Békéscsabán sohasem bánták, ha összehozta őket a sors a Fradival – ez pedig nem véletlen. A zöld-fehéreket nemcsak a nagycsapat szimbólumaként látták az ellenfélben, hanem mint a legyőzhető óriást, akit néha sikerül megfogni, ha a város hisz benne. És a lilák már kétszer hittek, és nyertek is a kupában.

2011-ben Lisztes Krisztián rutinja is kevés volt a Fradi Békéscsaba elleni MK-párharcában

Fotó: Németh Ferenc

Itthon biztos telt ház lenne, de most is rengetegen jönnek majd Pestre – buszok, vonatok, mindenki menne a Fradi ellen. Ez a meccs mindig különleges

– mesélte Pásztor József, aki játékosként és edzőként is megélte, milyen érzés legyőzni a Ferencvárost.

Szerinte egy kupameccs mindig más: „Ilyenkor egy meccs dönt, és aki jobban elhiszi, hogy nyerhet, az továbbjut. A Fradi most Magyarország legjobb csapata, de mi már kétszer is elhittük, hogy lehet esélyünk – és lett is.”

A városban most is érezni az izgalmat, még ha a csapat jelenleg más gondokkal is küzd. A lilák az utóbbi hetekben négy döntetlent játszottak a másodosztályban, legutóbb a Szentlőrinc ellen 2-0-s idegenbeli vezetésről engedték ki a győzelmet. Pásztor szerint „rosszkor jön ez a Fradi elleni meccs”, hiszen vasárnap már Karcagon vár újabb bajnoki feladat a Békéscsabára. A tét pedig a bennmaradás.

Pásztor József bízik a Fradi elleni csodában, de fontosabbnak tartja a Karcag elleni bajnokit

Fotó: Bencsik Ádám/Békés Megyei Hírlap

A Fradi elleni találkozó így most egyszerre ünnep és teher. Pedig a Békéscsaba az elmúlt másfél évtizedben kétszer is kiverte a Ferencvárost a Magyar Kupából, a lefújás után mindkétszer a lilák ünnepeltek.

2011: chilei bíró, csabai bravúr

Tizennégy éve a nyolcaddöntő visszavágóján 2-2-t játszottak a felek az Üllői úton, így az első meccsen elért 0-0 után az NB II-es Csaba idegenben szerzett több góllal jutott tovább. A mérkőzést egy chilei FIFA-játékvezető Enrique Osses vezette, aki csereprogram keretében érkezett Magyarországra.

A Fradi edzője, Détári Lajos, előbb indulatosan nyilatkozott a Nemzeti Sportnak: „Az első félidőben eldönthettük volna a mérkőzést, de nem tettük meg. Túl sokat hibáztunk, és a szerencse sem szegődött mellénk.” Egy nappal később már lehiggadva vállalta a felelősséget: „Én vagyok az első számú felelős a kiesésért. De a játékvezető is hibázott, és mi sem voltunk elég élesek. Egy ekkora klubnál ez nem fér bele.”