Ahogy azt megírtuk, a találkozó elképesztően indult, ugyanis a hatodik percben Dr. Csonka Bence játékvezető érthetetlen módon kiállította Markgráf Ákost, a Puskás Akadémia játékosát. Az emberelőnyben futballozó MTK a 17. percben hátrányba került Kern Martin gólja után, ezt követően viszont támadásba lendült a fővárosi csapat. A gólt azonban nem tudott szerezni, mert a Puskás Akadémia kapusa, a magyar válogatott Szappanos Péter földöntúli bravúrokat mutatott be.

Fotó: puskasakademia.hu

Szappanos földöntúli bravúrokat mutatott be

A 34 éves magyar válogatott kapus előbb Marin Jurina fejesét piszkálta ki a jobb felsőből, majd Kerezsi Zalán hatméteres fejesénél is bemutatott egy hatalmas bravúrt, végül Molnár Ádin nyolcméteres lövését hárította lábbal.

A 72. percben aztán már Szappanos is tehetetlen volt, amikor Jurina átadása után a 19 éves Átrok Zalán került ziccerbe, amit hidegvérrel értékesített, így végül 1-1-es döntetlennel zárult a találkozó.