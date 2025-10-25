Live
Szombat délután a labdarúgó Fizz Liga 11. fordulójában a Puskás Akadémia már a hatodik percben emberhátrányba került az MTK Budapest elleni meccsen. A fővárosi csapat azonban sokáig nem tudott élni az emberelőnyével, ugyanis a Puskás Akadémia kapusa, a magyar válogatott Szappanos Péter földöntúli bravúrokat mutatott be.

Ahogy azt megírtuk, a találkozó elképesztően indult, ugyanis a hatodik percben Dr. Csonka Bence játékvezető érthetetlen módon kiállította Markgráf Ákost, a Puskás Akadémia játékosát. Az emberelőnyben futballozó MTK a 17. percben hátrányba került Kern Martin gólja után,  ezt követően viszont támadásba lendült a fővárosi csapat. A gólt azonban nem tudott szerezni, mert a Puskás Akadémia kapusa, a magyar válogatott Szappanos Péter földöntúli bravúrokat mutatott be. 

Szappanos Péter földöntúli bravúrokat mutatott be az MTK ellen
Szappanos Péter földöntúli bravúrokat mutatott be az MTK ellen
Fotó: puskasakademia.hu

Szappanos földöntúli bravúrokat mutatott be

A 34 éves magyar válogatott kapus előbb Marin Jurina fejesét piszkálta ki a jobb felsőből, majd Kerezsi Zalán hatméteres fejesénél is bemutatott egy hatalmas bravúrt, végül Molnár Ádin nyolcméteres lövését hárította lábbal. 

A 72. percben aztán már Szappanos is tehetetlen volt, amikor Jurina átadása után a 19 éves Átrok Zalán került ziccerbe, amit hidegvérrel értékesített, így végül 1-1-es döntetlennel zárult a találkozó. 

