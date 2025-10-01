A magyar bajnok Fradit a Bajnokok Ligája playoff-körében búcsúztató azeri Qarabag az első fordulóban szenzációt okozott, miután Lisszabonban egy drámai meccsen 3-2-re legyőzte a portugál Benficát.

A Fradit kiejtő Qarabag egyelőre nem a statiszta szerepét tölti be a Bajnokok Ligájában

Fotó: Giorgi Arjevanidze/AFP

Az azeri csapat sikerébe a Benfica edzője azonnal belebukott, a helyére pedig José Mourinhót nevezték ki, akinek a vezetésével a portugál csapat kedden este kikapott a Chelsea otthonában is.

A Fradit kiejtő azeri csapat szárnyal a BL-ben

A dán København elleni találkozó első félidejében a Qarabag elképesztő dominanciát mutatott be. Az azeri csapat 62%-ban birtokolta a labdát, öt kaput eltaláló lövése volt és 1.33-as xG-t dolgozott ki a vendégcsapat kapuja előtt. A vezetést a 28. percben szerezte meg a Qarabag, ekkor a brazil Pedro Bicalho 16 méteres lövése a kapufán csattant, a kipattanóra érkező Abdellah Zoubir pedig közelről az üres kapuba passzolt (1-0).

A második félidőben nagyot változott a játék képe. A København magához ragadta a kezdeményezést, a Qarabag pedig mélyen behúzódott és kontrákra rendezkedett be. A dánok végignyomták a teljes második félidőt, de egyenlíteni nem tudtak, ráadásul az azeriek a ghánai Emmanuel Addai 83. percben lőtt bombagóljával eldöntötték a meccset (2-0), ezzel pedig a második meccsüket is megnyerték a Bajnokok Ligája alapszakaszában.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 2. forduló:

Qarabag (azeri)-FC København (dán) 2-0 (1-0)

gólszerző: Zoubir (28.), Addai (83.)

A Royale Union Saint-Gilloise az első fordulóban 3-1-re nyert a holland bajnok PSV Eindhoven otthonában, ráadásul a 38 éves Sebastien Pocognoli együttese legutóbb július 20-án veszített tétmérkőzést, azóta tíz meccset hozott le veretlenül a belga csapat. A Newcastle United borzalmas formában érkezett a meccsre. Eddie Howe együttese két héttel ezelőtt sima vereséget szenvedett a Barcelonától, a Premier League-ben pedig hat forduló alatt csak egy meccset tudott megnyerni a Newcastle.