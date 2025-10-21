A magyar fociválogatott nemrég legyőzte Örményországot, majd idegenben jó játékkal szerzett egy pontot Portugáliában, a vb-selejtezőkön pedig főszereplő volt a Fradi fiatal focistája, Gruber Zsombor is.

A Fradi sztárja, Gruber Zsombor a harmadik meccsén megszerezte első gólját a válogatottban

Fotó: Csudai Sándor

A Fradi sztárja, Gruber Zsombor nagy utat járt be

A 21 éves futballista – aki megszerezte első gólját a nemzeti csapatban – édesapja a Kisalföldnek mesélt a a fia eddig megtett útjáról.

„A családban én voltam az első futballista – Gönyűn, majd a Győrszentiván öregfiúk csapatában fociztam –, az édesapám és a testvére bokszoltak” – mondta a lapnak Gruber Zsolt.

Zsombinak viszont kiskorától a labda volt a mindene, már öt évesen sem hagyott ki egyetlen edzést sem. Remek ovifoci csapatuk volt Szentivánon, megnyerték a győri városi gálán rendezett tornát. Iskolás korában a tanulás mellett csak a foci számított. Minden alkalmat kihasznált erre. Otthon volt egy szivacslabdája, tanulás közben az íróasztala alatt azt húzogatta a talpával."

Íme, az elbűvülő gyerekkori fotó Gruber Zsomborról.

Hihetetlenül cuki fotó Gruber Zsomborról

Fotó: Kisalföld

Hozzátette, az edzők mellett ő is sokat foglalkozott vele: „Nagy kertünk van, a legkisebbtől a legnagyobbig minden méretű kaput elkészíttettem neki, ezek ott voltak felállítva. A barátokkal napestig ment a foci."

Nem is akármilyen barátok voltak Gruber mellett:

„Zsombi mellett Pécsi Ármin és Mitring Zsombor került nagyjából egy időben a Puskáshoz. Zsombi a győri Gárdonyiba járt, hetedik-nyolcadik osztályos korában naponta ingáztunk Győr és Felcsút között. A három fiú szülei közül felváltva vittük őket mindennap Felcsútra. Délután két órakor indultunk, edzés után pedig este haza. A hétvégén ott voltak a bajnokik.

A belátható távolságban lévő idegenbeli meccsekre is elkísértük a fiúkat. Úgy tűnik, mindhárman sokra vihetik, napjainkban Pécsi Ármin a Liverpool, Mitring Zsombor a szlovákiai NB I-es Komárom, a fiam pedig a Fradi futballistája."

A Fradi mellett pedig már a magyar válogatottban is bizonyíthatott a fiatal focista. De hogy élte ezt meg a család?

Zsombi válogatottságának megélése nekünk is maga volt a csoda. Természetesen mind a három meccsén ott voltunk a Puskás Arénában. Amikor az örmények ellen a meccs utolsó percében megszerezte a gólját, az leírhatatlan, fantasztikus érzés volt. Ahogy beszélek róla, még most is könnybe lábad a szemem.

Gruber Zsombor gólja lázba hozta Győrszentivánt is.

„Meleg volt a mobil telefonom, annyi hívást kaptam a rokonoktól, ismerősöktől. Özönlöttek az írásos üzenetek. Az, hogy Zsombi az örmény találkozó utáni nyilatkozatában megemlítette elhunyt nagymamáját, az én anyukámat, rajtunk kívül rengeteg barátot is megérintett. Kevesen tudják, a papával együtt sokáig minden hazai meccsén ott voltak.”

