljes időtartamára senki sem vásárolhat negyvennél több belépőt. A június 11. és július 19. között sorra kerülő világbajnokság 104 mérkőzésére összesen 7,1 millió tikett érhető el.

