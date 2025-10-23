Óriási megaláztatás érte a Ferencvárost és a Fradi-drukkereket a RB Salzburg elleni idegenbeli Európa-liga találkozó előtt. Az osztrák hatóságok ugyanis Hegyeshalomnál nem engedték át a mintegy 1200 zöld-fehér drukkert szállító szurkolói különvonatot. Az osztrák hatóságok döntést a csapatkapitány, Dibusz Dénes és maga a klub is bírálta, és a játékosok sem hagyták szó nélkül.

A Fradi játékosai a meccs előtt üzentek a hazaküldött szurkolóknak

Fotó: Mirkó István

Üzentek a drukkereknek a Fradi-játékosok

A találkozó kezdete előtt már a pályán felsorakozva feszítettek ki egy láthatóan sebtiben elkészített drapit a Fradi játékosai. A fehér felületen a „Veletek vagyunk” felirat volt olvasható a magyar nyelven németül és angolul is.