A Ferencvárosnál nem csak lózung, hogy a szurkolók jelentik a csapat 12. játékosát. A Fradi focistái a pályáról egy saját gyártású drapival üzentek azoknak a drukkereknek, akiket az osztrák hatóságok visszafordítottak a határról.
Óriási megaláztatás érte a Ferencvárost és a Fradi-drukkereket a RB Salzburg elleni idegenbeli Európa-liga találkozó előtt. Az osztrák hatóságok ugyanis Hegyeshalomnál nem engedték át a mintegy 1200 zöld-fehér drukkert szállító szurkolói különvonatot. Az osztrák hatóságok döntést a csapatkapitány, Dibusz Dénes és maga a klub is bírálta, és a játékosok sem hagyták szó nélkül.
Üzentek a drukkereknek a Fradi-játékosok
A találkozó kezdete előtt már a pályán felsorakozva feszítettek ki egy láthatóan sebtiben elkészített drapit a Fradi játékosai. A fehér felületen a „Veletek vagyunk” felirat volt olvasható a magyar nyelven németül és angolul is.
