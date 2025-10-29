Békéscsabán sohasem bánták, ha összehozta őket a sors a Fradival – ez pedig nem véletlen. A zöld-fehéreket nemcsak a nagycsapat szimbólumaként látták az ellenfélben, hanem mint a legyőzhető óriást, akit néha sikerül megfogni, ha a város hisz benne. És a lilák már kétszer hittek, és nyertek is a kupában.
Itthon biztos telt ház lenne, de most is rengetegen jönnek majd Pestre – buszok, vonatok, mindenki menne a Fradi ellen. Ez a meccs mindig különleges
– mesélte Pásztor József, aki játékosként és edzőként is megélte, milyen érzés legyőzni a Ferencvárost.
Szerinte egy kupameccs mindig más: „Ilyenkor egy meccs dönt, és aki jobban elhiszi, hogy nyerhet, az továbbjut. A Fradi most Magyarország legjobb csapata, de mi már kétszer is elhittük, hogy lehet esélyünk – és lett is.”
A városban most is érezni az izgalmat, még ha a csapat jelenleg más gondokkal is küzd. A lilák az utóbbi hetekben négy döntetlent játszottak a másodosztályban, legutóbb a Szentlőrinc ellen 2-0-s idegenbeli vezetésről engedték ki a győzelmet. Pásztor szerint „rosszkor jön ez a Fradi elleni meccs”, hiszen vasárnap már Karcagon vár újabb bajnoki feladat a Békéscsabára. A tét pedig a bennmaradás.
A Fradi elleni találkozó így most egyszerre ünnep és teher. Pedig a Békéscsaba az elmúlt másfél évtizedben kétszer is kiverte a Ferencvárost a Magyar Kupából, a lefújás után mindkétszer a lilák ünnepeltek.
2011: chilei bíró, csabai bravúr
Tizennégy éve a nyolcaddöntő visszavágóján 2-2-t játszottak a felek az Üllői úton, így az első meccsen elért 0-0 után az NB II-es Csaba idegenben szerzett több góllal jutott tovább. A mérkőzést egy chilei FIFA-játékvezető Enrique Osses vezette, aki csereprogram keretében érkezett Magyarországra.
A Fradi edzője, Détári Lajos, előbb indulatosan nyilatkozott a Nemzeti Sportnak: „Az első félidőben eldönthettük volna a mérkőzést, de nem tettük meg. Túl sokat hibáztunk, és a szerencse sem szegődött mellénk.” Egy nappal később már lehiggadva vállalta a felelősséget: „Én vagyok az első számú felelős a kiesésért. De a játékvezető is hibázott, és mi sem voltunk elég élesek. Egy ekkora klubnál ez nem fér bele.”
A másik oldalon Pásztor József büszkén értékelt:
Az a csapat, amelyik az Üllői úton hátrányból feláll, és megérdemelten kivívja a továbbjutást, büszke lehet magára. Pláne, ha másodosztályú együttesről van szó.
A lilák góljait Makra Zsolt és a román Leucuta szerezték, a Fradiból Junior és Otten talált be.
2019: a piros lap és a viharsarki mámoros est
A következő kupameccs 2019 decemberében már Békéscsabán zajlott, és a Kórház utcai stadion ismét csodát látott. Leandrót az 53. másodpercben kiállították, a lilák pedig Tóth Dániel és Pantovics Milán góljaival 2-0-ra verték a bajnoki címvédőt.
„Szerencsénk volt, de a fiataljaink éltek a lehetőséggel” – mondta Schindler Szabolcs, a Békéscsaba akkori edzője.
A mindössze 18 éves kapus, Uram János így beszélt a diadalról: „Csak pár órát tudtam aludni a meccs után, akkora volt bennem az adrenalin.” A győzelem akkor is országos szenzáció volt: NB II-es csapat ejtette ki a bajnokot.
„Átszaladtunk a Ferencvároson” – a régi nagy napok
A bajnoki múltból is akad mit felidézni. 1994. augusztus 20-án a Pásztor vezette Békéscsaba 5-2-re verte a Ferencvárost a triplázó Szarvas György vezérletével.
Abban az évben fantasztikusan játszottunk, átszaladtunk rajtuk, talán az egyik legjobb meccsem volt edzőként
– meséli ma is mosolyogva a csabai legenda.
És persze ott az 1988-as Magyar Kupa-diadal, amikor az NB I-es Békéscsaba 3-2-re legyőzte a bajnok Kispestet. „A Honvéd már bajnok volt, mi fizikálisan jobban néztünk ki, a végén bedaráltuk őket” – teszi hozzá Pásztor.
A két klub élvonalbeli múltja
A hetvenes-nyolcvanas években a Fradi az ország zászlóshajója volt, a Békéscsaba pedig az a „vidéki csapat”, amelyik rendre elrontotta a fővárosi nagyok napját.
Az NB I-ben 53-szor találkoztak, ezekből 13-szor a Csaba, 26-szor a Fradi nyert, 14 meccs pedig döntetlenre végződött. Az utolsó csabai bajnoki győzelem 2002-ben született az Üllői úton (FTC-Békéscsaba 0-1), de a lilák szurkolói azóta is úgy tartják: a Fradi ellen mindig történik valami. A kupában viszont egyértelmű az arány: két párharc, két csabai továbbjutás a mérleg a II. világháború óta. Előtte még volt egy párharc, amiből a Fradi ment tovább.
De mit hozhat a szerdai kupameccs?
A Fradi a hétvégén meglepetésre kikapott a ZTE-től (1-2), és Robbie Keane a meccs után keményen üzent a játékosainak: „Ha nem lesz változás, keresek olyanokat, akik hajlandók futballozni a bajnokságban is.”
Egy ilyen vereség után a Fradi rendre felszívja magát, a kupában most mindenki bizonyítani akar majd. Pásztor szerint épp ez teszi különösen nehézzé a csabaiak helyzetét:
Ilyenkor mindig nagyon meg akarják mutatni, kik ők. Nekünk ez élmény, de nem mi vagyunk az esélyesek.
A csabaiak pedig hiába koncentrálnak a Karcag elleni mérkőzésre, egy Fradi elleni összecsapás azért bárkinek élete kupameccse lehet. A legenda ennek megfelelően nevetve, de komolyan mondja: „Ha valaki most mesterhármast rúg a Fradinak, jövő héten már nem is lesz velünk.”
Első találkozás a Fradival a Groupamában
Pásztor József ma már nem tölt be hivatalos pozíciót a klubnál, de a csabai futballban senki sem kérdőjelezi meg a szavát.
Kijárok az edzésekre is, néha mondok egy-két dolgot, ha megkérdeznek, de természetesen nem szólok bele a szakmai munkába. Minden edző másképp látja a futballt, Csató Sándorral is jó viszonyban vagyunk, naponta beszélünk, de abba soha nem szólnék bele, ki kerüljön be a kezdőbe.
Most először ül majd a Groupama Aréna VIP-jében, de az izgalom ugyanaz, mint régen a kispadon: „Ott leszek, szurkolok, de közben a Karcag elleni meccs is a fejemben jár. A Fradinak mély a kerete, akár két csapatot is ki tud állítani, így természetesen jóval esélyesebb. De mi is megpróbálunk helytállni, miért ne sikerülhetne egy újabb csoda?”
- Még több cikk