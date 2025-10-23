Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor egy mondattal földbe döngölte Magyar Péter háborús menetét

Fontos

Itt a leleplezés! Ennyien voltak valójában Magyar Péter háborús menetén

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Ferencvárosnál nem csak lózung, hogy a szurkolók jelentik a csapat 12. játékosát. A Fradi focistái a pályáról egy saját gyártású drapival üzentek azoknak a drukkereknek, akiket az osztrák hatóságok visszafordítottak a határról.

Óriási megaláztatás érte a Ferencvárost és a Fradi-drukkereket a RB Salzburg elleni idegenbeli Európa-liga találkozó előtt. Az osztrák hatóságok ugyanis Hegyeshalomnál nem engedték át a mintegy 1200 zöld-fehér drukkert szállító szurkolói különvonatot. Az osztrák hatóságok döntést a csapatkapitány, Dibusz Dénes és maga a klub is bírálta, és a játékosok sem hagyták szó nélkül.

Labdarúgó Európa-liga, Red Bull Salzburg–Ferencvárosi TC, FTC, Fradi, salzburgi Red Bull Arena, 2025. 10. 23.
A Fradi játékosai a meccs előtt üzentek a hazaküldött szurkolóknak
Fotó: Mirkó István

Üzentek a drukkereknek a Fradi-játékosok

A találkozó kezdete előtt már a pályán felsorakozva feszítettek ki egy láthatóan sebtiben elkészített drapit a Fradi játékosai. A fehér felületen a „Veletek vagyunk” felirat volt olvasható a magyar nyelven németül és angolul is.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!