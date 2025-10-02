Live
Megkezdődött a 2026-os labdarúgó-világbajnokság első jegyértékesítési hulláma. A FIFA szeptember elején már bejelentette az árakat és az új, dinamikus árképzési rendszert, most pedig a több mint 4,5 millió előzetes igénylő közül sorsolással választották ki, kik vásárolhatnak először. A focivébé csoportmeccseire a legolcsóbb jegyei 60 dollártól (20 ezer forinttól) indulnak, és a kereslet alapján az árak tovább is emelkedhetnek.

A 2026-os világbajnokságot az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendezi, és már most látszik, hogy a torna minden idők legdrágább jegyárait hozza. A FIFA szeptember 3-án nyilvánosságra hozott árlistája szerint a focivébé csoportmeccseire a legolcsóbb belépők 60 dollárba (20 ezer forint) kerülnek, a felső kategóriás helyekért pedig akár 805 dollárt (268 ezer forint) is elkérhetnek.

A focivébé lesz 2026 legnagyobb sporteseménye
A focivébé lesz 2026 legnagyobb sporteseménye
Fotó: Shutterstock

A focivébé döntőjét 676 ezer forintért lehet megnézni

A nyitómeccsekre a legjobb szektorokba egyes, a FIFA által nem megerősített értesülések szerint a jegyárakért Mexikóban 1 825 dollárt 607 000 forint), az Egyesült Államokban pedig 2 735 dollárt (910 000 forint) kell leszurkolni. A bronzmérkőzés legdrágább belépője 1 000 dollár (333 000 forint), míg a döntőn a prémium helyekért korábbi árlisták szerint akár 6 370 dollárt (2,12 millió forint), más források szerint 6 730 dollárt (2,45 millió forint) is elkérhetnek. A legolcsóbb jegyek árát a döntőre a FIFA hivatalosan nem tette közzé, de korábbi, nem megerősített árlisták kb. 2 030 dollárral, vagyis körülbelül 676 000 forinttal számoltak. (Az árak forintban az aktuális árfolyamtól függően változhatnak.)

Dinamikus árképzés: pillanatok alatt elszállhatnak az árak

A 2026-os tornán vezeti be a FIFA az első teljes körű dinamikus árazási rendszerét. A jegyek ára folyamatosan változik a kereslet alapján.

Ha egy mérkőzésre hirtelen nagy a roham, a rendszer azonnal emelheti az árakat, míg kevésbé keresett találkozóknál akár kedvezőbb árak is megjelenhetnek. Ugyanakkor nem valós idejű, percről percre változásról van szó.

A FIFA szerint a modell jobban tükrözi a piaci igényeket és segít a bevételek optimalizálásában, ugyanakkor sok szurkoló attól tart, hogy a népszerű meccsek belépői gyorsan megfizethetetlenné válhatnak. A szervezet ugyanakkor hivatalos újraértékesítési felületet is ígér, hogy visszaszorítsa a feketepiacot és a túlárazott jegyeket. 

Elindult a jegyvásárlás – így lehet hozzájutni

A FIFA már elküldte az értesítéseket azoknak, akiket az előzetes igénylők közül kisorsoltak az első vásárlási körre. Ők a megadott időintervallumban vehetik meg jegyeiket a hivatalos felületen:

Az első kör után október végén újabb sorsolási fázis jön, majd novemberben és decemberben további vásárlási lehetőségek nyílnak, amikor már a csoportbeosztás is ismert lesz. Aki most nem került be, még próbálkozhat a későbbi hullámokban, de érdemes időben regisztrálni a FIFA Ticketing rendszerébe.

Kifejezetten magas jegyárakat állapítottak meg a focivébére

A szervezet hangsúlyozza: csak a hivatalos felületen vásárolt jegyek garantálják a belépést.

Aki a helyszínen szeretné átélni a vb-t, annak nem érdemes halogatni – a dinamikus rendszer miatt a népszerű meccsek ára percek alatt az egekbe szökhet.

Hogy aztán minket, magyarokat 1986 után újra érint-e a jegyvásárlás, még idén kiderül. Marco Rossi csapata eddig egy pontot szerzett Írország és Portugália ellen, a folytatásban a következő két ellenfél itthon Örményország (október 11., 18 óra), majd idegenben Portugália (október 14., 20.45) lesz.

