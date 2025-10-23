A Fradi csütörtök 18.45-től a Red Bull Salzburg vendégeként folytatja szereplését az Európa-liga alapszakaszában.

A Fradi legveszélyesebb focistája, Varga Barnabás

Fotó: JOHAN EYCKENS / BELGA

A Fradi-sztár, Varga Barnabás amatőr múltja a téma

A meccs előtt főleg Varga Barnabás a téma az osztrák sajtóban – szúrta ki a Magyar Nemzet.

„A Red Bull Salzburgnak vigyáznia kell erre a korábbi amatőr csatárra: Varga Barnabás szokatlan karrierje” – ezzel a címmel közölt cikket a Fradi csatáráról a helyi osztrák lap, a Salzburger Nachrichten a ma esti El-meccs előtt.

Felelevenítik a cikkben, hogy Varga Barnabás tíz évvel ezelőtt még az osztrák amatőr bajnokságban szerepelt, a negyedosztályú SV Eberau játékosa volt, vagyis a szülőfalujához, Szentpéterfához közel eső, a határ túloldalán lévő Monyorókeréken futballozott, ahová kerékpárral járt át edzésekre.

Akkoriban nem csak a futballból éltem. Kétfajta munkát is végeztem, voltam egy garázskapukat építő cégnél is, házaknál építettünk garázskapukat. Pontosan tudom, hogy működik egy hétköznapi ember élete

– elevenítette fel Varga Barnabás. – Nem azt mondom, hogy letettem róla, de sok esélyt nem láttam arra, hogy ebből lehet még karrier. Aztán szerencsére nem lett igazam."

Aztán Varga Barnabás eljutott Burgenland profi csapatához, a Mattersburgba, amelynek színeiben az osztrák Bundesligában is játszott, 16 meccsen egy gólt szerzett. Majd hazaigazolt, és a Gyirmót, Paks, Fradi utat bejárva mostanra a magyar válogatott első számú gólfelelőse.

Bodnár László óva inti az osztrákokat. A korábbi magyar válogatott jobbhátvéd – aki kétszer is volt a Red Bull Salzburg játékosa, előbb 2006 és 2009 között, majd 2011-ben, nagy kedvenc volt Ausztriában, szó szerint istenítették is –

Varga Barnabásra figyelmeztetett, akit Európa legjobban fejelő csatárának nevezett.

A Salzburg egy jól szervezett ellenféllel néz szembe, amelynek nagyon veszélyes a csatára, Varga Barnabás – hangsúlyozta Bodnár. – Véleményem szerint jelenleg ő Európa legjobban fejelő csatára.

Az első két Európa-liga-mérkőzésén szerzett négy pont után a Ferencvárosnak nagy az önbizalma, és Salzburgban is megállja majd a helyét. A magyar futball az elmúlt években pozitív irányba fejlődött."