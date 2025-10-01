A magyar bajnok Fradit a Bajnokok Ligája playoff-körében búcsúztató azeri Qarabag az első fordulóban szenzációt okozott, miután Lisszabonban egy drámai meccsen 3-2-re legyőzte a portugál Benficát.
Az azeri csapat sikerébe a Benfica edzője azonnal belebukott, a helyére pedig José Mourinhót nevezték ki, akinek a vezetésével a portugál csapat kedden este kikapott a Chelsea otthonában is.
A dán København elleni találkozó első félidejében a Qarabag elképesztő dominanciát mutatott be. Az azeri csapat 62%-ban birtokolta a labdát, öt kaput eltaláló lövése volt és 1.33-as xG-t dolgozott ki a vendégcsapat kapuja előtt. A vezetést a 28. percben szerezte meg a Qarabag, ekkor a brazil Pedro Bicalho 16 méteres lövése a kapufán csattant, a kipattanóra érkező Abdellah Zoubir pedig közelről az üres kapuba passzolt (1-0).
A második félidőben nagyot változott a játék képe. A København magához ragadta a kezdeményezést, a Qarabag pedig mélyen behúzódott és kontrákra rendezkedett be. A második félidőben nagyot változott a játék képe. A København magához ragadta a kezdeményezést, a Qarabag pedig mélyen behúzódott és kontrákra rendezkedett be. A dánok végignyomták a teljes második félidőt, de egyenlíteni nem tudtak, ráadásul az azeriek a ghánai Emmanuel Addai 83. percben lőtt bombagóljával eldöntötték a meccset (2-0), ezzel pedig a második meccsüket is megnyerték a Bajnokok Ligája alapszakaszában.
Bajnokok Ligája, alapszakasz, 2. forduló:
Qarabag (azeri)-FC København (dán) 2-0 (1-0)
gólszerző: Zoubir (28.), Addai (83.)
A Royale Union Saint-Gilloise az első fordulóban 3-1-re nyert a holland bajnok PSV Eindhoven otthonában, ráadásul a 38 éves Sebastien Pocognoli együttese legutóbb július 20-án veszített tétmérkőzést, azóta tíz meccset hozott le veretlenül a belga csapat. A Newcastle United borzalmas formában érkezett a meccsre. Eddie Howe együttese két héttel ezelőtt sima vereséget szenvedett a Barcelonától, a Premier League-ben pedig hat forduló alatt csak egy meccset tudott megnyerni a Newcastle.
A mérkőzés elején a belga csapat keményen letámadta a Newcastle-t, de az angol csapat tíz perc után átvette a mérkőzés irányítását, a 17. percben pedig meg is szerezte a vezetést. Egy beadás után a hazai védők nem tudtak tisztázni, a középre kifejelt labdára az olasz Sandro Tonali érkezett, aki 16 méterről kapásból visszalőtte a labdát, amibe a német Nick Woltemade belesarkazott, ez pedig teljesen becsapta a jobbra vetődő Kjell Scherpent (0-1).
A folytatásban az angol csapat lendületben maradt, folyamatosan alakította ki a helyzeteket, a 41. percben pedig kiharcolt egy büntetőt. Anthony Elanga tört be a tizenhatoson belülre, majd Fedde Leysen elkaszálta a svéd szélsőt, a játékvezető pedig azonnal a büntetőpontra mutatott. A labda mögé az angol válogatott Anthony Gordon állt oda, aki higgadtan a kapu bal oldalába lőtt (0-2).
A második félidőt megint aktívabban kezdte a belga csapat, de szépíteni nem tudott, a Newcastle pedig az első lehetőségéből eldöntötte a meccset. Egy bal oldali beadásba az első félidőben tizenegyest összehozó Fedde Leysen kapott bele kézzel, így újabb büntetőt rúghatott az angol csapat, amit Gordon ezúttal is a kapu bal oldalába lőtt (0-3).
A folytatásban a Saint-Gilloise mindent megtett a szépítésért, de nem járt sikerrel, ellenben a Newcastle a 80. percben növelni tudta az előnyét. Egy rosszul sikerült belga szöglet után kontrázott az angol csapat, a támadás végén a félpályáról induló Harvey Barnes lépett ki ziccerben, begyalogolt a büntetőterületre, majd higgadtan a kapu jobb oldalába lőtt (0-4).
Bajnokok Ligája, alapszakasz, 2. forduló:
Union Saint-Gilloise (belga) - Newcastle United (angol) 0-4 (0-2)
gólszerzők: Woltemade (17.), Gordon (43., 64. mindkettőt -11-esből), Barnes (80.)